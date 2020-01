12 applications Android nouvelles et remarquables des trois dernières semaines, y compris le clavier Typewise, FairEmail et le contrôle du volume Knobby (14/12/19

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures nouvelles applications Android qui ont été mises en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérées au cours des trois semaines précédentes. Aujourd’hui, j’ai un clavier logiciel qui apporte une toute nouvelle disposition pour la frappe basée sur la vitesse, un excellent client de messagerie open source et quelques applications de contrôle de volume premium qui valent vraiment le coup d’œil. Alors sans plus tarder, voici les applications Android les plus remarquables publiées au cours des trois dernières semaines.

Application en vedette

SOTKA

SOTKA est la première application “ edufitness ” à atterrir sur le Play Store, et elle est spécialement développée pour les débutants ou ceux qui ne sont pas en forme et recherchent un plan pour se mettre en forme. En suivant les tendances saines de perte de poids de l’application, vous n’aurez pas à vous soucier des raccourcis ou des conseils louches. Seules les informations prouvées provenant de sources scientifiques sont incluses. Au cours des 49 premiers jours, cette application vous aidera à revoir vos exercices de poids corporel, à revoir votre alimentation (cela comprend une leçon pratique sur la planification des repas) et fournira des réponses aux questions les plus populaires, telles que la façon de respirer pendant les exercices, combien de temps si vous devez vous entraîner, la quantité d’eau que vous devez ingérer quotidiennement et comment effectuer votre premier pull-up. Les 41 prochains jours couvriront des exercices avancés, la biomécanique et le travail musculaire, et les derniers jours sont le bloc turbo où vous vous défierez avec sept activités uniques. Cela signifie que vous travaillerez sur un package de 100 jours qui offre également des informations précieuses sur les complexes d’entraînement à la performance, où l’aspect éducation entre en jeu. Il s’agit d’un design délibéré créé par les fondateurs de la sous-culture Street Workout, et il a déjà aidé 350 000 personnes du monde entier, c’est pourquoi AP est fier de présenter SOTKA comme notre application vedette cette semaine.

applications

Clavier typiquement – Big Keys, confidentialité, Swipe

Couverture Android Police: Veut également se débarrasser de la seule disposition de clavier que vous savez utiliser

Typiquement, le clavier n’est pas votre clavier logiciel typique pour Android. Vous voyez, les développeurs ont complètement repensé la mise en page que la plupart des gens connaissent pour offrir quelque chose d’un peu plus intuitif, mais bien sûr, vous devrez passer du temps avec cette version pour vous familiariser avec cette nouvelle mise en page. Soi-disant, ce clavier permettra 80% moins de fautes de frappe une fois que vous aurez atteint la vitesse, mais naturellement, la plupart des gens ne voudront probablement pas faire le changement lorsqu’ils seront plus familiers avec les dispositions standard. Bien que je ne puisse pas dire si le commutateur en vaut la peine, c’est agréable de voir quelqu’un apporter quelque chose de nouveau à la table.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 1,99 $ à 9,49 $

FairEmail – e-mail open source, axé sur la confidentialité

Couverture Android Police: Les meilleures alternatives gratuites et open-source à Gmail sur Android

FairEmail est un formidable client de messagerie open source pour Android qui prend en charge un nombre illimité de comptes synchronisés, une boîte de réception unifiée, le fil de conversation et bien plus encore. Plus particulièrement, il fonctionne de manière similaire à Gmail. Donc, si vous cherchez une nouvelle application de messagerie électronique qui offre une sécurité valable qui ne casse pas la banque tout en se comportant de la même manière que vos applications de messagerie les plus utilisées, FairEmail est un choix solide.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 5,99 $ la pièce

Gestionnaire audio

Audio Manager offre exactement cela, un moyen de gérer votre audio sur Android. Le fait est que cette version peut gérer votre audio automatiquement sans avoir besoin d’interactions répétées. Non seulement vous pouvez configurer différents niveaux audio pour des emplacements spécifiques, mais vous pouvez également définir des minuteries qui garantiront que votre son n’interrompra jamais votre travail ou vos réunions importantes. Dans l’ensemble, il s’agit d’un gestionnaire audio utile qui présente plus de quelques fonctionnalités utiles, et c’est une version premium, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous soucier des publicités ou des IAP.

Monétisation: 0,99 $ / sans publicité / sans IAP

Contrôle du volume Knobby – Application de widget de volume unique

Le contrôle du volume Knobby est une application de widget pour votre écran d’accueil qui peut afficher un bouton de volume attrayant. Vous pouvez utiliser les commandes rotatives de l’application pour gérer votre volume, une petite fonctionnalité unique amusante à utiliser. Heck, il y a même une fonctionnalité qui vous permet d’utiliser des commandes gestuelles pour gérer votre volume, ce qui offre un moyen très pratique de gérer rapidement différents niveaux de volume sans prendre votre appareil.

Monétisation: 1,49 $ / contient des annonces / aucun IAP

eBay Motors: Acheter et vendre des voitures

Maintenant que l’achat et la vente de voitures ont atteint l’ère d’Internet, il semblerait que de nombreuses entreprises sautent sur l’occasion pour offrir la même facilité d’utilisation que nous attendons des ventes en ligne régulières, et eBay est la dernière entreprise à rejoindre les rangs avec la sortie de eBay Motors: Achetez et vendez des voitures. Je veux dire, bien sûr, vous pouvez toujours utiliser l’application eBay standard pour acheter un véhicule à un utilisateur, ou vous pouvez utiliser cette nouvelle version qui s’adresse spécifiquement aux vendeurs et acheteurs de voitures. Donc, si vous avez déjà eu du mal à taper de longs NIV sur des sites comme Craigslist, et que vous préférez utiliser une application qui peut analyser automatiquement ces numéros, c’est l’application que vous cherchiez.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

My Wall – Gestionnaire de papiers peints

My Wall est un nouveau gestionnaire de fonds d’écran qui offre une interface utilisateur claire et sombre, ainsi que plusieurs outils pour filtrer et partager les fonds d’écran de votre choix. Donc, si vous recherchez un gestionnaire de papier peint léger et personnalisable pour votre appareil Android, My Wall est un choix solide cette semaine, et surtout, il est entièrement gratuit à utiliser.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Pilote d’étincelle

Spark Driver est une nouvelle application de Walmart, mais contrairement à l’application Walmart Grocery, cette version a été conçue pour les pilotes de Walmart. Fondamentalement, les chauffeurs qui livreront votre nourriture via l’application Walmart Grocery utiliseront l’application Spark Driver pour réclamer et coordonner leurs livraisons. Donc, si vous cherchez de nouveaux services de pilotes pour lesquels vous pouvez travailler, il semblerait que Spark Driver soit effectivement le nouveau venu.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Instructions de construction LEGO®

LEGO Building Instructions, c’est juste cela, une application conçue pour stocker et parcourir les instructions LEGO. Vous pourrez trouver de nombreux livrets d’instructions PDF pour des ensembles allant de 2015 à aujourd’hui dans l’application, et tout ce que vous avez à faire pour commencer avec vos propres livrets est de scanner le code QR à l’avant pour les ajouter à votre bibliothèque. Bien sûr, si vous n’avez pas de livrets compatibles à portée de main, vous pouvez également rechercher dans le catalogue de l’application pour voir si vous pouvez trouver ce que vous cherchez.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Lanceur de bureau Flow (version d’essai préliminaire)

Flow Desktop launcher est un nouveau lanceur de bureau pour Android qui est actuellement en cours de test, et comme il n’est développé que par un seul développeur, de nombreuses fonctionnalités manquent encore. Dans l’ensemble, si vous souhaitez connecter votre appareil Android sur un écran plus grand pour une expérience de bureau, le lanceur Flow Desktop est la réponse. Ainsi, bien qu’il existe quelques problèmes graphiques et des fonctionnalités inachevées, l’application fonctionne généralement comme prévu.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 1,99 $ la pièce

Fabricant et applications liées

Samsung Giga Party Audio

Samsung Giga Party Audio semble être une application qui se connecte aux systèmes audio Giga de Samsung, et non pas que la description Play Store de cette version ne mentionne rien de tout cela. Donc, si vous souhaitez personnaliser la sortie sonore et visuelle de votre système audio Giga, c’est bien l’application dont vous aurez besoin. Malheureusement, il semblerait que les critiques indiquent que l’application ne se connectera aux haut-parleurs de personne, donc je suppose que quelques mises à jour supplémentaires seront nécessaires jusqu’à ce que cette version soit utile.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Lien vers MyASUS

Link to MyASUS est une application de partage qui peut envoyer des fichiers et des adresses Web entre votre PC et votre mobile. Disons que vous travaillez sur votre PC, mais que vous devez déplacer vos documents et sites ouverts sur votre téléphone afin de pouvoir travailler en déplacement, cette application peut faire exactement cela, et son utilisation est totalement gratuite, même si cela semble un ordinateur portable ASUS est nécessaire pour profiter de cette version.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

WatchMeGo

WatchMeGo est une version à accès anticipé de Sprint, et elle est apparemment liée à une sorte de montre GPS pour enfants afin que les parents puissent suivre facilement la position de leurs enfants. Bien sûr, votre enfant n’apprendra peut-être jamais à faire confiance à personne car il grandit constamment en étant espionné, mais bon, au moins vous saurez toujours ce que font vos enfants sans avoir à passer du temps à leur parler ou à en apprendre davantage sur leur vie , vous savez, le genre de choses que les parents faisaient pour garder un œil sur leurs enfants.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

