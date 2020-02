100 $ de réduction sur un iPad de 10,2 pouces, les essentiels Anker USB-C, plus

Les meilleures offres d’aujourd’hui incluent près de 100 $ de réduction sur un iPad de 10,2 pouces, une nouvelle vente Anker sur Amazon et 150 $ de réduction sur les écouteurs Beats Studio3. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Économisez près de 100 $ sur l’iPad 10,2 pouces d’Apple, plus

Amazon prend actuellement 99 $ de rabais une variété de configurations iPad 10,2 pouces d’Apple. Le modèle Wi-Fi + Cellular se distingue par 460 $, ce qui est inférieur au prix habituel de 559 $.

Vous pouvez également acheter divers modèles d’iPad mini 5 et iPad Air remis à neuf sur Woot, aujourd’hui uniquement, à partir de 310 $ US. Les deux sont au deuxième meilleur prix que nous avons suivi à ce jour.

Économisez sur les essentiels Anker USB-C

AnkerDirect via Amazon propose son chargeur mural USB-C 36 W à double port pour 21 $. C’est en baisse par rapport au prix habituel de 30 $ et à un nouveau record absolu d’Amazon. Avec un design pliable et deux ports USB-C, ce chargeur mural est idéal pour les voyageurs voyageant avec des appareils modernes populaires. Vous bénéficierez d’une puissance de 36 W répartie sur deux ports, ce qui est suffisant pour alimenter les derniers iPhones, appareils Android et iPad. Un indicateur LED complète la liste des fonctionnalités notables ici. Découvrez l’intégralité de la vente ici pour des offres supplémentaires.

Beats Studio3 Wireless jusqu’à 150 $ de rabais

Best Buy propose les écouteurs sans fil à réduction de bruit Beats by Dr.Dre Studio3 en différentes couleurs pour 200 $. À titre de comparaison, cela représente une baisse par rapport au prix d’origine de 350 $ et au tarif actuel de 250 $ sur Amazon.

Beats Studio3 offre jusqu’à 12 heures de lecture sur une seule charge aux côtés d’un «soufflet ergonomique qui crée un ajustement personnalisé flexible». Vous trouverez également une annulation active du bruit ici, faisant de Beats Studio3 une option solide pour les longs vols ou les environnements bruyants où un peu de silence supplémentaire va très loin. Comprend la puce W1 d’Apple pour un appariement sans fil rapide.

Économisez 100 $ sur le haut-parleur domestique Bose AirPlay 2 500

Amazon propose le Bose AirPlay 2 Home Speaker 500 pour 299 $. C’est 100 $ de réduction sur le tarif habituel et correspond à l’offre Amazon la plus basse que nous ayons suivie. Non seulement ce haut-parleur utilise AirPlay 2, mais les utilisateurs pourront également choisir entre Alexa ou Google Assistant pour les requêtes vocales et le contrôle de la maison intelligente. Quel que soit votre choix, les deux pourront utiliser huit microphones antibruit pour vous assurer que vous êtes bien entendu. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, ce haut-parleur Bose arbore un affichage sur le devant pour fournir un aperçu de ce qui se joue.

La souris sans fil Logitech Triathalon coûte 25 $

Amazon propose la souris sans fil Logitech M720 Triathalon pour $ 25. Habituellement vendue à 38 $, l’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 35%, se situe à moins de 5 $ du plus bas historique et est la meilleure que nous ayons vue depuis des mois. Avec la compatibilité Mac et PC, le M720 de Logitech est équipé de la technologie Flow de la marque pour utiliser de manière transparente cette souris avec trois appareils, ainsi que copier et coller du texte, des images et des fichiers de l’un à l’autre. La durée de vie de la batterie est estimée à environ 2 ans, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous soucier de garder encore un autre appareil rechargé.

Meilleures offres de reprise

