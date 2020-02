15 des meilleurs K-Dramas sur Netflix en ce moment

Dernièrement, les films, les émissions de télévision et la musique de Corée du Sud sont devenus incroyablement populaires dans le monde entier. Malgré le fait que ces chansons, films et émissions sont dans une langue que de nombreuses personnes à travers le monde qui les regardent ou les écoutent ne parlent ou ne comprennent même pas, la culture pop coréenne prend toujours totalement le dessus sur le monde. Heureusement, les sous-titres sont vraiment utiles et profiter de la musique ne nécessite pas nécessairement de comprendre les paroles de beaucoup de gens!

L’une des formes les plus populaires de la culture pop coréenne qui a pris racine récemment est le K-drama. Les K-dramas sont des émissions de télévision coréennes qui remontent aux années 1960. Les musiciens, également connus sous le nom d’idoles, y sont souvent intégrés, mais les acteurs et les actrices sont également impliqués dans de nombreux drames K. Malgré le nom, tous les dramatiques K ne sont pas des spectacles dramatiques, bien que beaucoup d’entre eux aient une sorte d’élément romantique ou suspense qui attire vraiment les visiteurs. Pour voir 10 des meilleurs drames K que vous pouvez regarder en ce moment sur Netflix, continuez à lire!

Mis à jour par Lacey Womack, 27 février 2020: Netflix ajoute constamment de nouveaux spectacles et films. C’est génial car cela signifie qu’après avoir fini d’en regarder une, nous avons tellement d’autres options à vérifier. Les différentes catégories de Netflix permettent de trouver si facilement une émission qui correspond exactement à ce que recherche une personne lorsqu’elle s’assoit et commence à rechercher une nouvelle émission. Leur catalogue de K-Dramas et autres émissions de télévision internationales est également en constante expansion. Pour cette raison, nous sommes revenus et avons ajouté cinq autres K-Dramas dignes de frénésie qui peuvent être regardés sur Netflix en ce moment!

15 L’historien débutant Goo Hae-ryung

L’historien débutant Goo Hae-ryung est un K-Drama qui a été diffusé en 2019 pour un total de 40 épisodes. La série est parfaite pour tous ceux qui aiment les spectacles historiques en raison du fait qu’elle remonte à la dynastie Joseon, une période qui a duré d’environ 1392 à 1897.

La série suit Goo Hae-ryung, une femme qui commence à travailler comme stagiaire en tant qu’historienne du gouvernement. Il s’agit d’une position unique pour elle car, à cette époque, les femmes qui tentaient d’acquérir des connaissances et du pouvoir étaient quelque peu méprisées.

14 Mon premier premier amour

My First First Love est un K-Drama original de Netflix qui est sorti sur le service de streaming en 2019. La série est le redémarrage d’un K-Drama qui a été diffusé en 2015, My First Time, et est une série amusante à regarder pour tous ceux qui aime la romance et le drame.

My First First Love suit cinq amis qui se retrouvent tous dans la même maison pour diverses raisons. Être dans des quartiers si proches mène à leur vie se croisant de manière nouvelle et inattendue et mène à une tonne de drame, de romance et de quelques amitiés naissantes.

13 souvenirs de l’Alhambra

Les souvenirs de l’Alhambra ont été diffusés de décembre 2018 à janvier 2019 pour un total de 16 épisodes. Même si ce K-Drama a moins d’épisodes que beaucoup d’autres K-Dramas qui ont été diffusés et mis sur Netflix, cela n’a pas empêché cette série de devenir l’une des plus populaires de l’histoire de la télévision sud-coréenne. La série est appréciée pour son intrigue unique et ses rebondissements engageants qui garderont les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges et se demanderont ce qui va se passer ensuite.

La série se déroule principalement en Espagne, mais il y a certains épisodes dans les dernières parties de la série qui se déroulent en Corée du Sud comme un K-Drama plus traditionnel. La série suit Yoo Jin-woo, un homme d’affaires qui se rend en Espagne pour rencontrer le mystérieux créateur d’un jeu AR. Là, il rencontre et tombe amoureux de Jung Hee-joo, le propriétaire de l’auberge où il séjourne. Les deux se sont emmêlés dans un mystérieux inconnu dont ils n’auraient jamais pu rêver.

12 Quand le camélia fleurit

Lorsque le Camellia Blooms est un K-Drama diffusé en 2018. Un total de 40 épisodes et 4 spéciaux diffusés pour cette série, de sorte que quiconque est vraiment accro à cette série n’aura pas à s’inquiéter de manquer d’épisodes trop tôt après ils commencent à regarder. Et c’est certainement une bonne chose car ce K-Drama a une intrigue et des éléments attrayants uniques à la narration!

La série suit une femme nommée Dong-baek. Dong-baek est une mère célibataire qui ouvre un bar nommé Camellia. Sa vie se complique lorsqu’un policier entre dans le Camélia et tombe amoureux d’elle, déterminé à gagner ses affections même si Dong-baek n’est pas intéressé. Malheureusement, le statut de mère célibataire de Dong-baek complique leur relation potentielle.

11 Idole à temps partiel

De nos jours, la K-Pop est partout. Tout comme K-Dramas sont des émissions de télévision en provenance de Corée du Sud, K-Pop est une musique pop qui vient du pays. Des groupes comme Red Velvet, BTS et BLACKPINK sont devenus incroyablement populaires auprès du public du monde entier. Il y a même beaucoup d’idoles de K-Pop qui jouent dans différents K-Dramas, il n’est donc pas surprenant qu’il y ait même un K-Drama entièrement consacré aux idoles de K-Pop.

La série suit un producteur de musique qui s’éloigne de l’industrie du divertissement pendant un certain temps. Il revient dans l’industrie et trouve un groupe de stagiaires travaillant dans son entreprise et décide de les prendre sous son aile afin de les débuter en tant que groupe mixte K-Pop.

10 Oh mon fantôme

Oh My Ghost est un drame coréen qui a commencé à être diffusé en 2015 et a diffusé un total de 16 épisodes alors qu’il était en ondes. La série suit une jeune femme nommée Na Bong-sun qui n’est pas très populaire et a tendance à être assez dégoûtée. Grâce aux pouvoirs de sa grand-mère, Na Bong-sun voit souvent des fantômes, ce qui est tout à fait normal pour elle.

Un jour, sa vie change quand elle devient possédée par un esprit nommé Shin Soon-ae qui croit qu’elle n’est pas en mesure de passer à l’au-delà en raison du fait qu’elle n’a eu aucune relation amoureuse de son vivant. Shin Soon-ae décide de rattraper le temps perdu et d’essayer d’y remédier pendant qu’elle se trouve dans le corps de Na Bong-sun afin que son esprit soit libéré.

9 12 ans de promesse

12 Years Promise a été diffusé en 2014 pour un total de 26 épisodes. La série commence en 2002 après la nuit où la Corée a remporté la Coupe du monde. Une paire de amoureux du lycée, Jang Guk et Yu Jun-su, sont ensemble ce soir et Jang Guk tombe enceinte. Les deux étaient prêts à se marier, jusqu’à ce qu’un événement tragique amène leur famille à se séparer.

Plus d’une décennie plus tard, après que Jang Guk a déménagé aux États-Unis et changé de nom, les deux se rencontrent à nouveau. Mais, Yu Jun-su ne la reconnaît pas et Jang Guk n’est pas pressé de lui parler de leur passé ensemble alors que leur vie s’embrouille à nouveau.

8 Crash atterrissant sur vous

Crash Landing on You a commencé à être diffusé en décembre 2019 et devrait diffuser un total de 16 épisodes. De nouveaux épisodes sont mis sur Netflix chaque semaine, alors même si les fans devront attendre entre les épisodes, cette émission est déjà assez prometteuse et bonne à commencer à regarder si cela ne vous dérange pas d’attendre entre les nouveaux épisodes.

La série suit une héritière sud-coréenne nommée Yoon Se-ri qui est dans un accident de parapente vraiment effrayant qui l’oblige à atterrir en Corée du Nord. Là, elle rencontre un membre de l’armée nord-coréenne du nom de Ri Jung-hyuk pour qui elle tombe amoureuse pendant qu’il l’aide à se cacher.

7 Nightmare High

Nightmare High est un drame coréen diffusé en 2016 pour un total de 12 épisodes. Cette série peut être courte, mais c’est certainement une suspense et souvent effrayante qui attirera les fans de K-drama qui veulent regarder quelque chose de terrifiant.

La série suit une classe d’élèves coréens qui ont récemment appris que leur professeur habituel s’est blessé et ne pourra pas enseigner à leur classe tant qu’ils ne seront pas meilleurs. Une nouvelle personne mystérieuse devient son professeur temporaire et prend la relève de son professeur habituel. Après que ce nouveau professeur vienne et commence à connaître les élèves de la classe, les choses deviennent étranges immédiatement et l’un des élèves doit comprendre pourquoi avant qu’il ne soit trop tard.

6 Chocolat

Chocolate est un K-drama qui a commencé à être diffusé en novembre 2019. Deux nouveaux épisodes sont mis sur Netflix chaque semaine, donc même si les fans vont devoir attendre entre les épisodes et ne pourront pas simplement regarder l’intégralité du film jusqu’à ce qu’elle soit terminée, cette série est certainement encore une bonne à commencer à regarder.

Chocolate suit un homme nommé Lee Kang qui rêvait de devenir chef, mais qui a fini par devenir neurochirurgien. Moon Cha Young est une jeune femme qui a déjà rencontré et goûté un plat que Lee Kang avait cuisiné et est devenue si inspirée par la nourriture délicieuse qu’elle est devenue elle-même chef. Les deux se rencontrent plus tard dans leur vie et se rapprochent en cuisinant ensemble.

5 Love Alarm

Love Alarm a été diffusé pour un total de huit épisodes en août 2019. Peu de temps après, la série a été renouvelée pour une deuxième saison, ce qui signifie que c’est maintenant le moment idéal pour commencer à regarder la série. La première saison est assez courte, donc il ne faudra pas longtemps pour se rattraper et ce spectacle est si amusant à regarder, vous vous retrouverez certainement avec impatience la sortie de la deuxième saison.

Les applications de rencontres et les sites Web sont devenus très populaires ces dernières années. Tant de gens parlent du fait qu’ils se sont rencontrés via une sorte d’application, mais ce spectacle porte ce concept à un tout nouveau niveau. Dans cette émission, il y a un service qui alerte tous ses utilisateurs s’il y a quelqu’un dans un rayon de 10 mètres qui a des sentiments romantiques pour eux.

4 réponses 1997

Reply 1997 est sorti en 2012 avec un total de 16 épisodes. Ce K-drama est le premier de la série Reply et se déroule dans deux chronologies différentes: une dans les années 1990 et une à nos jours lorsque les personnages principaux sont des adultes. La série se concentre sur la culture des fans et la façon dont les fans de différents groupes K-pop ou acteurs et actrices peuvent devenir obsédés par les idoles qu’ils aiment.

La série va et vient entre deux chronologies différentes. On suit les jours où Shi-Won était une adolescente qui, comme ses meilleurs amis, était obsédée par un groupe de garçons appelé H.O.T. et rêvait de pouvoir épouser son membre préféré. L’autre suit Shi-Won et ses amis à l’âge adulte en 2012 alors qu’ils se remémorent leurs jours de lycée.

3 Bonjour mes vingt ans

Hello My Twenties est une tranche de vie dramatique coréenne qui a commencé à être diffusée en 2016. Deux saisons de la série ont été diffusées, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’épisodes pour les fans de la série à apprécier si vous vous retrouvez absorbé par le scénario et que vous tombez vraiment amoureux des personnages de cette série.

Cette émission concerne un groupe de cinq étudiants qui sont tous des colocataires. Malgré le fait qu’ils ont chacun des intérêts, des personnalités et des expériences de vie différents, les cinq deviennent des amis proches et se lient sur les choses qu’ils aiment et les choses qu’ils ont traversées dans la vie.

2 Cendrillon avec les quatre chevaliers

Cendrillon avec les quatre chevaliers est un drame coréen diffusé en 2016 pour 16 épisodes. La série est basée sur un roman du même nom et souvent comparée par K-drama loves à Boys Over Flowers, une autre série incroyablement populaire que presque tous les amateurs de K-drama ont vu maintes et maintes fois.

La série suit Eun Ha Won, une étudiante qui se consacre à son éducation et prévoit de devenir enseignante. Malheureusement, après avoir perdu sa mère, sa vie change et elle n’a plus d’argent pour payer ses études, ce qui l’oblige à emménager avec sa belle-mère. Un jour, elle reçoit une invitation à emménager dans un manoir avec un groupe de riches cousins.

1 Romance est un livre bonus

Romance est un livre bonus diffusé début 2019 pour un total de 16 épisodes. Cette série est rapidement devenue l’un des drames K les plus populaires à la télévision pendant sa diffusion.

La série suit Cha Eun Ho, auteur et éditeur d’une maison d’édition. Cha Eun Ho connaît Kang Dan-i depuis longtemps, mais les deux se rapprochent de plus en plus au cours de la série lorsque Kang Dan-i traverse des changements majeurs dans leur vie.

