140 caractères qui ne dureront que 24 heures

Ce qui était au départ l’exclusivité de Snapchat, est finalement devenu la plus grande force d’Instagram, et maintenant non seulement il a infecté le reste des réseaux sociaux du groupe Facebook, mais cela vient également sur Twitter sous le nom de Fleets.

Nous ne parlons pas d’autre chose que de messages temporaires, mieux connu comme les “histoires”, qui se caractérisent par un comportement éphémère qui supprime automatiquement la publication après 24 heures.

Comme annoncé par Kayvon Beykpour, directeur de Twitter, les nouveaux tweets éphémères sont déjà dans un premier processus de test, limité pour le moment au territoire du Brésil. Là, les deux utilisateurs avec des appareils Android et iOS Ils utilisent déjà les nouvelles flottes, montrant une excellente première réception.

Et il semble que la création d’une de ces publications sera aussi simple que sur d’autres réseaux sociaux. Situé en haut du flux, en cliquant simplement sur la nouvelle icône circulaire (en l’occurrence bleue) autour des photos de chaque utilisateur, nous pouvons voir leurs différentes publications; tandis que si nous cliquons sur la même icône avec notre photo avec le symbole de somme, l’éditeur de texte s’ouvrira automatiquement pour créer nos propres publications.

Ainsi, il a également été confirmé que les flottes permettra la publication de photographies et de vidéos, qu’elles soient prises en ce moment ou à travers des images de notre galerie; En plus de la possibilité de les personnaliser avec l’option de dessins à la main ou sitckers. Ce qui n’est pas encore clair étant donné son absence actuelle, c’est de savoir si nous aurons la présence de tels filtres réussis, ou la possibilité d’ajouter d’autres contenus multimédias tels que de la musique.

Enfin, il convient de noter que non seulement il n’est pas certain que les flottes arrivent plus tard dans notre pays, mais pour le moment il n’est même pas certain qu’ils seront définitivement intégrés Dans ce réseau social. Et c’est que même s’il est clair que les histoires sont parmi les fonctions les plus demandées par les utilisateurs actuels, il semble qu’elles ne finissent pas par correspondre à la philosophie principale de Twitter.