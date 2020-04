15 Docuseries à surveiller après ne pas F *** avec des chats

Le titre des docuseries Don’t F *** With Cats pourrait vous faire vous gratter la tête, que ce soit drôle ou sérieux. Mais ne vous y trompez pas: c’est profondément troublant et pas pour les faibles de cœur.

La série, publiée sur Netflix le 18 décembre, raconte l’histoire du tueur canadien Luka Magnotta, qui a assassiné brutalement un jeune homme, filmé et publié les images en ligne, puis envoyé ses parties du corps démembrées à des responsables gouvernementaux. Mais la série se concentre également sur un groupe de nerds Internet autoproclamés qui ont fait une chasse à l’homme pour découvrir l’identité de Magnotta lorsqu’il a commencé à publier des vidéos de lui-même en train de tuer des chats en ligne. Apparemment, même dans le ventre sombre du World Wide Web, il y a une règle très claire: ne pas f *** avec les chats. Il l’a cassé et Internet s’est déchaîné en essayant de le trouver et de l’arrêter.

Si vous avez réussi à traverser les trois épisodes d’une heure intensément émotionnels, vous aurez peut-être besoin d’une pause avant de vous plonger dans une autre véritable série policière. Mais une fois que vous êtes prêt à recommencer, consultez ces 10 que vous aimerez probablement aussi.

Mis à jour le 22 avril 2020 par Anastasia Maillot: Environ quatre mois après la sortie des docuseries sur le tueur le plus recherché d’Internet, les véritables passionnés de la criminalité ont reçu un tas de nouvelles et anciennes docuseries. En ces temps où il vaut mieux rester pour rester en sécurité, ce sont les séries qui créent des discussions intéressantes et font de grands spectacles à regarder.

Avec cela, voici cinq autres docuseries à surveiller au moment de l’auto-isolement pour ceux qui ont réussi à passer à travers Don’t F *** With Cats.

15 Les bandes de confession

Pour ceux qui ont trouvé la partie confession de Don’t F *** With Cats fascinante, The Confession Tapes sera tout aussi intéressante d’une montre. Ces docuseries présentent différentes affaires criminelles à chaque épisode et expliquent comment un suspect a pu être contraint à des aveux.

La chose intéressante à propos de ces docuseries est qu’elle offre une perspective alternative sur ces cas et engage les téléspectateurs à juger par eux-mêmes. De plus, il met en évidence certains des problèmes du système judiciaire américain.

14 Je suis un tueur

Une montre très provocante et controversée, I Am A Killer n’est pas pour les faibles de cœur. Cette série suscitera beaucoup de réactions émotionnelles, mais encore une fois, c’est l’une de ces docuseries qui engagera le spectateur à juger chaque cas par lui-même.

Chaque épisode de la série se concentre sur une personne reconnue coupable de meurtre ou d’homicide et les interviewe, ainsi que les personnes qui les entourent. En fin de compte, tous les cas ne sont pas identiques et les personnes impliquées sont également très différentes, avec des motifs divergents. C’est une montagne russe émotionnelle, mais très engageante.

13 Le tueur de confession

The Confession Killer se concentre sur Henry Lee Lucas, un tueur en série qui était actif des années 1960 au début des années 1980. Ce qui rend son cas particulier, c’est qu’il a avoué plus d’une centaine de meurtres à travers les États-Unis, cependant, ces aveux ont été révélés faux.

La série met non seulement en évidence les crimes de Lucas, mais se concentre également sur l’impact des fausses confessions, et pourquoi certains criminels pourraient être tentés de fournir des fausses confessions en premier lieu. Tout comme The Confession Tapes, il prend une position critique envers les techniques d’interrogatoire.

12 Killer Inside: l’esprit d’Aaron Hernandez

Pour ceux qui souhaitent savoir comment les humains sont poussés à accomplir des actes horribles, l’histoire d’Aaron Hernandez est très convaincante à suivre. Connu comme un joueur de football professionnel, il a finalement été reconnu coupable du meurtre d’Odin Lloyd.

À travers diverses interviews et l’histoire de son passé, Killer Inside: The Mind Of Aaron Hernandez pénètre incroyablement profondément dans sa vie personnelle. Bien que la série soit assez courte avec seulement trois parties, elle vaut vraiment le coup d’œil.

11 Qui a tué le petit Grégoire?

Alors que de nombreuses docuseries sur le crime véritable se concentrent presque uniquement sur les cas de véritable crime américain, Who Killed Little Gregory? est une bouffée d’air frais d’Europe. Il se concentre sur le cas très mystérieux de Gregory, le petit garçon d’une famille française de la classe ouvrière qui a été tué au milieu des années 1980.

Cette affaire a secoué la société française à son époque, et est considérée comme l’un des véritables grands délits du pays. Pour ceux qui veulent regarder quelque chose de plus international, c’est une grande série de docuseries à plonger tête première.

10 Faire un meurtrier

Cette série, disponible sur Netflix, a attiré beaucoup d’attention depuis la sortie de la première saison en 2015. Maintenant avec deux saisons à son actif, elle comprend des images capturées sur une période de dix ans, y compris des interviews avec des amis, des membres de la famille, les forces de l’ordre, des représentants légaux et d’autres sur l’affaire du meurtre de Steven Avery. Après avoir passé près de 20 ans en prison pour un crime qu’il n’a pas commis, Avery a été libéré, a intenté une action au civil, puis s’est retrouvé accusé de meurtre à nouveau.

At-il été encadré? Son neveu Brendan a-t-il été contraint de faire une fausse confession impliquant lui-même et son oncle? C’est une histoire captivante et même si certains épisodes traînent en longueur, vous aurez envie de la binge tout au long.

9 Les gardiens

En 1969, sœur Cathy Cesnik a disparu dans des circonstances suspectes. Les élèves à qui elle a enseigné croyaient qu’il y avait une dissimulation. Cesnik avait apparemment découvert qu’un prêtre maltraitait des enfants à l’école et elle était sur le point d’en parler.

C’est une histoire fascinante qui touche au meurtre et aux abus sexuels et déterre ce cas vieux de 50 ans qui n’est toujours pas résolu. Il est sorti sur Netflix en 2017 et se compose de sept épisodes, chacun d’environ une heure.

8 conversations avec un tueur: les bandes de Ted Bundy

Magnotta avait des qualités similaires à celles du célèbre tueur en série Ted Bundy. C’était un jeune homme relativement charmant et beau qui était aussi incroyablement narcissique et obsédé par son apparence extérieure. Regarder des clips de Bundy parler avec des clips de Magnotta des docuseries vous donne l’impression que Magnotta a peut-être vu Bundy comme quelqu’un qu’il pouvait admirer.

Cette série de docus, publiée en janvier 2019 et comprenant quatre épisodes de 60 minutes, regorge de contenu sur la vie de Bundy et d’extraits d’entretiens avec lui, sa famille, les victimes survivantes et les forces de l’ordre. Heureusement, Magnotta a été capturé avant de pouvoir commettre d’autres meurtres comme Bundy.

7 Le Jinx: la vie et la mort de Robert Durst

Composée de six épisodes, cette docusérie, publiée par HBO en 2015, raconte l’histoire de Robert Durst et des accusations de son implication dans plusieurs meurtres. Par coïncidence, Durst a été arrêté pour meurtre au premier degré dans la mort de son amie Susan Berman la veille de la diffusion de la finale de la série.

C’est une émission télévisée convaincante qui comprend des interviews de Durst lui-même. Dans l’une des parties les plus discutées des docuseries, alors que Durst pensait que son microphone était éteint, il s’est dit en dehors de la caméra: «Qu’est-ce que j’ai fait? Les a tous tués, bien sûr. »

6 Evil Genius: la véritable histoire du braquage de banque le plus diabolique d’Amérique

Ce documentaire sur le crime véritable concerne le meurtre de Brian Wells en 2003, souvent appelé l’affaire «bombe à col» ou «bombardier à pizza». Wells, un livreur de pizza, aurait été contraint de commettre un vol de banque avec une bombe attachée au cou.

Sorti en 2018 sur Netflix, il se compose de quatre parties, chacune d’une durée de 45 minutes à une heure. Il comprend des entretiens avec des personnes de la région où l’incident s’est produit, Erie, Pennsylvanie, ainsi qu’avec la femme en difficulté qui est allée en prison et est soupçonnée d’avoir orchestré le complot, Marjorie Diehl-Armstrong.

5 Survivre à R. Kelly

On ne parle pas de meurtre dans ces docuseries, mais si vous avez pu digérer les docuseries Magnotta, vous pourrez également digérer celle-ci très émotionnelle. C’est tout aussi inquiétant mais d’une manière très différente. Il aborde le chanteur Robert «R» Kelly et les allégations d’abus sexuels contre lui par de nombreuses femmes, y compris celles impliquant des filles mineures.

Il comprend des interviews de plusieurs personnes, des images de R. Kelly et de ses petites amies, la couverture des procès, etc. Il n’y a que six épisodes, mais c’est beaucoup à prendre en compte. Il a fait ses débuts en janvier 2019 sur Lifetime et une deuxième saison sera présentée en janvier 2020.

4 L’escalier

L’une des plus anciennes docuseries de la liste, cette série française de 2004 a examiné le procès de Michael Peterson, qui a été reconnu coupable du meurtre de sa femme Kathleen. Romancière, Peterson a rapporté que sa femme était tombée dans les escaliers en état d’ivresse, mais les autorités pensaient que tout cela était suspect et pensaient qu’elle avait été matraquée à mort.

La série Netflix, qui comprend 13 épisodes, examine le procès du point de vue de Peterson et de son équipe de défense, et comprend des entretiens avec plusieurs autres, dont la famille élargie.

3 C’était lui: les nombreux meurtres d’Ed Edwards

Si vous suivez les tueurs en série, vous savez qui est Ed Edwards. Il a été reconnu coupable de cinq meurtres dans les années 1970, mais était probablement responsable de bien d’autres. Cette série voit son petit-fils biologique, Wayne Wolfe, en tournée aux États-Unis pour essayer de découvrir de quels autres meurtres son grand-père aurait pu être responsable.

Il est aidé par John Cameron, un détective à la retraite qui a initialement travaillé sur l’affaire et est devenu obsédé par celle-ci, continuant à enquêter sur les meurtres et Edwards longtemps après qu’il n’ait plus été employé. Il pense qu’Edwards aurait pu être responsable d’autres meurtres très médiatisés, dont Laci Peterson, et pense qu’il pourrait même être le tueur du zodiaque. Il a été diffusé sur Paramount Network en avril-mai 2018.

2 Quitter Neverland

Un autre docuseries qui n’implique pas de meurtre, celui-ci vous fera toujours grimacer et grincer des dents autant que vous en regardant Don’t F *** With Cats. Il présente Wade Robson et James Safechuck racontant leurs histoires sur l’icône de la musique Michael Jackson et racontant leurs allégations d’abus sexuels de sa part.

Diffusé sur HBO, il a été diffusé plus tôt cette année en deux parties avec une durée totale de 236 minutes. Cela a soulevé beaucoup de questions et de controverses. Néanmoins, c’est une montre convaincante si vous avez le ventre pour écouter les histoires graphiques.

1 La disparition de Madeleine McCann

Madeleine McCann était une fillette de trois ans qui a disparu de son lit dans une station balnéaire du Portugal un soir de 2007. Elle n’a toujours pas été retrouvée. L’affaire a attiré l’attention internationale, d’autant plus que les parents, qui mangeaient dans un restaurant avec des amis à une centaine de mètres au moment de l’enlèvement, ont été accusés à un moment donné de dissimuler un meurtre.

Plus de 12 ans plus tard, la recherche se poursuit. Les docuseries ont fait leurs débuts sur Netflix en mars 2019 avec huit épisodes de 45 à 65 minutes chacun.

