15 des meilleures mini-séries pour se gâter en un week-end

Bien qu’il existe une tonne de très bonnes émissions de télévision qui ont quatre, cinq, six ou même plus de saisons, nous ne voulons pas toujours nous investir dans une nouvelle émission avec des centaines d’épisodes à traverser. Trouver une nouvelle émission qui a déjà pris fin et qui a chaque saison sur un service de streaming comme Netflix ou Hulu est incroyable, mais le démarrage d’une longue émission est un gros investissement, et même si vous êtes épique après épisode, il faut un certain temps pour passer à travers leur.

Mais ce n’est pas le cas avec une mini-série. Ces émissions sont généralement une seule saison ou quelques saisons très courtes, et l’histoire est toute liée et se termine après ces quelques épisodes. Bien que nous puissions en vouloir plus, nous finissons également par nous sentir pleinement satisfaits et comme nous avons vu et vécu toute l’histoire. De plus, ils peuvent être regardés en une seule journée ou pendant un week-end pendant que nous attendons un nouvel épisode de notre favori actuellement diffusé.

Pour voir 10 miniséries à regarder en rafale un week-end, continuez à lire!

Mis à jour par Lacey Womack le 26 mars 2020: Parce qu’il y a tellement d’émissions et de films incroyables qui sortent tout le temps, il peut être difficile de choisir quelque chose à regarder lors de l’installation pour se détendre devant la télévision. Heureusement, pour les gens qui veulent juste quelque chose de rapide et sans une tonne d’épisodes ou de saisons pour s’investir, il y a beaucoup de très bons spectacles. En fait, ils sont tellement nombreux que nous sommes revenus pour mettre à jour cette liste avec cinq autres courts métrages incroyables à regarder un week-end à la maison.

15 Quand ils nous voient

When They See Us est une série originale de Netflix qui a été mise sur le service de streaming en 2019. Elle comporte un total de quatre épisodes et suit l’histoire vraie d’un groupe de cinq jeunes hommes qui est devenu connu sous le nom de Central Park Five après avoir été accusé à tort d’attaquer une femme dans Central Park.

La série fait suite à l’affaire judiciaire que ce groupe a endurée et à sa condamnation subséquente et à sa libération par la suite en 2002. Netflix a également publié un film spécial intitulé Oprah Winfrey Presents: When They See Us Now dans lequel Oprah Winfrey, l’un des producteurs exécutifs de la série, a interviewé le casting et équipe de la série plus tard en 2019 après la sortie de la série.

14 Tchernobyl

Tchernobyl est une mini-série qui a commencé à être diffusée sur HBO en 2019 et est un drame historique avec cinq épisodes. La série fait suite à la catastrophe massive qui a frappé la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Il s’agit d’une dramatisation de la catastrophe de Tchernobyl ainsi que des événements qui se sont produits par la suite alors que les gens tentaient de nettoyer la région et de trouver un moyen de gérer les déchets nucléaires. et son impact sur l’environnement local, les animaux et les gens.

Bien que l’histoire de la catastrophe qui a frappé Tchernobyl et a laissé la région changée à jamais soit bien connue de nombreuses personnes, cette série est certainement intéressante en raison de l’unique et moins entendu parler des histoires qu’elle suit.

13 American Crime Story

American Crime Story est une série d’anthologie, ce qui signifie que chaque saison suit une véritable histoire criminelle complètement différente, sans rapport avec la précédente. La série a commencé à être diffusée en 2016 et sa troisième saison devrait commencer à être diffusée en septembre 2020.

La première saison était sous-titrée The People v.O.J.Simpson et suivait l’O.J. Affaire Simpson, des comparutions devant le tribunal à la culture entourant le service de police de Los Angeles et à d’autres circonstances sociales qui conduisent un jury à le déclarer non coupable. La deuxième saison, sous-titrée The Assassination of Gianni Versace, a donné aux téléspectateurs un aperçu de l’assassinat de l’emblématique créateur de haute couture en 1997.

12 chambres

Bien qu’il ne soit techniquement pas censé être à l’origine une mini-série, Chambers est une série originale de Netflix qui a été annulée après une seule saison. Heureusement, la série a résumé beaucoup de ses principaux points d’intrigue et ne s’est pas terminée sur d’énormes cliffhangers, ce qui signifie que les téléspectateurs ne seront pas déçus après avoir terminé l’émission de 10 épisodes.

La série suit une adolescente nommée Sasha qui souffre d’une crise cardiaque une nuit alors qu’elle était avec son petit ami. Après avoir reçu une transplantation cardiaque, les choses commencent à devenir étranges pour Sasha et elle décide de tendre la main à la famille de son donneur afin d’essayer d’obtenir des réponses. Malheureusement, plus elle en apprend sur son donneur de cœur, plus les choses semblent étranges.

11 11.22.63

11.22.63 est une mini-série basée sur le roman du même nom, écrit par l’emblématique auteur d’horreur Stephen King. Cette série a été diffusée sur Hulu en 2016 et compte un total de huit épisodes. La série est un drame basé sur la science-fiction qui suit un homme nommé Jake Epping, joué par James Franco, qui apprend à voyager dans le temps.

Après avoir acquis la capacité de voyager dans le temps, Jake est chargé d’aller à une date précise afin de mettre fin à l’assassinat de John F. Kennedy. Malheureusement, il apprend que changer le cours de l’histoire peut être beaucoup plus dangereux que de simplement laisser jouer l’événement.

10 Maniaque

Maniac est une mini-série originale de Netflix qui a été diffusée sur le service de streaming en 2018. La série se déroule dans une version alternative de l’actualité où tout a une ambiance de science-fiction des années 80 totalement cool. Emma Stone et Jonah Hill jouent le rôle principal dans cette série en tant qu’Annie et Owen, deux parfaits inconnus qui se rencontrent lorsqu’ils s’inscrivent tous les deux à un essai pharmaceutique.

Cette mini-série comprend 10 épisodes, et si vous êtes un fan de films de science-fiction à l’ancienne, ce spectacle vous plaira certainement. Même si ces deux ont joué ensemble dans Superbad, cette série est beaucoup plus étrange et sérieuse que cette comédie stupide.

9 True Detective

Plutôt que d’être une mini-série avec une seule saison ou quelques saisons courtes, True Detective est un spectacle qui est techniquement une série complète et régulière. Mais, puisque chaque saison est sa propre intrigue contenue avec des personnages complètement séparés et son propre cadre, cette anthologie est idéale pour quelqu’un qui veut choisir une saison et binge tout.

Chaque saison de True Detective suit un groupe distinct d’enquêteurs qui suivent un cas différent. Cette série peut devenir vraiment sombre et granuleuse, mais c’est certainement celle qui mérite d’être abordée. La meilleure partie du fait qu’il s’agit d’une anthologie est que vous pouvez regarder les saisons dans l’ordre que vous souhaitez – ou simplement en regarder quelques-unes.

8 grands petits mensonges

Big Little Lies est une série dramatique qui a commencé à être diffusée sur HBO en 2017. Même si elle était initialement présentée comme une mini-série avec une seule courte saison, une deuxième saison a été créée en 2019. Pourtant, les deux saisons sont assez courtes, donc c’est facile pour se reposer sur le canapé et regarder le tout en un week-end.

Cette série se déroule à Monterey, en Californie. Monterey est une ville côtière plus haut de gamme où les habitants semblent avoir une vie parfaite. Mais, après un meurtre survenu lors d’un événement spécial dans la ville, un groupe de mamans dont les enfants vont tous dans la même école deviennent le centre d’attention.

7 Slasher

Comme True Detective, Slasher est techniquement une anthologie, pas une mini-série. Mais parce que chaque saison est assez courte et complètement distincte des autres saisons, vous pouvez choisir une saison qui semble la plus attrayante et profiter de tout cela au cours de quelques jours.

Slasher est une série d’anthologie originale de Netflix qui prend tous nos tropes de films d’horreur préférés et les met dans une série addictive. Chaque saison suit un nouveau groupe de personnages qui se retrouvent, ainsi que tous ceux qu’ils aiment, pourchassés et tourmentés par un mystérieux tueur. Peuvent-ils comprendre qui c’est et quel est leur motif avant qu’il ne soit trop tard?

6 La nuit de

The Night Of a été diffusé sur HBO en 2016 et compte huit épisodes au total. La série est définitivement parfaite pour tous ceux qui aiment les drames criminels sombres et graveleux et bien qu’il s’agisse d’une courte série, elle est suffisamment intense pour vraiment vous aspirer à travers le tout pendant que les mystères de la série se déroulent.

The Night Of suit Naz, un étudiant pakistanais américain qui s’est récemment retrouvé derrière les barreaux pour un crime qu’il ne sait pas s’il a commis ou non. Sur le chemin de la fête, il rencontre un inconnu et profite d’une soirée avec elle. Le lendemain matin, elle a été retrouvée poignardée à mort et Naz est le suspect numéro un. Qui a tué Andrea? Branchez-vous sur le savoir.

5 It

Même si l’adaptation cinématographique de 2017 de ce roman de Stephen King a fait parler récemment, nous ne pouvions certainement pas nous empêcher d’inclure la mini-série de 1990 du même nom sur cette liste. C’est une mini-série qui a deux épisodes et dure environ 3 heures, ce qui signifie qu’elle est parfaite pour un week-end ou même une seule nuit.

Comme le roman et le film du même nom de Stephen King, il suit une ville du Maine qui se trouve tourmentée par une mystérieuse entité tous les 30 ans. Un groupe d’enfants qui ont été pris pour cible par le monstre terrifiant quand ils étaient enfants se réunissent à l’âge adulte pour essayer de l’abattre.

4 Les gardiens

Si vous recherchez des docuseries au lieu de quelque chose de fictif à binge, il y en a pas mal de très bonnes sur Netflix. The Keepers est une mini-série documentaire de 7 épisodes qui a atterri sur le service de streaming en 2017 et nous a tous immédiatement accrochés au drame et au mystère de cette affaire bizarre.

Cette série fait suite à la disparition puis au meurtre présumé de Cathy Cesnik, une religieuse et institutrice catholique disparue à la fin des années 1960. Cette série est plus qu’un simple cas de meurtre non résolu. Les détails de ce qui s’est passé à l’école en relation avec la disparition de Cesnik et les circonstances de son meurtrier non découvert sont suffisants pour vous refroidir jusqu’aux os en seulement 7 épisodes.

3 objets tranchants

Sharp Objects est une minisérie HBO basée sur le roman de Gillian Flynn du même nom. Si le suspense et les rebondissements de Flynn’s Gone Girl vous ont accroché, vous devez vérifier cette mini-série de 8 épisodes.

Amy Adams incarne Camille, une journaliste chargée de rentrer dans sa ville natale de Wind Gap après une série de meurtres odieux dans la petite ville. Camille est hésitante à cause de ses souvenirs malsains et de ses relations dans Wind Gap, mais elle accepte pour obtenir l’histoire. Cette série est sombre, tordue et vous choquera de la façon dont elle se termine.

2 Incroyable

Incroyable est une mini-série originale de Netflix qui a 8 épisodes et a atterri sur le service de streaming en 2019. La série met en vedette Toni Collette, Kaitlyn Dever et Merritt Weaver et est un drame de crime sombre.

Cette série suit une adolescente nommée Marie qui a signalé une agression dont elle a été victime, mais a ensuite repris son histoire et a été accusée d’avoir menti sur l’incident. Mais, après que plus de gens aient présenté des histoires étrangement similaires et tout aussi étranges que celles de Marie, les détectives commencent à se demander si oui ou non elle disait vraiment la vérité.

1 Vous

You est une série dramatique qui a été diffusée à l’origine sur Lifetime avant d’être reprise par Netflix, où elle est devenue encore plus populaire. Cette série dramatique n’est techniquement pas une mini-série, car il y aura bientôt une deuxième saison qui continue l’histoire, mais la façon dont la première saison se termine termine définitivement cette partie de l’histoire et le spectateur pourrait facilement la regarder sans avoir à continuer à regarder – sauf si vous voulez.

Vous suivez un employé de librairie nommé Joe qui rencontre et devient immédiatement amoureux d’un client nommé Beck. Joe devient déterminé à gagner le cœur de Beck et refuse de laisser quoi que ce soit se mettre sur son chemin.

