12 trucs et astuces que chaque utilisateur d’iPhone et d’iPad doit connaître

Donc, vous venez d’ouvrir ce nouvel iPhone ou iPad, et pendant que vous avez les bases, comme ouvrir une application ou envoyer un message, vous vous demandez peut-être: que dois-je savoir d’autre? Eh bien, iMore est là pour vous aider avec un ensemble de trucs et astuces que chaque propriétaire d’iPhone et d’iPad devrait avoir dans sa ceinture d’outils.

Voici 11 raccourcis essentiels pour chaque propriétaire d’iPhone et d’iPad.

Comment éteindre ou allumer votre iPhone ou iPad

Bien qu’il s’agisse d’une fonction assez basique, il est bon de savoir comment allumer et éteindre votre iPhone, au cas où vous en auriez besoin.

Éteindre votre iPhone:

Maintenez la touche bouton d’alimentation sur le côté droit de votre téléphone.

Glissez le curseur de mise hors tension qui apparaît à droite.

Rallumer votre iPhone:

Avec votre iPhone complètement éteint, appuyez et maintenez bouton d’alimentation sur le côté droit de l’appareil jusqu’à ce que Logo Apple.

Si tu as un mot de passe sur votre iPhone (et vous devriez vraiment), entrez-le pour déverrouiller votre appareil.

Si vous n’avez pas de mot de passe, appuyez simplement sur Bouton d’accueil pour accéder à votre écran d’accueil.

Comment désactiver l’iPhone X et les nouveaux et les iPad Pro 2018

Appuyez et maintenez sommeil / réveil sur votre iPhone ou iPad, ainsi que l’un des boutons de volume.

Glissez le curseur de mise hors tension qui apparaît à droite.

Suivez les mêmes instructions que ci-dessus pour rallumer votre appareil, seulement vous glissez vers le haut depuis le bas de l’appareil au lieu d’appuyer sur le bouton Accueil.

Comment prendre une capture d’écran

Vous voyez quelque chose d’amusant, d’étrange ou d’inquiétant sur votre écran? Faites une capture d’écran rapide!

Accédez au écran vous voulez prendre une capture d’écran de (dans ce cas, disons que c’est Safari).

En même temps, appuyez sur la touche bouton d’alimentation et le Bouton d’accueil sur votre iPhone ou iPad.

Comment faire une capture d’écran sur iPhone X et plus récent

Ouvrez l’application ou l’écran que vous souhaitez capturer.

Configurez tout exactement comme vous le souhaitez pour la prise de vue.

Maintenez la touche Côté sur le côté droit de l’iPhone X ou plus récent.

Clique le Monter le son en même temps. (Cela remplace l’étape du bouton Accueil des iPhones précédents.)

L’écran clignote en blanc et vous entendrez le son de l’obturateur de l’appareil photo (si votre son est activé).

Comment configurer les raccourcis clavier

Les raccourcis clavier vous aident à gagner du temps en transformant quelques caractères spécifiques en extraits de texte couramment utilisés.

Ouvert Réglages.

Robinet Général.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Clavier.

Robinet Remplacement de texte.

Appuyez sur le bouton +.

Entrez la phrase qui apparaîtra lorsque vous entrez votre raccourci.

Entrez votre raccourci.

Robinet sauvegarder.

Comment effectuer une réinitialisation forcée

Si votre iPhone ne répond plus, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation forcée. Voici comment procéder sur iPhone 8 et versions ultérieures.

Cliquez et relâchez rapidement le Monter le son bouton.

Cliquez et relâchez rapidement le Baisser le volume bouton.

Maintenez la touche Côté bouton (veille / réveil, marche / arrêt).

Comment effectuer une réinitialisation forcée sur iPhone 7 et plus

presse Monter le son bouton.

appuyez sur la Baisser le volume bouton.

appuyez sur la Côté bouton.

Comment utiliser 3D Touch ou les raccourcis de pression longue sur l’écran d’accueil de votre iPhone ou iPad

Les raccourcis 3D Touch / appui long peuvent être très utiles lorsque vous voulez faire quelque chose ou accéder rapidement à une partie particulière d’une application.

Appuyez fermement sur le icône d’une application avec des raccourcis que vous souhaitez utiliser, ou appuyez et maintenez jusqu’à ce que le menu contextuel s’affiche.

Appuyez sur l’option de raccourci souhaitée.

Comment configurer l’insertion d’un point avec un double espace

L’insertion d’un point avec un double espace est une aide précieuse pour maintenir votre rythme d’écriture tout en utilisant une ponctuation appropriée. Voici comment vous l’avez configuré.

Ouvert Réglages sur votre iPhone.

Robinet Général.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Clavier.

Actionnez l’interrupteur à côté de “.” Raccourci à la position verte «on».

Comment activer et désactiver rapidement la saisie prédictive

Trouvez la saisie prédictive ennuyeuse, ou l’aimez-vous et la désactivez-vous accidentellement? Voici comment activer et désactiver la saisie prédictive.

Ouvrez une application et affichez le clavier iOS.

Appuyez longuement sur le Touche globe.

Appuyez sur Paramètres du clavier.

Appuyez sur le Interrupteur prédictif marche / arrêt. Lorsque le commutateur est gris, la saisie prédictive est désactivée.

Comment afficher votre historique Web récent dans Safari

Jetez un œil à l’endroit où vous vous êtes rendu sur le Web.

Ouvert Safari sur votre iPhone ou iPad.

Appuyez et maintenez bouton retour pour afficher l’historique récent de votre onglet Safari actuel.

Appuyez sur un élément sous Histoire si vous voulez l’ouvrir à nouveau.

Sinon, appuyez sur Terminé.

Comment afficher et rouvrir les onglets récemment fermés dans Safari

Que vous essayiez simplement de vous souvenir de ce que vous avez déjà vu ou que vous ayez fermé accidentellement un onglet, voici comment vous regardez vos onglets récents.

Ouvert Safari sur votre iPhone ou iPad.

Appuyez sur le carré Bouton de tabulation.

Maintenez la touche bouton +.

Appuyez sur le Nom d’un onglet récemment fermé si vous souhaitez l’ouvrir à nouveau.

Sinon, appuyez sur Terminé.

Comment activer le mode sombre sur iPhone et iPad avec Control Center

Voici comment activer rapidement le mode sombre à partir du Control Center.

Ouvert Centre de contrôle sur votre iPhone ou iPad. Balayez vers le bas à partir du coin supérieur droit iPhone X ou plus récent et iPad, ou balayez vers le haut depuis le bas de l’écran sur iPhone 8 et plus.

Maintenez enfoncé ou appuyez fermement sur curseur de luminosité de l’écran.

Appuyez sur le Apparence bouton en bas à gauche pour basculer entre clair et foncé.

Comment configurer des widgets dans le centre de notifications

Les widgets peuvent fournir un instantané utile d’informations ou de raccourcis pour lancer des applications ou des actions.

Balayez vers la droite sur l’écran d’accueil de votre iPhone.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Éditer en bas de la liste des widgets.

Appuyez sur le vert bouton + à côté des widgets que vous souhaitez ajouter.

Appuyez et maintenez les trois lignes à côté du nom du widget que vous souhaitez réorganiser.

Faites glisser le widget vers le haut ou vers le bas pour réorganiser son placement dans la vue de votre widget.

Robinet Terminé.

Comment désactiver les clics sur le clavier

Si vous n’aimez pas les bruits de cliquetis du clavier lorsque votre son est activé, vous pouvez le désactiver dans les paramètres.

lancement Réglages depuis votre écran d’accueil.

Robinet Son et haptique.

Appuyez sur le Interrupteur On / Off du clic du clavier. Lorsque le commutateur est gris, les clics du clavier sont désactivés.

