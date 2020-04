15 épisodes les plus drôles à regarder encore et encore

Au grand mécontentement de tous, l’un des sit-come les plus aimés au monde touche à sa fin. Le dernier épisode de la dixième saison de Modern Family a été diffusé récemment, et il a été officiellement annoncé que la saison 11 sera la dernière. L’émission a été diffusée en 2009, et elle est allée fort depuis une décennie, sans jamais perdre sa capacité à faire pleurer le public, à la fois avec le rire et l’émotion.

Le clan Pritchett-Dunphy a vécu de nombreux moments inoubliables et témoigne de la qualité sans faille de l’émission, de son palmarès impressionnant de récompenses. Cela inclut, bien sûr, les Golden Globes et les Emmy Awards, et plus de 358 nominations. Ces réalisations sont méritées à 100%, et il est sûr de dire que les trois familles qui nous accompagnent depuis une décennie nous manqueront beaucoup. En l’honneur de la fin imminente de l’émission, voici dix épisodes hilarants de Modern Family à regarder encore et encore, qui resteront drôles pour toujours.

Mis à jour le 1er avril 2020 par Mariana Fernandes: Avec notre émission bien-aimée, Modern Family, qui diffuse actuellement sa dernière saison, il n’y a pas de temps comme le présent pour revisiter nos épisodes préférés. Nous avons ri, pleuré et ressenti les douleurs et les joies du clan Pritchett-Dunphy pendant dix saisons. Dire au revoir va être difficile, mais il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas revenir en arrière et revoir les épisodes les plus hilarants, avec Claire, Gloria, Jay et tout le monde!

15 Las Vegas (saison 5, épisode 18)

Les épisodes mettant en vedette toute la famille voyageant ensemble ouvrent toujours la voie à un épisode hilarant avec beaucoup d’action! Dans la saison 5 de “Las Vegas”, tout le clan s’est réuni pour un week-end dans la cité du péché. Peut-être la partie la plus drôle des 20 minutes entières a été Jay essayant de fléchir ses connexions – et échouant misérablement.

L’épisode comprenait également Cam trahissant Mitchell (d’une manière hilarante), Claire essayant de récupérer l’argent qu’elle avait perdu des années auparavant, et Phil tentant de rejoindre un club de magie très exclusif. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

14 Pris dans l’acte (Saison 2, épisode 13)

S’il y a une chose sur laquelle Modern Family excelle, c’est certainement d’être relatable. Et quelques moments de la série étaient aussi évocateurs que lorsque Alex, Haley et Luke ont surpris Phil et Claire en train de faire l’amour alors qu’ils étaient sur le point de leur offrir leur cadeau d’anniversaire. Tout le moment était digne et hilarant!

Les histoires supplémentaires de Gloria tentant de récupérer un mauvais e-mail et de Mitch et Cam essayant de couvrir un mauvais bordel en font simplement un épisode sain, apte à rire.

13 Fulgencio (saison 4, épisode 13)

La famille de Gloria n’est pas mise en évidence dans l’émission, mais quand c’est le cas, c’est le feu! L’épisode de la saison quatre “Fulgencio” a vu Gloria, sa mère et Jay se disputer le nom à donner au nouveau-né. Et même si cette intrigue principale est drôle à rire fort, les intrigues latérales sont parmi les meilleures que la série ait vues.

Ceux-ci incluent Phil essayant d’aider à finir par se transformer en une version amicale de The Godfather et Mitch et Cam se disputant sur qui est le pire parent parce que Lily a joué. Prime famille moderne!

12 American Skyper (saison 6, épisode 24)

La finale de la saison de la sixième saison de l’émission était pleine d’émotion. Une fois de plus, un membre du clan franchit une nouvelle étape, cette fois sous la forme d’Alex diplômé du lycée. Phil est présent sous forme de robot, pour le plaisir et le plaisir de tous, et Cam s’occupe de ses nouvelles accolades tandis que Mitch a perdu son emploi.

La note haute de l’épisode arrive quand Haley découvre qu’Andy a des sentiments pour elle aussi et se précipite sur la plage pour essayer de l’empêcher de se fiancer. Tant de sensations et tant de choses à gérer en 20 minutes!

11 My Funky Valentine (Saison 1, épisode 15)

Et pour un vrai voyage dans le passé, pourquoi ne pas remonter à la saison 1 alors que nous apprenions à connaître la famille et que nous nous réchauffions tous? Ce n’est un secret pour personne que la série aime avoir des épisodes dédiés aux fêtes et événements spéciaux. “My Funky Valentine” était le premier épisode de la Saint-Valentin, et il a livré!

Ce qui rend cet épisode si emblématique, à part les intrigues hilarantes, bien sûr, c’est le fait que nous sommes présentés pour la première fois aux alter-ego sexy de Phil et Claire. Clive Bixby et Juliana? Inscrivez-vous!

10 Halloween (saison 2, épisode 6)

Personne ne fait des vacances tout comme les Dunphys et les Pritchetts. Halloween en particulier a toujours tendance à être une période particulièrement mouvementée de l’année pour les familles, chaque année meilleure que la précédente, en particulier pour Claire, dont l’amour pour Halloween rivalise avec l’amour de Phil pour toutes les technologies technologiques.

Le sixième épisode de la deuxième saison nous apporte une maison très hantée, gracieuseté des Dunphys, un hilarant Mitchel déguisé en Spider-Man transformé Hulk déguisé alors qu’il essaie désespérément de s’intégrer et cela se retourne contre, et Jay et Manny ont un peu trop de rire aux dépens de la Gloria colérique. L’épisode entier fait la montre parfaite, avec tous les bonbons d’Halloween que vous cachez dans la cuisine!

9 Le baiser (saison 2, épisode 2)

Tout le monde sait que les frères et sœurs Pritchett ont quelques problèmes qui viennent d’être soulevés par Jay. Plusieurs fois, ces problèmes sont dépeints d’une manière drôle et innocente, et cette fois-ci, la série a décidé de s’attaquer à l’aversion de Mitchel pour les manifestations publiques d’affection, ce qui agace Cam et crée des scènes assez hilarantes.

Nous voyons également Gloria essayer de renouer avec ses racines colombiennes et préparer des repas douteux qui ne plaisent pas particulièrement à Jay, ainsi que la réaction autoritaire de Claire à découvrir qu’Alex aime un garçon. Dans la bonne vieille mode de la famille moderne, toute la famille finit par se rassembler tandis que chacun des clans traite ses propres problèmes respectifs … de la manière la plus amusante possible.

8 Baby On Board (saison 3, épisode 24)

Ce spectacle a une capacité très rare à produire des épisodes qui nous font à la fois rire hystériquement et pleurer de façon incontrôlable. Le dernier épisode de la troisième saison a connu des moments hilarants grâce à la moquerie de la telenovela typique qui correspond à merveille à l’intrigue, et à la révélation par Alex de sa date de bal – clairement gay – avec laquelle elle menace de dormir afin d’être prise au sérieux par elle famille.

La tentative de Cam et Mitchel d’adopter un deuxième enfant prend également fin avec cet épisode, d’une manière assez déchirante, qui se transforme bientôt en un moment calme et émotionnel entre le couple et le public. Cela ressemble à un voyage incroyablement long pour un épisode de 25 minutes, mais c’est toujours l’un des meilleurs de toute l’émission.

7 Territoire vierge (saison 3, épisode 16)

Cela a toujours été une joie absolue de voir le lien grandissant entre Manny et Luke. Ces deux-là ont une si grande chimie, cela donne toujours un téléviseur de qualité. Heureusement, nous en avons la chance pendant cet épisode, quand Luke essaie d’aider Manny à impressionner une fille par des moyens douteux.

Parmi d’autres complots – mais évidemment hilarants) -, la révélation d’Alex à son père que Hailey n’est plus vierge occupe une place centrale, dans le contexte d’une clinique de poupée. L’ensemble du scénario rend la révélation beaucoup plus intense et la réaction de Phil encore plus drôle. Une fois de plus, Modern Family parvient à être extrêmement relatable, sans perdre son impact comique.

6 Treehouse (Saison 3, épisode 7)

Treehouse est la bénédiction d’un épisode car il nous donne l’un des meilleurs pilotes de l’intrigue de toute l’émission; légers désaccords de couple. Le casting de la série fonctionne en telle harmonie les uns avec les autres, que regarder les membres adultes de la famille vivre leur vie conjugale avec leurs problèmes, mais d’une manière si pleine d’esprit, devient l’une des plus grandes forces dont elle dispose.

Dans ce cas particulier, nous voyons Gloria essayer de faire en sorte que Jay fasse plus de choses avec elle en couple (nous obtenons finalement une fantastique action de danse salsa) et Cameron et Mitchel font un pari qui pousse la première à essayer de frapper une femme . Le voyage de Phil pour construire Luke une cabane dans les arbres est un joyau, et l’épisode dans son ensemble n’est qu’un autre chef-d’œuvre de la comédie.

5 Yard Sale (saison 4, épisode 6)

Le passé de Gloria a tendance à être un mystère, principalement en raison du talent des showrunners pour utiliser ses antécédents criminels potentiels en Colombie comme déclencheur comique – ce qui fait des merveilles, en toute honnêteté. La façon dont Gloria elle-même en parle laisse toujours le public étonné, et cet épisode en fait un usage parfait, et il révèle en fait quelque chose!

L’action entière tourne autour d’une vente de garage chez Jay et Gloria, alors que nous explorons la réticence d’Alex à accepter la sexualité de son petit ami, le grognon de Jay face aux étrangers qui courent autour de sa maison, et la curiosité de Many et Luke en ce qui concerne la boîte mystère de Gloria qui finit par être quelque chose de non on attendait.

4 Party Crasher (Saison 4, épisode 12)

La grossesse de Gloria est sur le point de se terminer, mais elle refuse de laisser l’enfant naître le jour de l’anniversaire de Manny … surtout quand elle a fait tant d’efforts pour organiser une fête surprise pour lui! Comme cela arrive toujours dans la série, le pauvre Manny finit par avoir plus que ce qu’il demandait, au grand désarroi de la pauvre Gloria.

Indéniablement cependant, les moments les plus drôles de l’épisode sont provoqués par la jalousie de Cam à propos de la relation de Mitchel et Lily et de la lutte de Phil pendant qu’il voit Hayley sortir avec un homme qui se trouve avoir deux fois son âge au milieu d’une période très compliquée pour leur père – relation fille. Nous obtenons notre juste part de moments émotionnels, ce qui rend l’épisode encore meilleur.

3 scolarisés (saison 4, épisode 2)

C’est sans doute l’un des épisodes les plus complets de toute l’émission. Chaque petite intrigue est racontée en morceaux égaux, et, encore une fois, le drôle est … enfin, vraiment drôle, et l’émotionnel est déchirant. C’est l’épisode où Phil et Claire envoient Hailey à l’université, Jay et Gloria assistent à un cours de parentalité, et Cam et Mitchel se retrouvent en désaccord avec un couple de lesbiennes à l’école de Lily.

L’épisode entier se construit vers les derniers moments de l’arc de chaque personnage, d’une manière que seule Modern Family sait comment sans jamais perdre les calembours intelligents. Il y a assez de place pour le mal du pays et la peur de Hailey, le voyage émotionnel de Phil et Claire, et l’aveu de Manny pour son frère à naître.

2 Le mariage, partie 2 (saison 5, épisode 24)

Cet épisode est pour Mitchel et Cameron, et nous ne pourrions pas être plus heureux pour eux. L’épisode précédent était une montagne russe, et il semblait que tout ce qui concernait le mariage, nous avons vu l’heureux couple passer un plan de saison entier, ne se produirait tout simplement pas. Heureusement, les choses se sont améliorées et ils ont eu le mariage qu’ils méritaient vraiment.

Pas un œil sec sur l’écran, et sûrement pas un œil sec dans le public à peu près tout au long du tout. L’épisode était si léger mais si significatif en même temps. C’était la fin parfaite de la cinquième saison de l’émission qui a finalement donné aux fans une chance de célébrer le mariage qui aurait dû se produire il y a longtemps.

1 Connection Lost (Saison 6, épisode 16)

Il est indéniable que Modern Family fait beaucoup de choses correctement, et l’une d’elles est la narration. Il faut beaucoup de talent pour développer un récit, le rendre drôle, le rythme correctement, et le spectacle fait toutes ces choses à merveille, avec l’art jusqu’à un tee-shirt. Et il n’y a pas de meilleure preuve que le chef-d’œuvre qui était le sixième épisode de la saison 6.

L’épisode entier se fait à travers le point de vue de Claire pendant qu’elle est à l’aéroport, attendant un vol pour la ramener chez elle, et elle ne peut pas trouver Hailey. Tout au long des appels FaceTime, des albums photo, des messages texte et des recherches sur le Web, nous obtenons un scénario convaincant, hilarant et bien pensé, contrairement à tout ce que nous avons vu à la télévision.

