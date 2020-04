15 blagues que tout le monde a complètement manquées dans la saison 3

Nous sommes peut-être bien dans la 4e saison de l’animation de science-fiction loufoque connue sous le nom de Rick et Morty, mais, en l’occurrence, il y a encore une tonne de détails amusants, des œufs de Pâques et des blagues subtiles emballées dans la saison 3 qui restent largement non examinées .

Avec 10 épisodes pleins de folie, ainsi que beaucoup d’absurdité riche et folle de science-fiction, le contenu ne manque pas. Les créateurs de spectacles Justin Roiland et Dan Harmon ne sont certainement pas étrangers à l’intégration d’une myriade de zingers, de rappels et de références coquines dans ce jeu de science-fiction farfelu que de nombreux fans auraient pu manquer.

Cela dit, prenons nos armes portales et revenons à la troisième dimension saisonnière alors que nous mettons en lumière 10 blagues que les gens avaient tendance à manquer pendant la saison 3.

Mis à jour le 25 avril 2020 par Stephen LaGioia: Avec le retour prévu de la saison 4, la manie de Rick et Morty bat à nouveau son plein. Entre cette arrivée très médiatisée et la multitude de plaisanteries subtiles et d’œufs de Pâques qui n’ont pas encore été mis au jour, nous avons pensé qu’il serait approprié d’ajouter quelques entrées à notre liste. Après tout, il n’y a certainement pas de pénurie de blagues et de références dans ce dessin animé dense et décalé.

15 Mécanisme d’adaptation étrange de Beth

Il semble que Morty et Summer ne sont pas les seuls à ne pas trop bien prendre le récent divorce de Beth et Jerry. En plus de voir Beth bricoler une sculpture de cheval avec des sabots de cheval, les téléspectateurs astucieux ont peut-être également remarqué une autre action étrange du chirurgien du cheval.

Pendant l’escarmouche entre Rick et Rick toxique, nous pouvons voir une photo de Beth et Jerry en arrière-plan, avec une photo d’une tête de cheval giflée sur le visage de l’ex-mari de Beth. Hé – nous avons tous des façons différentes de faire face au changement, non?

14 Un rappel de pilote classique

L’aventure de Rick avec Jerry dans “The Whirly Dirly Conspiracy” n’est peut-être pas l’un des épisodes les plus connus ou dont on a parlé. Quoi qu’il en soit, il a toujours ses moments amusants et humoristiques ainsi que quelques œufs de Pâques soignés. L’un d’eux lance immédiatement l’épisode, alors que nous voyons Rick tirer avec enthousiasme un Jerry déprimé de son lit sans vêtements.

Bien que cela fait longtemps, les fans purs et durs peuvent se rappeler que c’est précisément ainsi que l’épisode pilote démarre, alors que Rick traîne Morty et l’implore de rejoindre Rick dans une aventure. C’est un petit rappel sympa et un clin d’œil aux racines de Rick et Morty, qui en quelque sorte fait boucler le spectacle.

13 Un film obscur de science-fiction

Dans la finale pleine d’action de la saison 3, “The Rickchurian Mortydate”, l’étranger “Presidentress” informe le président rétréci qu’il “va maladroitement s’agrandir au rythme d’un film des années 50”. Alors, quelle est la référence ici?

Rick et Morty sont connus pour leurs œufs de Pâques chargés de science-fiction et leurs références effrontées, bien qu’ils soient généralement un peu plus évidents. Dans le cas de celui-ci – l’étranger fait référence à une science-fiction d’horreur campy de 1958, connue sous le nom d’Attaque de la femme de 50 pieds. C’est un parallèle approprié, étant donné que l’intrigue du film tourne autour d’une rencontre extraterrestre et de modifications de la taille humaine.

12 Recyclage, réutilisation, re-morty

Au cours de l’odyssée qui est “The Ricklantis Mixup”, il y a une scène qui montre un professeur de Rick Harry Potter-esque donnant une classe pleine de Mortys. Une plaisanterie subtile littéralement à l’arrière-plan est un signe avec une image de Morty étiquetée «recycler», avec le symbole de flèche de recyclage reconnaissable.

Ceci est une référence intelligente au fait que ce sont tous des Mortys essentiellement redistribués ou “réutilisés”, car ils ont tous perdu leurs Ricks.

11 Une référence obscène aux racines de Rick et Morty

À un moment donné dans ce même épisode, l’un des Mortys donne une nervosité à Rick après avoir vu le Morty Candidate prononcer un discours à la télévision. Il s’amuse à un Rick qui cuisine de la drogue en lui demandant “quand il y a un président Morty, tu vas me lécher …” – ça ne devrait pas prendre beaucoup d’imagination pour comprendre le reste.

Ceci est un rappel effronté du court métrage d’animation original qui a évolué vers Rick et Morty plus nuancé. Ce court métrage brut – une parodie maladroite de Retour vers le Futur appelée Doc et Mharti – a Doc informant Mharti qu’il doit participer à cette action pour réparer la voiture de voyage dans le temps.

10 Une référence Geronimo Stilton – Pourquoi pas?

Dans les “Mind-Blowers” particulièrement trippants, Morty demande à Rick si les flacons rouges qui contiennent ses souvenirs effacés sont ceux que Rick a cherché à retirer plutôt que Morty. Rick répond ensuite par une référence obscure qui a probablement eu la grande majorité des fans se grattant la tête. Sa réponse de “Je n’utilise pas la couleur pour trier les choses parce que je ne suis pas une souris dans un livre pour enfants européen” a peut-être découragé beaucoup étant donné son ambiguïté.

Pourtant, il s’agit très probablement d’une référence à la série de livres pour enfants italiens intitulée Geronimo Stilton. Il présente une souris anthropomorphe qui travaille comme éditeur d’une société de presse, The Rodent’s Gazette. Rick et Morty sont connus pour leurs références aléatoires, bien que cela soit certainement obscur même pour les normes de l’émission.

9 Summer totalement appelé le code Fly

Summer possède apparemment plus de sagesse et de connaissances que beaucoup semblent lui attribuer le mérite. Affaire au point? Le tout premier épisode de la saison 3, intitulé “The Rickshank Redemption”. Lorsque Summer et Morty commencent leur tentative de localiser Rick et de le faire sortir de la prison fédérale galactique, Summer jette l’idée apparemment absurde de déclencher l’entrée d’un laboratoire secret en organisant un tas de mouches d’une certaine manière. Elle l’essaie, en vain.

Mais voilà, nous verrons plus tard Rick utiliser leur méthode exacte – et cela fonctionne réellement! Qui aurait pensé? Mais dans l’univers Rick et Morty, tout est possible!

Observation de 8 Meeseeks

Un favori de longue date des fans, les Meeseeks sont quelque peu devenus ce genre d’oeuf de Pâques de type “Où est Waldo” qui a des téléspectateurs à la recherche de ces créatures bleues gaies (et parfois meurtrières). Le fait qu’ils apparaissent rarement ces jours-ci – en dehors d’une référence effrontée à une version bon marché de la “marque Kirkland” dans la saison 4 – ne fait que donner envie aux fans de les trouver davantage.

Quoi qu’il en soit, beaucoup semblaient avoir raté la brève et subtile apparition de camée de 2 de ces gars, qui peut être vue piégée dans l’une des cages de la ménagerie gardée par la grande créature extraterrestre. Ces pauvres Meeseeks doivent devenir fous enfermés dans ce petit espace pendant si longtemps, étant donné combien ils l’ont perdu pour avoir du mal à prendre deux coups sur le swing de golf de Jerry et être incapable de disparaître.

7 Pickle Rick’s Cheeky Elvis Reference

Apparemment, se transformer en cornichon et se dessécher sous le soleil brûlant est l’équivalent méga-génie de mourir dans les toilettes – du moins c’est ce qu’un Pickle Rick presque vaincu se dit après que son expérience a mal tourné. C’est un drôle de dialogue, mais qu’en est-il de la référence aléatoire à périr dans les toilettes?

Cela se trouve être un clin d’œil à l’idée que le roi du rock and roll, Elvis Presley, a été retrouvé décédé assis sur un siège de toilette. Cela s’est avéré être une fausse histoire, mais c’est l’un de ces mythes qui a pris sa propre vie – même apparemment en train de se propager dans l’univers de Rick et Morty.

6 Une référence de jeu NES obscure

Comme vous pouvez vous y attendre d’un épisode qui a divers scénarios et scénarios à tir rapide, “Morty’s Mind Blowers” a beaucoup d’oeufs de Pâques subtils et de références stupides, dont beaucoup pourraient être manqués en regardant simplement au mauvais moment.

Encore un autre exemple est cette scène “Captain Sky”, qui semble être une étrange allusion à un vieux jeu obscur appelé Captain Skyhawk, un jeu de tir spatial sorti pour la Nintendo Entertainment System. Ce n’est pas un secret que les showrunners sont des fans de Nintendo, mis en évidence par une scène particulièrement amusante dans “Total Rickall” où Rick se démène pour mettre en gage un tas de vieilles consoles 3DS. Comme Rick pourrait le dire, ces références ne doivent pas être prises «pour le granit».

5 Rappel à un devis Morty classique

Il y a une tonne de zingers intelligents et même des citations profondes à trouver dans Rick et Morty, mais celui qui a essentiellement atteint le statut de mème implique une conversation sincère entre Morty et Summer. Pour essayer de la faire se sentir mieux et lui offrir une certaine perspective, Morty lui dit que “personne n’appartient nulle part, personne n’existe exprès, tout le monde va mourir.”

Nous avons un bref aperçu d’un rappel à ce joyau d’une citation lors de l’épisode “The Rickchurian Mortydate” dans lequel un duo de flics de Rick et Morty conduit près d’un groupe de manifestants Morty. L’un d’eux arbore un panneau qui affiche cette ligne classique. Cela fait certainement un bon cri de ralliement.

4 Jerry ne peut pas lâcher Doofus Rick

En l’occurrence, le père naïf de Morty, Jerry, a vraiment réussi à le frapper avec le Rick le plus dense du groupe, connu sous le nom de “Doofus Rick”. Bien que nous semblions avoir vu la dernière de cette version maladroite de Rick alors qu’ils nous disent au revoir à la fin de “Close Rick-Counters of the Rick Kind”, il fait une brève apparition dans la saison 3 – ou du moins sa photo.

Nous apercevons très brièvement une photo de Rick mangeur de matières fécales au début du premier épisode de la saison 3. Cela aurait du sens, car Jerry aurait essentiellement récupéré le garage après l’emprisonnement de Rick. Il semble qu’il n’ait toujours pas oublié son amitié bizarre et de courte durée avec Rick j19-zeta-7.

3 Une proposition étrange …

Revenant une fois de plus aux époustouflants “Morty’s Mind-Blowers”, nous voyons l’épisode dégénérer en folie alors que nous recevons des images rapides de divers souvenirs que Morty décide de se charger. Parmi ceux-ci, une photo montre Morty essayant apparemment d’enterrer un père Noël et Rick morts jonglant avec des morceaux d’une version poupée de son petit-fils. Hé, pourquoi pas?

Mais cette séquence de bizarreries parvient en quelque sorte à se surpasser lorsque nous voyons un rappel rapide à l’un des noms les plus amusants d’un personnage de dessin animé – M. Poopybutthole, alors qu’il semble proposer à Morty. Quelle est l’histoire derrière tout ça? Qui sait. Mais ce gag aléatoire, drive-by est digne de rire malgré tout.

2 “Celui qui contrôle le pantalon contrôle la galaxie”

Considérant que Rick et Morty ont apparemment inséré des références et des hommages impliquant des tonnes de films, d’émissions et de romans de science-fiction classiques, il serait logique que le Dune classique obtienne également un signe de tête rapide.

Alors que la Fédération Galactique est au milieu de l’anarchie et au bord de l’effondrement, Jerry quitte son travail de bureau – dont il n’a aucune idée de ce qu’il fait – nous entendons une citation familière aux fans de Dune, alors que les gens se déchirent les vêtements les uns des autres et le perdre. C’est, bien sûr, un jeu hors de la ligne classique, “celui qui contrôle l’épice contrôle l’univers”.

1 Une référence aux écrivains

Oui, Rick et Morty ne se contentent pas de faire référence à d’autres médias, mais ils ajoutent même parfois une méta référence à leur propre émission – et dans ce cas, à ses écrivains.

Les fans se demandaient quelle était la raison du retard prolongé de la saison 3. À un moment donné, une rumeur a commencé que le processus de longue haleine avait été en partie le résultat de désaccords et même de combats entre les auteurs de la série. Cela s’est avéré être une citation largement prise hors contexte, et a finalement été discréditée par Dan Harmon.

Soudain, le zinger de l’été à Rick et Morty qui se bagarrent, qui dit – “pas étonnant que vous vous battiez constamment les uns avec les autres et en retard” – a beaucoup plus de sens.

