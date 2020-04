100% sans fil avant cela avec USB-C?

Faisons un peu d’histoire: le 29 juin 2007, Steve Jobs a sorti le premier d’une poche de son jean iPhone que nous avons pu voir. Et probablement la première rumeur sur ce à quoi ressemblerait le prochain iPhone a commencé à circuler le 30 juin 2007. Bon, d’accord, j’ai peut-être exagéré, mais il y a sans aucun doute des spéculations sur ce qui va suivre. Depuis plus de 12 ans, nous déjeunons presque tous les jours avec des théories très fiables et d’autres absolument folles.

Aujourd’hui Jon Prosser, un analyste de renom nous a surpris avec une prédiction intéressante. Et est-ce que, si ce qui est dit dans ce tweet est vrai, Apple le serait loin d’envisager de remplacer le connecteur Lightning par un autre de type USB-C, qu’avant de prendre cette mesure, votre smartphone 100% sans fil. Et ce qu’il faut pour acquis, c’est que la prochaine génération, l’iPhone 12, n’aura pas ce type de connecteur.

J’ai l’impression que je ne devrais pas avoir à dire cela, mais non – il n’y a absolument pas d’USB-C dans l’iPhone 12. Apple sera sans port avant de passer à l’USB-C. – Jon Prosser (@jon_prosser) 18 avril 2020

Cette théorie est maintenant plus surprenante que jamais, car nous avons récemment constaté iPad Pro a basculé la foudre vers USB-C, quelque chose que les analystes de l’époque voyaient comme un signe clair que l’iPhone suivrait, quelque temps plus tard, le même chemin. Cependant, et comme argument pour défaire cette approche, il faut garder à l’esprit que les temps où la seule différence entre le téléphone et la tablette Apple était la taille sont de plus en plus éloignés. Et bien, et que la tablette n’est pas un téléphone.

La seule chose, bien sûr, qui pourrait forcer ceux de Cupertino à inclure un port USB-C sur l’iPhone, qui devrait logiquement remplacer la foudre actuelle, c’est que plus tôt cette année, le Parlement européen massivement voté pour un chargeur commun aux fabricants . Un vote qui a exhorté le Commission européenne adopter de nouvelles règles avant juillet afin que les acheteurs n’aient pas à changer le chargeur avec chaque nouveau smartphone.

On sait qu’Apple s’est opposé à cette mesure, signe clair qu’à court terme l’USB-C n’entre pas dans les plans du Cupertino pour l’iPhone, ce qui suppose de facto des preuves sur lesquelles étayer la théorie de Prosser. Mais, bien sûr, cela a une autre lecture, et c’est que même s’il ne le veut pas, Apple pourrait être obligé de faire ce changement même s’il ne le veut pas.

S’il est vrai que, dans les circonstances actuelles et avec les perspectives économiques futures, il est plus que probable que les plans de la Commission européenne soient retardés, ce qui pourrait donner à Apple plus de latitude pour préparer un iPhone 100% sans fil et avec chargement par induction. Et il semble que, sinon, les plans d’Apple entreront en collision avec ceux des institutions européennes.