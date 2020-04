15 histoires d’horreur américaines qui n’ont toujours pas été résolues

Alors que la franchise American Horror Story se prépare pour sa neuvième saison, mystérieusement intitulée “1984”, elle laisse dans son sillage horrible des histoires enchevêtrées un tourbillon de nids de poule et de scénarios non résolus. Aussi tendu qu’un thriller comme le prouve chaque saison, il y a toujours des personnages qui ne sont présentés que pour être jetés un épisode ou deux plus tard, ou des personnages qui sont complètement en arrière-plan toute la saison, puis qui font soudainement une pointe au premier plan du drame. pour apparemment aucun autre but que la valeur de choc.

Après presque une décennie de contes tordus de Ryan Murphy and Co., il y avait forcément des bouts lâches qui ne se sont jamais attachés. De l’étrange logique des fantômes introduite dans American Horror Story: Murder House qui a ensuite été complètement ignorée pour tous les spectateurs de Roanoke, au fait que seuls certains monstres morts dans Freak Show arrivent à se produire pour la mystérieuse foule de clients dans l’au-delà, là étaient certains scénarios qui ne correspondaient pas.

Alors que d'autres émissions passent plusieurs saisons à boucler toutes les histoires inachevées, American Horror Story n'a pas cet avantage. Bien que les intrigues principales soient toujours terminées, il existe d'innombrables autres moments qui restent des mystères non résolus.

Alors que d’autres émissions passent plusieurs saisons à boucler toutes les histoires inachevées, American Horror Story n’a pas cet avantage. Bien que les intrigues principales soient toujours terminées, il existe d’innombrables autres moments qui restent des mystères non résolus. Dans cette liste, nous allons jeter un œil à 15 trous d’intrigue que American Horror Story n’a jamais résolus.

15 LES DENTS DE LA FAMILLE POLK

Parmi les nombreuses incohérences discordantes avec American Horror Story: Roanoke, le concept des dents de la famille Polk n’était qu’un des nombreux éléments d’intrigue introduits avec un certain degré de fanfare pour ne plus jamais être abordé à nouveau. Le personnage de Sarah Paulson, la moitié d’un couple dans une émission de télé-réalité appelée My Roanoke Nightmare, rencontre pour la première fois les dents lorsqu’elle sort de chez elle.

La famille Polk utilise des dents pour se protéger, donc quand il commence à pleuvoir, il semble que ce ne soit que pour fournir des visuels choquants. Était-ce purement symbolique? La famille Polk était-elle partie dans les buissons avec une fronde qui lui lançait des dents?

14 QU’ARRIVE-T-IL À OZ?

Oz est l’un des personnages principaux d’American Horror Story: Cult. Même s’il n’est qu’un enfant, il a un grand rôle à jouer et, malheureusement, se retrouve confronté à de nombreux problèmes. Que ce soit des clowns tueurs ou le fait que ses deux parents soient complètement dérangés à leur manière.

Il suffit de vraiment rendre un enfant fou, et il serait compréhensible qu’il finisse par devenir un peu dérangé à l’âge adulte. Cependant, la série ne révèle pas ce qui lui arrive ni comment il grandit, ce qui est dommage. D’autres saisons ont eu des flashflows avec de petites taquineries, et cela ressemblait à quelque chose qui méritait ce traitement.

13 TWISTY

L’horrible clown Twisty était l’une des parties les plus saisissantes d’American Horror Story: Freakshow, qui dit quelque chose étant donné le titre de la quatrième saison. Twisty est devenu une icône, toujours à la périphérie de l’action, son sourire à pleines dents démentant les intentions de sa sœur. Malheureusement pour Twisty (et les téléspectateurs), sa présence dans la saison 4 n’a pas été ressentie très longtemps.

Edward Mordrake vient pour Twisty parce que le Freak Show décide de se produire le soir d’Halloween, une nuit qui lui est réservée pour venir réclamer une âme. Qu’est-il donc arrivé à Twisty? Il ne faisait pas partie de la troupe Freak Show, alors pourquoi devait-il y aller? Il avait beaucoup de potentiel en tant que méchant, mais cet honneur est allé à Dandy Mott au début de la saison.

12 MAGGIE REJOINT-ELLE AU FREAK SHOW?

American Horror Story: Freak Show donne l’une des fins les plus heureuses de toutes les saisons de spectacles, mais cela laisse une grande question et une intrigue non résolue. Alors que tous les monstres finissent ensemble après la mort, organisant des spectacles de cirque au paradis, un personnage est notamment manquant.

C’est Maggie Esmerelda, ce qui laisse la question: où est-elle? Bien sûr, elle n’est jamais un vrai monstre qui se produit dans les spectacles, mais elle est proche de tous et d’une partie de la famille. Chaque émission a un public, alors clairement vous n’avez pas besoin d’être un monstre pour être là, alors pourquoi n’en fait-elle pas partie?

11 LES ÉTRANGERS D’ASILE

Il y a beaucoup de points forts à propos de la deuxième saison d’American Horror Story; le cadre a été changé d’une maison hantée à un asile, Adam Levine a joué le rôle principal, et cela a prouvé qu’une série basée sur l’horreur pouvait devenir aussi effrayante que son public le voulait. L’un des points faibles est venu sous la forme de visiteurs extraterrestres, qui avaient une fonction narrative mais pas une solide base dans l’intrigue globale.

Les extraterrestres viennent pour Kit Walker, sa femme et Grace, mais cela n’explique pas pourquoi ils ont été enlevés en premier lieu. Était-ce purement pour que Grace puisse s’imprégner de deux enfants dotés de super pouvoirs? Était-ce une référence dans American Horror Story: Apocalypse avec cette étrange chanson de Carpenters “Calling Occupants of Interplanetary Craft”?

10 POURQUOI EST SALLY À L’HÔTEL?

Si vous mourez à l’intérieur du tristement célèbre hôtel Cortez, vous devenez piégé à l’intérieur, c’est ce que le public apprend pendant American Horror Story: Hotel. Cependant, Sally ne meurt pas à l’intérieur de l’hôtel. Certes, elle meurt juste à l’extérieur après avoir été poussée d’une fenêtre d’hôtel, mais sa mort réelle est sur le sol à l’extérieur.

D’autres personnages qui meurent juste à l’extérieur de l’hôtel sont tous passés à la sécurité et ne sont pas restés piégés dans la propriété, alors qu’est-ce qui est différent avec Sally? Étant donné qu’elle est un personnage clé de la série, il aurait été bon que ce point de l’intrigue ait pu être résolu.

9 LES SORCIÈRES ET LES SUIVEURS VOODOO

American Horror Story: Coven a une base de fans divisée avec des opinions fortes, un peu comme ses deux groupes distincts de praticiens de la magie, les sorcières et les adeptes du vaudou. La querelle entre ces deux cohortes a fortement influencé l’intrigue de la troisième saison, ce qui a amené les téléspectateurs à croire qu’il allait y avoir un rejet magique à un moment donné.

En fin de compte, le Salem Coven et la tribu vaudou dirigée par Marie Laveau finissent par unir leurs forces pour arrêter la menace des chasseurs de sorcières, de sorte que la grande confrontation n’a jamais lieu. Une fois que cela a été réglé, est-ce qu’ils sont retournés au travail comme d’habitude? Ou était-ce simplement un dispositif de complot pour les faire fonctionner ensemble?

8 QUI EST LE SUPRÊME?

En parlant de Coven, les sorcières jouent un rôle énorme dans American Horror Story: Apocalypse, mais l’identité du Guide suprême n’est pas vraiment expliquée à la fin de la série. Parce que les échéances finissent par être floues, Mallory se souvenant de sa précédente chronologie qu’elle a aidé à réinitialiser, il est difficile de savoir qui est vraiment le Guide suprême.

Cordélia est techniquement toujours en charge du groupe, et elle ne sait rien de différent sur ce qui s’est passé. Mallory ayant tous les pouvoirs pour être le chef suprême qui a vaincu l’Antéchrist, est-elle le chef suprême, ou devra-t-elle simplement minimiser ses pouvoirs pour ne pas perturber l’équilibre?

7 SCATHACH

Pour les fans de American Horror Story: Hotel et la performance de Lady Gaga, il y avait de l’excitation quand il a été annoncé qu’elle apparaitrait dans la sixième saison en tant que nouveau personnage. Ce personnage était Scathach, une sorcière primordiale qui traquait la propriété Roanoke avec des scalps et un béguin pour Matt. Était-ce un homme en bonne santé respirant, ou avait-elle besoin de Matt spécifiquement?

Que ce soit pour concevoir un Antéchrist (l’un des nombreux trouvés dans la série) ou non n’a jamais été abordé, car Scathach a disparu de l’intrigue après que Shelby, si menaçante, l’ait chassée de sa maison. Y avait-il un point à sa présence autre que d’être un peu effrayant?

6 LES FANTÔMES DE ROANOKE

Les esprits d’American Horror Story: Roanoke ne semblaient avoir aucun des paramètres logiques de la première saison, où certains avaient été mis en place pour expliquer leur comportement et leurs limites. Les fantômes de Murder House devaient rester sur la propriété sur laquelle ils avaient été tués, par exemple, la hantant pour toujours.

Aucune des victimes de Retour à Roanoke n’est apparue à nouveau dans la saison en tant que fantômes, tandis que toutes les victimes de The Butcher sont revenues, forcées de faire ses enchères et de rester pour toujours sur le terrain de Roanoke. C’est étrange étant donné que nous ne voyons jamais Matt, Shelby, leurs suppléants ou l’un des autres revenir en fantômes. Sont-ils allés quelque part en particulier?

5 PIGGY PIGGY

Dans American Horror Story: Murder House, nous voyons le Piggyman faire sa première apparition dans la série. Cependant, bien que le personnage offre un grand visuel et une frayeur évidente, il ne sert pas vraiment à la fin de l’histoire, ce qui est vraiment une intrigue non résolue.

Bien que le personnage revienne dans la saison six, il n’y a pas de lien ou d’explication pour expliquer pourquoi il est apparu à l’intérieur de la maison. Bien qu’il ait prouvé que la légende de Piggyman existait, cela n’avait pas vraiment de sens ou ne s’ajoutait pas au reste des personnages qui habitaient la propriété.

4 JEAN’S FATE À L’HÔTEL

Le sort de John dans le dernier épisode d’American Horror Story: Hotel a posé plusieurs questions qui ont laissé les téléspectateurs aspirer à la résolution, surtout compte tenu de la nature tragique de sa disparition et de sa résurrection. Il était maudit de ne voir sa famille que la nuit du diable chaque année, mais les paramètres de la malédiction n’étaient pas entièrement expliqués.

Est-ce qu’il rampe dans son lit avec sa famille et s’endort? S’ils restaient debout toute la nuit, ne pourraient-ils pas le voir? Pourquoi dormaient-ils du tout la seule nuit où ils pouvaient le voir? Et Scarlett est d’accord avec ça? Elle semblait très bien que son père était un fantôme maintenant, un peu comme comment elle allait bien avec son frère et sa mère étant des vampires.

3 RUBBERMAN

L’un des aspects les plus effrayants d’American Horror Story: Murder House, ainsi qu’une icône de la franchise, Rubberman a fait sa marque sur la série tout au long de la saison 1. Il est apparu à nouveau dans la dernière saison, American Horror Story: Apocalypse, et a laissé tout le monde demander – qui est l’homme derrière le masque?

Dans la saison 1, il a été révélé que c’était Tate, mais dans Apocalypse, Evan Peters (qui a joué Tate dans la saison 1) joue un autre personnage, M. Gallant. Il pense que Rubberman est Michael, mais Michael était l’Antichrist Rubberman conçu. Donc, si ce n’est pas Michael ou Tate, qui est-ce? La grand-mère de M. Gallant? Un fruit de son état mental fracturé?

2 MICHAEL

Antichrist of American Horror Story: Apocalypse, Michael, avait pu survivre à une mitrailleuse, à des incendies et à des bombes. Pourtant, les téléspectateurs étaient censés croire qu’il pouvait être écrasé plusieurs fois dans une voiture et mourir? C’est précisément ce qui se produit dans un épisode où Mallory remonte dans le temps lorsque Constance Langdon a jeté Michael hors de la maison.

Mallory profite de ce moment pour le renverser avec une voiture. Michael demande à Constance de le faire entrer dans la maison pour qu’il puisse guérir, mais elle refuse. Il meurt dans la rue. Est-ce parce que ses pouvoirs n’ont pas été développés à un jeune âge? Si tel est le cas, cela n’a jamais été entièrement expliqué et finit par rendre sa mort très insatisfaisante.

1 LE MYSTÈRE DU PILOTE À APOCALYPSE

Lorsque nous rencontrons pour la première fois M. Gallant, Evie Gallant, Coco et Mallory dans American Horror Story: Apocalypse, ils décollent dans un avion sans pilote. D’une manière ou d’une autre, il est possible de faire voler un avion sans pilote et d’atterrir à Outpost 3 sans pilote. Ce problème n’est jamais résolu ni soulevé à nouveau.

Michael avait-il quelque chose à voir avec ça? En tant qu’Antéchrist, il aurait des pouvoirs de manipulation, de clairvoyance, peut-être même de contrôler des avions. Mais dans quel but, et pourquoi lui transporter ces personnes spécifiques? Quelques brèves lignes de dialogue l’auraient éclairci, mais Michael était trop occupé à faire se produire une Apocalypse à moitié cuite.

