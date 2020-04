15 meilleurs assassins Lip Sync, classés

Au cours des 11 saisons de RuPaul’s Drag Race et 4 saisons de son spin-off All Stars, nous avons vu pas mal de reines conquérir les segments Lip Sync For Your Life et Lip Sync For Your Legacy de la franchise. Malgré le fait que c’est généralement un moment bas pour les reines qui atterrissent dans les deux derniers, c’est certainement un moment pour les concurrents de montrer leur nerf et leur ténacité.

Au sein de la franchise Drag Race, les reines qui offrent régulièrement de superbes performances de synchronisation labiale ont été classées comme assassins Lip Sync. Ce titre a été accordé à quelques privilégiés après tant de saisons (dont certaines n’ont pas fait cette liste), mais il va sans dire que certaines reines ont été plus mémorables que d’autres. Lisez ci-dessous pour en savoir plus sur les meilleurs assassins Lip Sync de l’histoire de la course de dragsters de RuPaul!

Mis à jour le 13 avril 2020 par Mariana Fernandes: S’il y a une chose que les reines de la RuPaul’s Drag Race nous ont continuellement donnée, ce sont des performances incroyables. Qu’ils se synchronisent les lèvres pour leur vie, leur héritage ou la couronne, ils organisent la fête et laissent le public partout à bout de souffle. Avec la douzième saison de l’émission originale actuellement diffusée, nous avons décidé de revenir sur certains des assassins de synchronisation labiale les plus en vue de RuPaul’s Drag Race et de compléter la liste. Démarrez la maison, chérie, c’est l’heure du spectacle!

15 Brokke Lynn Hytes

La Reine du Nord et Miss Continental 2014, Brooke Lynn Hytes, est une figure légendaire de la communauté LGBTQ. Quand le moment est venu pour Brooke de montrer ses compétences, elle n’a pas déçu.

La première fois de Brooke Lynn Hytes dans les Bottom Two n’était autre que l’épisode “Snatch Game At Sea”. Avec Yvie Oddly et sur l’air de “Désolé pas désolé” de Demi Lovato, Brooke a présenté ce qui est considéré comme la meilleure synchronisation labiale de tous les temps de la course de dragsters de RuPaul. En conséquence, Yvie et Brooke sont restés dans la compétition dans un Double Shantay.

14 Kameron Michaels

Kameron Michaels a peut-être été l’une des reines les plus timides de tous les temps sur la course de dragsters de RuPaul, mais le feu en elle est sorti chaque fois qu’il s’agissait d’un Lip Sync For Your Life.

La lèvre de Kameron s’est synchronisée 5 fois sur la saison 10, battant la compétition avec une relative facilité. En tant que perdant de la finale de la saison 10 de Drag Race, Kameron a atteint la fin grâce à la synchronisation labiale. La seule synchronisation labiale que Kameron ait jamais perdue était la synchronisation labiale de la saison 10 pour la couronne, dont Aquaria est sorti victorieux.

13 Roxxxy Andrews

Il ne fait aucun doute que Roxxxy Andrews a changé pour toujours RuPaul’s Drag Race pendant l’épisode “RuPaul Roast” de la saison 5. Pendant sa synchronisation des lèvres pour votre vie contre Alyssa Edwards, la reine a révélé une perruque sous une autre perruque, bâillonnant tout le jury et introduisant l’importance de la synchronisation labiale révèle à la franchise.

Dans All Stars 2, Roxxxy a affronté Tatianna dans la toute première franchise Lip Sync For Your Legacy of the Drag Race, qui était au rythme de «Shake It Off» de Taylor Swift. Malgré les excellentes compétences de Tatianna en matière de synchronisation labiale, Roxxxy a été jugé vainqueur.

12 Alyssa Edwards

Cela en dit long sur la toute première synchronisation des lèvres d’Alyssa Edwards lors du fameux “RuPaul Roast” de la saison 5. Après l’avoir traversée, Alyssa a renvoyé Ivy Winters chez elle pour être éliminée par son ennemi Coco Montrese lors du prochain épisode.

Sur Drag Race All Stars 2, la lèvre Alyssa Edwards a été synchronisée deux fois. Le plus notable a été sa performance lors de “Revenge Of The Queens”, où Alyssa et Tatianna étaient responsables de la performance de synchronisation labiale qui, jusqu’à la performance de “Whip My Hair” d’Yvie et Brooke, était considérée comme la meilleure synchronisation labiale de tous les temps sur Drag Race. .

11 Jujubee

Le concurrent RuPaul Drag Race saison 2 et All Stars 1 Jujubee est considéré comme le Lip Sync Assassin original de la franchise. Dans l’ensemble, la lèvre reine s’est synchronisée 6 fois lors de ses deux apparitions dans la série.

Dans la saison 2, Jujubee a atteint le Top 3 grâce à la synchronisation labiale tout en battant ses nombreux rivaux lors de la course All Stars. Ensuite, Jujubee a dû se synchroniser sur ses lèvres contre son coéquipier Raven, mais les deux ont été choisis pour rester dans la compétition. Jujubee est la reine ultime de ne jamais perdre une synchronisation labiale!

10 menthe poivrée

La menthe poivrée est entrée dans la saison 9 de RuPaul’s Drag Race en tant que reine légendaire de New York. Elle a prouvé sa royauté en ce qui concerne ses performances de synchronisation labiale sur la scène principale.

Au cours de ses deux participations au Bottom Two, Peppermint a livré des performances vraiment époustouflantes. En tant que perdant de la finale de la saison 9, Peppermint a remporté la synchronisation labiale pour décrocher une place dans le tout premier Lip Sync For The Crown de la franchise contre Sasha Velour. Cette synchronisation labiale reste la seule et unique perte de synchronisation labiale de la série.

9 Yvie Curieusement

Il y a certainement quelque chose à dire sur les reines qui l’ont absolument tué pendant les quelques fois où elles se sont synchronisées sur les lèvres.

La lèvre d’Yvie Oddly a été synchronisée trois fois au cours de la saison 11: la synchronisation labiale emblématique de «Whip My Hair» de Willow Smith contre Brooke Lynn Hytes (considérée comme la meilleure synchronisation labiale Lip Race de tous les temps), la «SOS» de Rihanna (contre A ‘keria Chanel Davenport) qui a décroché Yvie une place dans le Top 2 de la finale, puis l’inoubliable “The Edge of Glory” de Lady Gaga lip sync contre Brooke Lynn Hytes qui a donné à Yvie Oddly la couronne.

8 Bendelacreme

BenDeLaCreme possède l’une des statistiques les plus impressionnantes de RuPaul Drag Race de tous les temps. Sur la saison 7, elle a connu un Double Shantay pour être éliminée plus tard. Cela reste l’une des synchronisations labiales les plus controversées de Drag Race de tous les temps, de nombreux fans pensant que Ben aurait dû rester.

Plus tard dans All Stars 3, BenDeLaCreme lip s’est synchronisé sur pratiquement chaque épisode, offrant des performances hilarantes mais étonnantes à chaque fois. Dans l’ensemble, Ben a remporté les synchronisations labiales contre Aja, Shangela (égalité) et BeBe Zahara Benet, mais s’est éliminée de la compétition dans cette dernière compétition.

7 Manille Luzon

Manille Luzon est l’un des assassins Lip Sync les plus indiscutables de tous les temps. La saison 3, la reine a envoyé Delta Work emballer après une superbe performance de synchronisation labiale à “McArthur Park” par Donna Summer. Manille a tenu le coup lors de la synchronisation labiale pour «Champion» de RuPaul, même si elle a perdu la couronne face à Raja.

Manille a donné le ton lors d’une Lip Sync For Your Legacy inoubliable à «How Will I Know» de Whitney Houston contre Trinity The Tuck. Elle perdra plus tard contre Monique Heart avant de rejoindre Monet X Change pour atteindre le Top 2.

6 Alaska

Nous n’avons vu aucune des compétences de synchronisation labiale de l’Alaska lors de la saison 5, car la reine n’a pas atterri une seule fois dans les deux derniers. Cependant, quand est venu le temps pour All Stars 2, l’Alaska a massacré dur.

L’Alaska a remporté chaque Lip Sync For Your Legacy qu’elle a rejoint, en battant Katya et Phi Phi O’Hara. Elle a même remporté la synchronisation labiale à trois contre Detox et Katya pour la finale du «All Stars Supergroup». Lors de chaque synchronisation labiale All Stars 2, l’Alaska a fasciné les juges avec des cascades, des révélations et de l’humour, ce qui lui a valu sa place parmi les meilleurs assassins Lip Sync.

5 Latrice Royale

Latrice Royale reste l’une des reines les plus aimées à être jamais sortie du spectacle. Sa course originale de la saison 4 nous a donné des moments emblématiques comme «éloignez ces noix de mon visage» et, plus important encore, des performances de synchronisation labiale à couper le souffle qui ont envoyé la compétition dans un emballage presque constant.

Son interprétation de “Natural Woman” a fait honte à Kenya Michaels et a fait fondre les larmes aux yeux des fans, tandis que sa performance pour “I’m Got To Use My Imagination” de Gladys Knight a époustouflé tout le monde. Et n’oublions pas All Stars 4, quand elle a obtenu une place de retour dans la compétition après une synchronisation labiale serrée contre Monique Heart où il n’y avait, en fait, aucun perdant.

4 Coco Montrese

Mme Coco Montrese est avant tout une interprète. En tête d’affiche de son propre spectacle à Vegas et connue comme la meilleure imitatrice de Janice Jackson au monde, il n’est pas étonnant que Coco puisse l’apporter et tout laisser sur scène lorsque le moment sera venu de se produire.

Dans la saison 5, Coco a été dans le bas un total de quatre fois, ce qui est impressionnant par rapport aux normes de Drag Race, car la plupart des filles ne dépassent pas les deux dernières. Mais les compétences de Coco étaient tout aussi bonnes, et elle a envoyé trois reines chez elle, ce qui lui a valu le titre officiel d’assassin à synchronisation labiale de la saison 5.

3 Kennedy Davenport

Tout le monde savait que Kennedy Davenport était une danseuse incroyable, mais peu étaient prêts à ce que la reine se révèle aussi meurtrière qu’elle l’a fait tout au long de la saison 7. Et même si elle n’a pas gagné, Kennedy est arrivée dans le top 3 et est venue de retour dans All Stars 3 pour prouver à tout le monde qu’elle l’avait toujours.

Davenport a été dans les deux derniers deux à deux reprises et elle a renvoyé son adversaire à la maison grâce à ses mouvements de danse et ses sauts impressionnants. Elle a littéralement sauté de la scène dans une scission pendant sa synchronisation labiale contre Katya, un vrai coup de tueur.

2 Trinity K. Bonet

Trinity avait moins qu’un score impressionnant en ce qui concerne les principaux défis, mais quand il était temps de prendre la scène et la synchronisation labiale pour sa vie, cette reine a apporté les performances de toute une vie. Parce que c’est exactement ce qu’elle fait!

Trinity était dans les deux derniers trois fois au total, et ce n’est que la troisième fois qu’elle a été renvoyée à la maison quand Adore Delano s’est également révélée être une excellente synchrone labiale. si Trinity avait eu un meilleur bulletin, cela aurait pu être un double jour.

1 velours Sasha

Sasha Velour reste, à ce jour, le meilleur assassin de synchronisation labiale à avoir jamais participé au spectacle. C’est principalement parce que personne ne savait ce que Sasha avait à offrir puisqu’elle a atterri dans le fond une seule fois au cours de la saison 9.

Ce n’est que lorsque le moment est venu de synchroniser les lèvres de la couronne que Sasha a époustouflé tout le public avec sa interprétation de “So Emotional”, sa perruque emblématique révélée et son talent écrasant. Jusque-là, Sasha avait seulement été en sécurité, remportant un seul défi. Mais ses compétences de synchronisation labiale étaient si incroyables, RuPaul a fini par couronner sa reine et la gagnante de la saison 9. Iconique!

