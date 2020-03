15 autres films à regarder si vous aimez les couteaux

Dans une année où les films de bandes dessinées, les remakes et les suites régnaient au box-office, Rian Johnson a livré un film original qui est également l’un des films les plus divertissants de l’année. Couteaux sortis s’inspire du mystère classique du meurtre d’un polar sur une famille riche dont le patriarche aîné décède lors d’une réunion de famille.

Avec un casting de stars, un script intelligent et beaucoup d’humour, le film s’est avéré être un véritable plaisir pour la foule. Bien qu’il ressemble à un film très unique qui joue brillamment avec les attentes des genres, il existe d’autres excellents films qui capturent la même sensation attrayante du mystère. Voici d’autres films à regarder si vous aimez Knives Out.

Mis à jour par Colin McCormick le 14 mars 2020: Knives Out est désormais disponible en DVD et en VOD afin que les fans puissent revisiter ce whodunit sans cesse renouvelable. Avec la popularité du film et la suite qui avance rapidement, nous pourrions voir beaucoup de films qui tentent de recréer le plaisir du mystère du meurtre inventif. Il semble donc que le moment soit venu de recommander quelques autres films qui correspondent à ce moule particulier et qui pourraient valoir la peine d’être recherchés pour tous ceux qui ont adoré Knives Out.

15 Les gentils

Rian Johnson a fait un travail fantastique en créant un film qui s’inscrit dans le genre du mystère du meurtre tout en jouant avec les conventions du genre de manière amusante et inattendue. Un autre film qui réussit un tour similaire est la comédie policière hilarante de Shane Black, The Nice Guys.

Le film met en vedette Ryan Gosling et Russell Crowe comme deux yeux privés de basse vie qui s’associent pour résoudre un cas de personne disparue. Black est clairement un grand fan du genre détective dur et cette passion lui donne une perspective unique sur la façon de jouer avec les règles de ce genre de films.

14 The Royal Tenenbaums

L’un des meilleurs aspects de Knives Out est l’élément familial dysfonctionnel en son centre. Les Thrombey sont une famille de gens riches et intelligents qui se transforment immédiatement en enfants lorsqu’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent.

Bien qu’il n’y ait pas de mystère de meurtre au centre des The Royal Tenenbaums de Wes Anderson, la famille titulaire se sent très similaire aux Trombeys. Les Tenenbaums sont également un groupe de personnes talentueuses et riches qui se réunissent en un seul grand rassemblement dysfonctionnel où leurs propres luttes personnelles se révèlent.

13 Sleuth

Bien qu’il existe un certain nombre de films qui peuvent ressembler à Knives Out de diverses manières, il existe des films spécifiques qui ont directement inspiré le film. Rian Johnson a parlé d’un certain nombre de ces inspirations, dont Sleuth.

Le film de 1972 met en vedette Laurence Olivier en tant que célèbre auteur d’un roman policier qui invite l’amant de sa femme (Michael Caine) chez lui où les deux hommes se livrent à un jeu mortel de chat et de souris. Johnson a reconnu la création d’un manoir éloigné et massif, quelque chose qu’il a emprunté pour ses propres films.

12 Piège mortel

Il semble y avoir quelque chose chez les personnes impliquées dans le processus créatif qui en fait des personnages intéressants dans un mystère de meurtre. Deathtrap est un film de 1982 réalisé par Sidney Lumet et mettant en vedette Michael Caine en tant que dramaturge en difficulté pour des complots visant à assassiner un écrivain prometteur plus talentueux (Christopher Reeves) et à voler son travail.

Le film est une autre interprétation intelligente et unique du genre. Il est également hilarant d’une manière très sombre, ce qui est l’un des aspects qui font de Knives Out un film aussi amusant.

11 Prêt ou pas

Knives Out parvient à être un mystère de meurtre extrêmement divertissant tout en faisant des commentaires intéressants sur ceux qui ont le privilège et ceux qui n’en ont pas. C’était un thème partagé par de nombreux films de 2019, y compris la comédie d’horreur Ready or Not.

Le film met en vedette Samara Weaving en tant que jeune femme qui se marie dans une famille qui a fait fortune dans les jeux de société. Cependant, le soir de son mariage, elle se retrouve dans un jeu mortel de cache-cache. C’est un jeu sauvage, hilarant et sanglant qui mérite d’être cherché.

10 briques

Knives Out n’était pas la première incursion de Johnson dans le genre mystère. En fait, son premier long métrage de réalisateur était un mystère noir sous-estimé appelé Brique. Le film met en vedette Joseph Gordon Levitt alors qu’il était lycéen, enquêtant sur la disparition de son ex-petite amie.

Bien qu’il se déroule dans un lycée moderne, le film est présenté comme un film policier à l’ancienne. L’approche stylisée évite de se sentir comme un gadget et donne au film une sensation unique et convaincante. Et comme tous les bons films du genre, le mystère central vous laisse deviner tout au long.

9 Crier

Les films d’horreur peuvent souvent utiliser le mystère du “whodunit” dans leurs histoires alors que le groupe d’adolescents ciblés essaie de déterminer qui est le tueur en se faisant tuer un par un. Crier suit le même chemin avec un tueur Ghostface traque les héros. Cependant, le film utilise brillamment les tropes d’horreur à son avantage.

Ce film présente habilement des personnages qui ont vu tous les films typiques de slasher et connaissent tous les clichés. Le film fait un excellent travail en jouant avec ces attentes pour garder le public devinant jusqu’à ce que le tueur soit finalement révélé de manière efficace.

8 mauvais moments à l’El Royale

Une partie du grand plaisir de Knives Out est de voir tous ces grands acteurs célèbres partager l’écran et jouer des personnages avec leurs propres petits secrets. Un autre film avec une configuration similaire est le joyau o négligé, Mauvais moments à l’El Royale. Le film met en vedette Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm et Chris Hemsworth en tant qu’étrangers qui convergent vers le motel titulaire.

Le film révèle lentement ce que chacune de ces personnes cache sous la surface et comment leurs propres voyages commencent à entrer en collision les uns avec les autres.

7 Identité

Comme Bad Times à l’El Royale, Identité suit également un groupe d’étrangers qui se retrouvent dans le même motel une nuit pluvieuse. Peu de temps après, les invités commencent à se faire prendre un par un tandis que les autres tentent de déterminer lequel est le tueur.

Le film est un thriller sinueux avec un grand casting comprenant John Cusack, Amanda Peet et Ray Liotta. Alors que la dernière torsion a été décevante pour certains, le film conserve une sensation sombre et menaçante efficace qui vous rend accro.

6 Vert pour le danger

Vert pour le danger est un mystère de meurtre plus ancien qui correspond tout à fait aux enfants des films dont Johnson aurait pu s’inspirer. Le film met en vedette Alastair Sim en tant que détective enquêtant sur un groupe de médecins après un décès au cours d’une opération chirurgicale est considéré comme un meurtre.

Tout comme le détective du sud de Daniel Craig dans Knives Out, Sim joue un détective inhabituel qui ajoute beaucoup de légèreté à l’enquête sur le meurtre. Le film révèle lentement les couches de son mystère jusqu’à la révélation finale et satisfaisante qui vous regardait en face tout le temps.

5 Game Night

Bien que Knives Out traite d’un meurtre apparent, il n’est pas clair sur sa comédie. Une autre comédie mystère amusante qui mélange les rires et le suspense est Soirée jeu. Le film met en vedette Jason Bateman et Rachel McAdams en couple qui organisent une soirée de jeu avec des amis. Cependant, lorsque leur mystère de meurtre s’avère réel, ils se retrouvent dans un monde en danger.

La distribution fantastique aide à apporter beaucoup d’énergie à cette histoire intelligente et hilarante. Alors que les enjeux continuent d’augmenter et que les choses deviennent plus ridicules, les rires deviennent de plus en plus grands.

4 Meurtre à l’Orient Express

Agatha Christie est une grande et évidente influence sur Knives Out de l’aveu même de Johnson. L’auteur légendaire est à l’origine de certains des romans policiers les plus célèbres, dont Murder on the Orient Express.

Il existe quelques versions de cette histoire qui méritent d’être vérifiées, le remake de Kenneth Branagh en 2017 étant le plus récent. Branagh joue le détective renommé et excentrique Hercule Poirot qui enquête sur le meurtre d’un passager à bord d’un train de luxe. Le casting de stars, le mystère émouvant et la performance amusante de Branagh en font une aventure passionnante.

3 Kiss Kiss Bang Bang

Les histoires de détective durs partagent beaucoup de similitudes avec le genre de polar. Comme Knives Out joue intelligemment avec son propre genre, Kiss Kiss Bang Bang suit également une configuration mystère similaire tout en renversant les clichés de genre.

Robert Downey Jr.et Val Kilmer jouent le rôle d’un couple dépareillé qui se retrouve à enquêter sur la mort d’une jeune femme qui se transforme en un complot plus vaste. Le scénario hilarant de Shane Black mélange l’humour irrévérencieux avec un mystère complexe et convaincant.

2 Gosford Park

Alors que la prémisse d’un meurtre lors d’une fête dans une maison de campagne anglaise chic semble très clichée, entre les mains d’un maître cinéaste comme Robert Altman, le film devient beaucoup plus intéressant. De grands acteurs comme Michael Gambon, Helen Mirren et Clive Owen prêtent beaucoup de talent à l’histoire familière mais captivante.

Le film n’est pas seulement un mystère typique mais aussi une dissection des différences de classe et qui détient le pouvoir dans un ménage comme celui-ci. C’est une histoire intelligente, drôle et charmante malgré l’aspect mortel de l’histoire.

1 indice

Faire un film à partir d’un jeu de société semble douteux, mais Indice prouvé qu’il existe un moyen de bien le faire. Le film suit la mise en place du jeu classique avec des personnages comme le colonel Mustard et Miss Scarlet qui assistent à une fête dans un manoir où l’hôte est tué et les autres doivent découvrir l’identité du tueur.

Le film a beaucoup de plaisir avec la prémisse et le casting de personnes drôles, dirigée par une performance fantastique de Tim Curry en tant que majordome. Le film a un rythme rapide de plaisanterie par minute qui en fait une montre incroyablement amusante.

