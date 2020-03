100 millions de dollars aux petites entreprises touchées par le coronavirus

Jusqu’à présent, la réponse de Facebook lors de l’éclosion du coronavirus, il s’est concentré sur lutter contre la propagation de la désinformation, proposant des petites annonces gratuitesOMS et interdire les publicités faisant la promotion de faux «remèdes». Facebook va maintenant plus loin. Il prévoit d’investir 100 millions de dollars en 30 000 petites entreprises dans plus de 30 pays où ses employés travaillent et vivent.

L’aide financière prendra la forme de contributions en espèces et de crédits publicitaires. Il vise à aider les entreprises à rester à flot alors que de plus en plus de clients restent chez eux. Facebook a l’intention d’utiliser l’aide pour payer les travailleurs qui ne peuvent pas venir travailleraider avec les coûts de location et permettre aux entreprises de se connecter avec plusieurs clients.

Facebook veut aider les petites entreprises à rester à flot en ces temps difficiles

L’entreprise commencera à déposer des demandes dans les prochaines semaines. En attendant, les entreprises intéressées peuvent s’inscrire pour recevoir de plus amples informations. L’entreprise a mis son Business Hub à la disposition de tous.

«Les petites entreprises sont au cœur de nos collectivités et bon nombre des personnes qui dirigent ces entreprises sont gravement touchées par la crise. Cela est principalement dû au fait que de plus en plus de personnes restent raisonnablement à la maison », a écrit la directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg. “Plus la crise se prolonge, plus le risque pour les petites entreprises et les moyens de subsistance de leurs propriétaires et employés est grand.”

Sandberg il dit que Facebook a été inspiré par d’autres personnes à travers le monde “qui sont confrontées à l’énorme défi auquel nous sommes confrontés.” Les dons, comme celui de Facebook, sont susceptibles de devenir plus courants. Espérons qu’ils auront un impact significatif.