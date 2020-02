10 trous de complot dans la franchise Moi, moche et méchant

Nous aimons tous Moi, moche et méchant. Steve Carell met un accent étrange et fait semblant d’être maléfique tout en étant entouré de mecs jaunes mignons et de ses trois filles adoptives. Que ne faut-il pas aimer? Ils existent tous dans un monde étrange plein de technologies qui ne devraient pas vraiment fonctionner et de citoyens qui semblent détourner le regard de beaucoup de choses.

CONNEXES: Les 10 meilleurs films de Steve Carell, selon Rotten Tomatoes

Malgré cela, il y a encore beaucoup de trous dans toute la franchise. Voici dix de nos plus grandes questions sur la série.

10 photos répétées de Mlle Hattie

La maison de Miss Hattie pour les filles n’est pas exactement le plus bel endroit au monde. Mlle Hattie elle-même est tout sauf bienveillante, affichant sa position de pouvoir afin de contrôler les filles qu’elle “soigne”.

CONNEXES: Sony Animation: les 10 films les plus rentables de tous les temps (selon Box Office Mojo)

À l’arrière-plan de son bureau, Hattie a des centaines de photos de tous les enfants qu’elle a eu à sa charge. Cela n’a pas vraiment de sens que l’on puisse clairement voir que les photos de certaines personnes sont dupliquées ailleurs sur le mur. Prenez celui dans le pull vert et l’étrange chapeau, par exemple.

9 Fausse vidéoconférence?

Pour une raison quelconque, la séquence de vidéoconférence que M. Perkins montre à Vector est fausse. Eh bien, probablement pas faux, exactement, mais cela ne correspond pas au public que vous aviez vu auparavant. Lorsque Perkins a parlé à Gru la première fois, seul Gru était visible à l’écran avec le rétrécissement et Edith est la seule fille vue.

Sur ce qui est dit aux téléspectateurs, des images du même appel, les trois enfants sont présents aux côtés de Gru et du rayon rétractable. Quelque chose ne correspond pas vraiment ici …

8 physique de la lune différente

Après que de nombreuses choses dans le monde aient été réduites à de petites tailles, il est évident que Gru a pour mission de sauver la terre (bien que cela ait été son propre plan quelques heures plus tôt). Quand il y parvient, nous voyons le serviteur Kevin et le vaisseau rétréci reprendre immédiatement leur taille réelle.

CONNEXES: Universal Pictures: Les 10 meilleurs films d’animation (selon IMDb)

La lune, cependant, fait plusieurs pas avant d’atteindre sa taille appropriée. En toute honnêteté, la lune est assez grande, alors peut-être que la physique des rayons rétrécissants fonctionne un peu différemment lors de l’interférence avec des objets astronomiques.

7 Comment Vector savait-il le récital de danse?

Victor Perkins est un homme intéressant. Bien qu’il soit décrit comme un échec innocent et ringard, ses pouvoirs de supervillain sont assez impressionnants. Il vole à la fois la pyramide de Gizeh et intervient lorsque Gru tente un vol de lune. Il a aussi une maison vraiment cool, avec un requin dedans.

CONNEXES: Disney: les 10 films d’animation les moins rentables (selon Box Office Mojo)

Apparemment, Vector a également un pouvoir inexpliqué spécial, particulièrement impressionnant, dans lequel il semble être capable de lire dans les esprits. Il n’y a aucune raison pour que Vector soit au courant du récital de danse des filles, mais il le fait quand même.

6 étoiles de mer dans le tronc

Au début de Despicable Me 2, Lucy va chercher Gru, l’emmenant silencieusement dans une aventure assez salissante. Quand ils arrivent enfin à l’AVL, il sort du coffre de la voiture avec une étoile de mer sur la tête. Bien qu’un gag visuel assez classique, les implications de ce gag sont légèrement moins amusantes.

Techniquement, si une étoile de mer pouvait entrer, alors le coffre n’était pas fermé en premier lieu, alors il aurait probablement pu en sortir. Plus morbide, cependant, est le fait que si une étoile de mer pouvait entrer, il en serait de même pour l’eau, et Gru aurait techniquement dû se noyer à un moment donné de son voyage.

5 coordonnées très erronées

Au siège d’AVL, près du début du deuxième film, des images d’un vol de laboratoire secret dans le cercle arctique sont regardées, avec les coordonnées de l’emplacement des images montrées dans le coin. Vous penseriez qu’un rapide Google conduirait le réalisateur à de vraies coordonnées qui pourraient ajouter un niveau de réalisme à la scène.

CONNEXES: Animation agressive: 10 dessins animés violents (qui fonctionnent réellement)

Non, les coordonnées mènent au Soudan du Sud. Oui, le Soudan du Sud. Pas le cercle arctique inhabité tout en haut du globe, mais l’un des pays les plus chauds du monde qui est slap bang au milieu de la Terre. Les coordonnées ne pourraient pas être plus fausses, vraiment.

4 coordonnées encore plus erronées

Cette erreur de Despicable Me 3 est presque note pour note identique à celle ci-dessus. Lorsque nous voyons Bratt prendre son ambitieux vol de diamants vers le début du film, les coordonnées sont affichées sur l’écran de l’AVL, tout comme elles l’étaient dans le film précédent.

Leur erreur n’est pas aussi flagrante cette fois-ci (car la différence est seulement entre Hollywood et le Tennessee, pas le cercle Arctique et le Soudan du Sud), mais la franchise aurait pu tirer des leçons de son erreur la première fois.

3 mains puissantes de Lucy

Dans ce monde étrange de bêtises et de chaos, il est logique que Bratt ait une arme très puissante: des bulles de chewing-gum massives. Les Minions les attaquent avec des haches, des fourches et divers outils électriques, mais les bulles refusent tout simplement de mourir.

CONNEXES: Studios du XXe siècle: Les 10 pires films d’animation (selon IMDb)

Lucy, cependant, peut les détruire avec ses seules mains. Soit elle a littéralement des mains d’acier, les Minions sont vraiment faibles, l’arme de Bratt a perdu son pouvoir, ou, très probablement, ils ont oublié de garder la force de la bulle constante.

2 Un lecteur de cassettes spécial

La seule façon de remarquer ce trou d’intrigue particulier est si quelqu’un a une connaissance intime du fonctionnement exact d’une cassette et d’un lecteur de cassettes. Pendant le braquage de Bratt au début de Despicable Me 3, Clive The Robot fait tourner sa cassette et la remet en place pour jouer une chanson différente.

Il le retourne mal, cependant, et finit par le remettre en arrière. Non seulement cela ne produirait pas de son car la bande ne pourrait pas être lue sous cet angle, mais elle ne devrait pas non plus vraiment pouvoir être insérée dans la fente.

1 Le monarque n’a pas vraiment ce genre de pouvoir

Considérant les Minions est un film sur les petits Minions jaunes qui aiment aider avec des plans diaboliques et parler dans une langue pseudo-espagnole inventée tandis que le reste du monde ferme les yeux sur leur existence, il n’y a pas grand-chose point de choisir des choses qui n’ont pas de sens.

Eh bien pas vraiment. Minions présente la reine Elizabeth II en tant que personnage mineur, un monarque britannique possédant un pouvoir politique considérable. Cependant, en réalité, le monarque britannique est davantage un rôle symbolique et cérémoniel, tandis que les décisions politiques (telles que la modification des lois) relèvent principalement du Premier ministre. En tant que tel, Bob n’aurait pas pu abdiquer et accorder à Scarlet la monarchie.

SUIVANT: Les types de personnalité Myers-Briggs® des personnages d’animation d’éclairage

Prochain

Stranger Things: 10 couples qui auraient fait beaucoup de sens (mais qui ne se sont jamais réunis)