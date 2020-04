10 trucs et astuces pour améliorer vos appels vidéo en Zoom

Découvrez comment modifier l’image d’arrière-plan, les paramètres audio et vidéo

et partagez votre écran avec les autres.

SET Puebla News

L’application d’appel vidéo Zoom a été

devenir incroyablement populaire maintenant que des millions de personnes à travers le monde

nous travaillons et étudions à domicile pendant la quarantaine pour le déclenchement de

coronavirus. Que vous utilisiez Zoom depuis des années ou à peine

enregistré, il existe un certain nombre de conseils, astuces et fonctionnalités utiles et cachés.

amusant que vous pouvez trouver pour améliorer votre expérience.

Voici 13 façons de

devenir un expert Zoom

1. Changez votre fond d’écran

Transportez-vous pratiquement à la plage,

à l’espace ou à tout autre endroit que vous pouvez imaginer personnaliser

votre arrière-plan pendant les appels Zoom – tout le monde le fait sur

ces jours. Vous pouvez lire notre guide étape par étape pour changer votre arrière-plan Zoom

sur le bureau et l’application mobile, mais allez dans les paramètres

> Fond virtuel et sélectionnez ou chargez l’image que vous souhaitez à partir de là. Sans

Cependant, vous devez vous assurer que votre système répond à toutes les exigences

pour le faire.

2. Coupez le son et allumez et éteignez l’appareil photo par défaut

Plonger par boutons muets

l’audio et la caméra dès que vous rejoignez une réunion peuvent ne pas être les meilleurs

expérience. Empêchez vos collègues de voir la tête de votre lit ou

Écoutez le chant de votre chat, désactivez-le par défaut. Pour ce faire, accédez à

Paramètres> Audio> Désactiver le microphone lorsque vous rejoignez une réunion, et

puis Paramètres> Vidéo> Désactiver ma vidéo lorsque vous rejoignez un

réunion.

3. Contrôlez le microphone à l’aide de la barre d’espace

Quand on vous demande de parler, arrêtez

combattez avec votre ordinateur pour cliquer sur le bouton du microphone. Tu peux

appuyez et maintenez la barre d’espace pour couper et activer le microphone

rapidement, directement depuis votre clavier.

4. Réagissez avec les emoji à l’écran

Si vous êtes en sourdine pendant un

réunion, vous pouvez toujours laisser les hôtes savoir ce que vous pensez si

vous utilisez des réactions emoji. Envoyez un coup de pouce ou un emoji applaudissant

communiquer sans interrompre la réunion (par défaut, ceux

Les réactions ont un teint jaune, mais vous pouvez le personnaliser dans l’application

Zoom de bureau).

Pour réagir lors d’une réunion,

cliquez sur l’onglet Réactions en bas de l’écran

réunion (c’est dans le même panneau pour couper le son et la vidéo, à droite) et

choisissez celui que vous voulez. L’emoji disparaîtra après 5 secondes.

Si l’organisateur de la réunion

activer la fonction de rétroaction non verbale, les participants peuvent

placez une icône telle qu’une main levée à côté de votre nom pour communiquer.

Tous les participants pourront voir les commentaires des autres.

5. Apprenez les raccourcis clavier

Pour ceux qui n’aiment pas cliquer

à l’écran, Zoom propose de nombreux raccourcis clavier utiles pour

vous aider à naviguer dans l’application sur votre bureau sans utiliser la souris ou

souris. Rechercher des commandes pour rejoindre une réunion, démarrer ou arrêter la réunion

l’enregistrement, entrez en plein écran et partagez votre écran (plus à ce sujet

ci-dessous). Consultez la liste complète des raccourcis clavier Zoom ici.

6. Activer la vue de la galerie

L’option de vue Galerie

galerie) vous permet de voir tout le monde dans la réunion à la fois, plutôt que

personne qui parle. Pour l’activer, cliquez sur l’onglet qui dit “Afficher

galerie “dans le coin supérieur droit. Si la réunion a 49

Participants ou moins, vous verrez tous leurs écrans sur une seule page. S’il y en a plus,

Vous aurez la possibilité de vous déplacer entre plusieurs pages. Changez-le à nouveau en faisant

cliquez sur Vue haut-parleur dans le même coin supérieur droit.

7. Masquer les participants qui n’utilisent pas la vidéo

Dans un appel plus important, vous

l’écran peut être encombré de participants, ce qui peut être un

distraction, surtout si certains n’ont pas leurs caméras. Tu peux

masquer les participants qui n’utilisent pas la vidéo en accédant à Paramètres> Vidéo

> Réunions, puis choisissez Masquer les participants non vidéo.

8. Partagez votre écran

Partagez votre écran pour une réunion

Zoom (ou pour regarder un film ou jouer à un jeu) avec d’autres participants

en cliquant sur l’icône de partage d’écran dans la barre d’outils

en bas de l’écran de réunion. Vous aurez la possibilité de partager

l’ensemble de votre bureau ou une seule des fenêtres que vous avez ouvertes. Cliquez sur le

bouton d’arrêt de partage rouge en haut de l’écran pour revenir à

être un participant normal à la réunion.

9. Ajoutez un fond de beauté

Vous avez probablement entendu

tous les conseils sur le travail à domicile: réveillez-vous à l’heure, douche,

s’habiller comme si c’était une journée au bureau, etc. Mais si c’est l’un de ceux

jours où vous ne pensez pas que vous regardez mieux, Zoom a une réponse: un

fonction appelée Retoucher mon apparence. Fondamentalement, c’est un filtre de lissage,

comme celui que vous trouverez sur Instagram, FaceTune ou votre caméra selfie

téléphone.

Pour l’activer, cliquez sur la flèche

à côté de Démarrer la vidéo. Cliquez sur Paramètres vidéo et

sous Ma vidéo, cochez la case Retoucher mon apparence. C’est fait!

10. Enregistrez la réunion sur votre ordinateur

Les deux abonnés Zoom

gratuit comme payant peut enregistrer votre réunion sur votre ordinateur portable

ou ordinateur utilisant l’application de bureau (ne peut pas enregistrer sur mobile

en ce moment, sauf si vous avez un compte payant; continuez à lire pour obtenir

plus d’informations à ce sujet). Ces fichiers enregistrés peuvent être téléchargés sur un

service de stockage de fichiers comme Google Drive ou Dropbox, ou dans un

service de streaming vidéo comme YouTube ou Vimeo.

Pour activer l’enregistrement local, allez

a Paramètres> Enregistrement et activez-le. Lorsque vous organisez une réunion Zoom,

cliquez sur l’icône Graver dans la barre d’outils inférieure.

Source: CNet.com

ARP