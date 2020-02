124 millions d’utilisateurs payants et des podcasts en croissance

Les podcasts sont abondant, économique à réaliser. Ils peuvent souvent attirer de grandes bases de fans dévouées et Spotify a beaucoup dépensé pour posséder une partie du marché. Il dit que ces investissements portent leurs fruits, avec une “croissance exponentielle” des heures de streaming des podcasts. De plus, ce contenu génère des abonnements payants.

Spotify, ainsi que les utilisateurs augmentent également les bénéfices et les nouvelles acquisitions

Spotify a déclaré avoir vu une augmentation de son bénéfice brut 474 millions d’euros (522,1 millions de dollars) bien que j’aie subi une perte de 77 millions d’euros (84 millions de dollars). Malgré cela, Spotify dit qu’il dépensera à nouveau sur plusieurs studios de podcast en 2020, le qualifiant d ‘”année d’investissement”.

Il n’a pas été mentionné que Spotify a acheté The Ringer, l’entreprise sportive et culturelle de Bill Simmons qui était une cible d’acquisition dans le rapport financier. En janvier, des rapports suggéraient que Spotify reprendrait l’entreprise afin d’attirer d’autres 100 millions d’auditeurs de podcasts qui apprécient actuellement le contenu audio de The Ringer.

Spotify a également déclaré que le grand nombre d’activités promotionnelles dont il a profité pendant la période des fêtes a contribué à faire grimper ces utilisateurs. Cela comprenait un accord avec Google en distribuer un Accueil Mini gratuitement et traiter avec des revendeurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France pour six mois Premium gratuit avec certains acheteurs. Cela comprenait un lien avec Xbox Game Pass.

La société attend la 2020 ce sera une grande année et prévoit d’avoir environ 300 millions d’utilisateurs au total d’ici la fin de l’année. De plus, il espère que plus de la moitié d’entre eux paieront des abonnés, avec une attention encore plus grande portée au contenu des podcasts au détriment de la musique.