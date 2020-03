15 citations qui resteront avec nous pour toujours

The Vampire Diaries s’est terminé en 2017, donnant à la plupart des personnages principaux une fin heureuse, sinon la fin qu’ils méritaient. Mais l’histoire des frères Salvatore destinés à aimer la même femme non seulement une, mais deux fois, reste un favori des fans. Nous ne pouvons pas en avoir assez des triangles d’amour condamnés, des morts tragiques, des échappatoires sorcières, des bons qui font de mauvaises choses et des méchants qui font de bonnes choses.

L’une des choses les plus mémorables de la série est le dialogue. Que ce soit la gamme infinie de commentaires sournois inappropriés de Damon, les déclarations sincères d’amour et de dévotion éternelle ou les adieux déchirants. Voici 10 citations de The Vampire Diaries qui resteront avec nous pour toujours.

Mis à jour par Madison Lennon le 21 mars 2020: Il semble que peu importe le nombre d’années sans The Vampire Diaries à l’antenne, la série continue de gagner en popularité. Une grande partie de cette raison est à quel point les moments de la série sont relatables et déchirants.

Il y a de l’humour fantastique et des moments étonnamment profonds tout au long. Cela vous brisera le cœur et vous fera sourire et faire tout le reste que les grandes émissions de télévision sont censées faire. Nous avons décidé de mettre à jour cette liste sur les citations de l’émission qui vous accompagnent quoi qu’il arrive.

15 “Et honnêtement, quand je suis avec elle, j’oublie complètement ce que je suis.”

Les deux frères Salvatore avaient certainement un moyen avec les mots, il n’est vraiment pas étonnant qu’ils aient eu tant de personnes différentes qui languissaient pour eux au fil des ans. Stefan et Elena étaient tous deux attirés l’un vers l’autre au début en raison de leur âme poétique.

Stefan a dit la citation ci-dessus en parlant d’Elena à Lexi et à ce moment, Lexi s’est rendu compte que Stefan était à 100% amoureux d’Elena. Pour Stefan, admettre à quel point Elena le sentait en sécurité et normal, c’était énorme, surtout compte tenu de la culpabilité que Stefan portait constamment avec lui.

14 Je ne suis pas désolé de vous avoir rencontré …

Les fans de Delena savent probablement exactement à quelle citation nous nous référions lorsque d’après la déclaration ci-dessus, aussi brève soit-elle. La citation complète d’Elena est: “Je ne suis pas désolé de vous avoir rencontré. Je ne suis pas désolé que le fait de savoir que vous m’avez fait tout remettre en question. Que dans la mort, vous êtes celui qui m’a fait me sentir le plus vivant.” C’est le discours qu’elle récite à Damon quand ils décident finalement d’être ensemble après avoir réalisé qu’Elena aime vraiment Damon et que leur relation n’était pas le résultat du lien avec le père.

C’est une citation qui est utilisée dans d’innombrables histoires de fanfiction et éditions faites par le fandom passionné, en particulier la dernière ligne. L’une des raisons pour lesquelles les gens étaient si attirés par Delena est que Damon a entièrement accepté Elena en tant que vampire ou humaine, il l’a acceptée dans les deux sens tandis que Stefan ne voulait pas qu’Elena soit un vampire.

13 “Parce que quand les gens voient bien, ils s’attendent à bien.”

Pendant l’un des nombreux cœur à cœur de Damon et Elena. Elena a demandé au Salvatore pourquoi il ne laissait jamais les gens voir son “bon” côté. Au cours des saisons suivantes, Damon est essentiellement un héros, mais au début, il ne laissait rarement personne comprendre qu’il avait un bon cœur, sous des couches et des couches de snark.

La réfutation de Damon à Elena était un peu déchirante en soi. Il a révélé qu’il n’aimait pas montrer ce côté de lui parce que cela conduisait les gens à avoir des attentes envers lui qu’il n’était pas sûr de pouvoir toujours rencontrer.

12 “Je serai la pute psychotique la plus sûre de la ville.”

Katherine Pierce est l’un des meilleurs personnages de The Vampire Diaries et facilement l’un des principaux favoris des fans de la série. Elle a eu de nombreuses plaisanteries et des doublures hilarantes tout au long de la série, on pourrait faire une liste composée de toutes ses citations les plus emblématiques sans difficulté. L’une de ses meilleures répliques était dans la saison deux après qu’Elena et les Salvatores aient réussi à enfermer Katherine à l’intérieur du tombeau.

Une fois qu’ils ont découvert que Klaus venait en ville, ils se tournent vers Katherine pour obtenir de l’aide et elle profite de sa situation pour se retourner en face. Ils l’ont mise dans l’endroit le plus sûr car Klaus ne peut pas l’atteindre dans le tombeau, et à la fin de la journée, tout ce qui compte pour Katherine est de sauver son propre cou.

11 “Quand c’est réel, vous ne pouvez pas partir.”

Lexi Branson est un autre personnage préféré des fans qui est mort trop tôt. Les scénaristes semblaient se rendre compte à quel point ils avaient commis une erreur en tuant Lexi si vite parce qu’ils l’avaient ramenée en fantôme ou en flashbacks plusieurs fois dans la série. L’amitié entre elle et Stefan était facilement l’une des meilleures relations de la série.

Elle était très sage et pouvait toujours dire ce que Stefan ressentait vraiment à tout moment. Elle a également offert son soutien à Elena, d’où provient la citation ci-dessus. C’est l’une de ces lignes qui reste dans votre tête, vous rappelant ce qu’est le véritable amour et comment vous savez ce que vous en avez.

10 10. “Ça va. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé, et c’était épique, mais … puis le soleil s’est levé et la réalité s’est installée.”

“Epic” devient le mot de passe pour décrire l’amour d’Elena pour les deux frères Salvatore. C’est Stefan qui capture rapidement le regard d’Elena. Ils ont plus d’obstacles dans leur cheminement pour devenir un couple que l’un ou l’autre ne le sait, en particulier Elena. Après avoir passé la nuit ensemble à parler de la “Nuit de la comète” de la saison 2, Elena se rend compte qu’elle et Stefan ne sont peut-être pas prêts l’un pour l’autre. “C’est bon. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé, et c’était épique, mais … alors le soleil s’est levé et la réalité s’est installée.” Heureusement pour les fans de Stelena, Elena repense l’écriture du nouveau mec sexy de la ville et prête à ignorer les aspects les plus mystérieux de sa vie.

9 “Je me sentais épique.”

Lexie garde un œil sur sa meilleure amie Stefan quand elle est vivante et quand elle est morte. Après avoir craint que l’au-delà ne soit une éternité de torture, Stefan est heureux de voir que cela signifie passer du temps avec Lexie, qui après avoir enfin trouvé la paix, sait toujours ce qui se passe avec Stefan. Qu’elle voie ses derniers actes héroïques ou juste des écoutes alors qu’il les raconte à Elena avec ses derniers mots pour Caroline, Lexie est impressionnée, disant à Stefan que c’est “beau”. Comment Stefan pourrait-il répondre autrement après tout ce sacrifice, cette rédemption et cet amour? “Je me sentais épique.”

8 “Il est votre premier amour. J’ai l’intention d’être votre dernier, aussi longtemps que cela prendra. »

Klaus n’a pas beaucoup de temps pour la romance avec toutes les intrigues et les tueries et autres, mais il n’y a tout simplement pas d’échappatoire à la chimie qu’il a avec Caroline Forbes. C’est une relation amour-haine, mais quand Klaus marque des points quand il revient à Mystic Falls pour sauver Damon et permet à Tyler de retourner à Mystic Falls lors de la “Graduation” de la saison 4.

Klaus n’est pas un idiot. Il est là depuis assez longtemps pour voir Tyler et Caroline n’ont pas de pouvoir, et Caroline est intriguée par les affections de Klaus et promet de lui montrer des choses que Tyler ne fera jamais. “C’est votre premier amour. J’ai l’intention d’être le dernier, aussi longtemps que cela prendra.” Dommage que ce navire ne vogue jamais vraiment.

7 «Je dois juste le dire une fois. Vous avez juste besoin de l’entendre. Je t’aime, Elena. “

Par “Rose” de la saison 2, c’est le pire secret gardé que Damon est amoureux de la fille de son frère. Stefan veut s’adresser au sosie dans la pièce, mais Damon ne se sent pas aussi bavard sur le sujet jusqu’à ce qu’il ait Elena pour lui tout seul et libre. “Je dois juste le dire une fois. Tu as juste besoin de l’entendre. Je t’aime, Elena. Et c’est parce que je t’aime que … Je ne peux pas être égoïste avec toi … pourquoi tu ne peux pas savoir ça. Je ne vous méritent pas … mais mon frère le fait. Dieu, j’aimerais que vous n’ayez pas à l’oublier. Mais, vous le faites. “

Damon avoue ses sentiments, mais encore frais dans l’esprit de Damon se trouvent les excuses de Stefan pour le forcer à se transformer en vampire. Alors Damon, qui croit vraiment qu’il ne mérite pas seulement l’amour d’Elena mais celui de quiconque, se résigne à lui dire et à effacer la mémoire.

6 “Bonjour, frère.”

Sur The Vampire Diaries, deux mots simples, “Bonjour, frère” sont chargés de sous-texte. C’est ainsi que Damon salue Stefan après leur séparation depuis des décennies, et son ton indique clairement qu’il n’est pas ravi de se réunir. Le sentiment persiste lorsque Stefan voit Damon pour la première fois au cours de la saison 3 après avoir vendu son âme à Klaus pour sauver la vie de Damon. En hommage à la relation complexe des frères au fil des ans, “Bonjour, frère”, le titre du premier épisode de la dernière saison. Plus important encore, ce sont les derniers mots prononcés lors de la finale de la série: lorsque les frères et sœurs mortels trouvent la paix et l’autre dans l’au-delà.

5 “Vous voulez un amour qui vous consume. Vous voulez de la passion et de l’aventure et même un peu de danger.”

Dans “The Departed” de la saison 3, Elena ne peut tout simplement pas tout à fait quitter Stefan malgré tous ses mauvais comportements. Stefan a l’avantage de toucher la fille en premier, mais lui non. La nuit de l’accident de ses parents, Elena, coincée dans une romance terne avec le quart-arrière, rencontre Damon qui lui offre un aperçu de sa vie amoureuse, “Vous voulez un amour qui vous consume. Vous voulez de la passion et de l’aventure et même un peu danger … Je veux que vous obteniez tout ce que vous cherchez. Mais maintenant, je veux que vous oubliez que cela s’est produit. “

Cela reste le secret de Damon (jusqu’à la saison 6) et montre que Damon a toujours eu la piste intérieure sur la vraie Elena, et lié à Stefan par le destin ou non, Damon et Elena ont toujours été censés l’être.

4 “La seule personne pire que moi à être un vampire est toi.”

Après avoir passé la saison 4 à s’adapter à la vie de vampire, à échanger un Salvatore contre un autre et à essayer de mettre la main sur le remède, sur “Graduation”, Elena a de grandes décisions à prendre. Le remède consiste à faire plus de tours qu’une serveuse de cocktail pendant l’happy hour mais finit entre les mains d’Elena. Elle veut que Stefan l’ait parce que “La seule personne pire à être vampire que moi, c’est toi.” Elle n’a pas tort. La faiblesse de Stefan est sa soif de sang: ses tendances Ripper qui lui donnent un sentiment de couvaison et de culpabilité après chaque cintrage.

3 “Elena aime-t-elle que vous adoriez tous les deux à son autel?”

Au moment où Katherine revient à Mystic Falls au cours de la saison 2, elle a perdu l’affection des deux frères Salvatore, et même ce vampire en fuite voit l’écriture sur le mur de la “Masquerade” de la saison 2. “Elena aime-t-elle que vous vous adoriez tous les deux sur son autel?” Perdre les frères à son sosie motive Katherine à creuser un fossé entre les frères. Elena est la source de problèmes tacites entre Damon et Stefan, et Katherine est le genre de fille qui le dit comme ça.

2 “Si tu t’éloignes, c’est pour toi parce que je sais ce que je veux. Stefan, je t’aime.”

Dans “The Turning Point” de la saison 1, Stefan décide que le risque d’aimer Elena est trop élevé, et il n’a pas tort. Le nombre de corps à Mystic Falls augmente rapidement, et il y a toutes sortes de hijinks mystiques à pied. Mais Elena n’est pas sur le point de laisser Stefan décider de son sort. “Si tu t’éloignes, c’est pour toi parce que je sais ce que je veux. Stefan, je t’aime.”

C’est un vampire, son statut relationnel avec son ex-petite amie et son frère est “compliqué”, mais Elena aime ce “Ripper” solitaire. C’est la première fois qu’Elena déclare son amour pour Stefan, prouvant qu’elle est prête à se battre pour ce qu’elle veut.

1 “Tu ferais mieux de surveiller tes arrières parce que j’ai peut-être juste besoin d’aller me chercher une coiffure de héros et de voler ton tonnerre.”

Les fans ne sauront jamais ce qui aurait pu se passer entre Damon et Rose depuis qu’elle souffre de la mort angoissante provoquée par une morsure de loup-garou. Mais Damon montre un côté doux inhabituel en aidant Rose à trouver la paix et le bonheur dans ses derniers moments. Lorsqu’il est confronté à sa gentillesse envers Rose et à son affection pour elle par Stefan, Damon veut garder son image de mauvais garçon intacte, “Tu ferais mieux de surveiller ton dos parce que je pourrais juste avoir besoin d’aller me chercher une coiffure de héros et de voler ton tonnerre . “

Regarder Rose mourir suscite des émotions inattendues de Damon, et c’est quelqu’un qui se brûle chaque fois qu’il se laisse soigner. De plus, Damon aime donner des coups à son frère, surtout quand il s’agit des cheveux parfaitement coiffés de Stefan.

