100 téléphones donnés à la Fondation Francesca Rava

OPPO est une société de technologie mobile parmi les plus populaires du moment. La Fondation Francesca Ravac’est plutôt une fondation Onlus cela afin de soutenir des projets pour les enfants et pour les enfants en difficulté, en Italie mais aussi à l’étranger. Depuis les premiers jours d’urgence, cette fondation s’est faite à la disposition des institutions pour les demandes d’aide de divers hôpitaux, communautés et maisons familiales.

Voici tout ce que nous savons sur le don effectué par OPPO à la fondation Francesca Rava

OPPO, a décidé de faire un don à la fondation, 100 smartphones dans le but de lutter contre l’isolement social et la solitude forcée résultant de cette période de quarantaine. Daniele De Grandis il est le directeur exécutif d’OPPO Italie. Voici comment il s’est exprimé sur les faits: Par ce don, il a voulu renouveler son soutien aux personnes qui en ont le plus besoin. Dans un moment historique qui fait de l’isolement, de la distance et de la solitude son impératif, peser sur des situations déjà délicates, OPPO a voulu concrétiser l’une des plus grandes qualités de la technologie. Autrement dit, la capacité de s’unir, de se rapprocher et d’éliminer les distances, qu’elles soient sociales ou physiques.

Les smartphones donnés par OPPO seront distribués dans différentes réalités depuis la fondation: entre hôpitaux, communautés, prisons et plus. Maria Vittoria Rava, président de la Fondation Francesca Rava, se déclare profondément reconnaissant à l’entreprise pour ce don et remercie OPPO pour le début de cette collaboration qui pourrait symboliquement représenter l’union de la technologie et de l’humanité.

Voici comment les téléphones seront répartis sur le territoire et vers quelles entités:

Hôpitaux: 40 téléphones

Hôpital Valduce di Como: 5 téléphones

Institut Auxologique Italien de Verbania: 5 téléphones

Hôpital de S. Anna de Turin: 5 téléphones

Hôpital civil de Brescia: 5 téléphones

Hôpital Santa Maria Goretti de Latina: 5 téléphones

Hôpital de Syracuse: 5 téléphones

Hôpital Augusta: 5 téléphones

Hôpital d’Agrigente: 5 téléphones

Maisons familiales, communauté pour mineurs et autres réalités: 60 téléphones

Gênes:

Clinique pédiatrique et dentaire gratuite “A Casa del Re”, via Prè: 5 téléphones

Maison du district de Marassi à Gênes (projet “Le bateau rouge et le zèbre”, pour la préparation d’espaces adaptés aux enfants à l’intérieur de la prison, dédié à la rencontre avec le père prisonnier): 5 téléphones

Milan et ses environs:

5 téléphones pour 10 maisons familiales et communauté pour mineurs avec lesquels la Fondation Francesca Rava collabore

C’est la bonne façon de utiliser la technologie et le souhait est que ce triste moment puisse être une leçon précieuse pour nous tous.