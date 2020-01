113 nouveaux emojis arriveront sur WhatsApp plus tard cette année

Ils sont arrivés au début des années 2000 et ont révolutionné notre façon de communiquer: emojis sont de plus en plus utilisés, pour leur capacité à exprimer, de manière sympathique, des concepts ou des émotions entières, représenter visuellement ce que vous souhaitez exprimer. Leur succès est incontestable. En effet, selon une étude réalisée par le Kinsley Institute, l’utilisation d’émojis exercerait un charme qui pousserait l’utilisateur à avoir une vie sexuelle plus active.

Ou encore, ces jolis smileys sont si souvent utilisés au point que certains fabricants ont commencé à faire technologies permettant un accès facile et immédiat à la liste des emojis. C’est le cas de Microsoft, qui a créé quelques nouveaux claviers avec une clé spécifique pour les emojis.

113 nouveaux emojis arrivent pour le second semestre

Chaque année, de nouveaux emojis sont créés. Celles-ci sont ensuite mises en œuvre dans les principales plates-formes de messagerie instantanée disponible pour les principaux systèmes d’exploitation (iOS, Android et Windows), tels que WhatsApp, Telegram et Facebook, pour ne citer que quelques-uns des services les plus populaires. Je vais bien 113 nouveaux emojis qui seront introduits plus tard cette année (à partir du deuxième semestre 2020 notamment).

📝 Maintenant approuvé: 117 nouveaux emojis pour 2020 # Emoji2020 https://t.co/SojQuXZvv6 pic.twitter.com/sHp7GDsSal

– Emojipedia 📙 (@Emojipedia) 29 janvier 2020

Parmi les nouveaux emojis, un visage souriant avec une larme; un visage souriant; la “main italienne” typique (disponible en différentes teintes); deux personnes s’embrassant; Ninja; tuxedo; personne qui allaite un nouveau-né (également disponible dans l’option genre, ainsi que les hommes et les femmes); chat noir; plante succulente; castor; ours polaire; plume; sceller; huile; fondue; thé à bulles; hutte; camionnette; baguette magique; piñata; monnaie; miroir; fenêtre; piège à souris; drapeau de brosse à dents et transgenre. Nous vous laissons une vidéo dans laquelle les nouveaux emojis sont montrés.