15 meilleurs films d’horreur thaïlandais

Les cinéphiles ne peuvent pas nier que l’horreur asiatique est une classe à part entière, mais la Corée du Sud n’est pas le seul pays responsable de la mise en route de films d’horreur de haut niveau. Bien que l’horreur thaïlandaise ait toujours eu un culte important, les films thaïlandais sont maintenant internationalement reconnus pour leur vision unique et culturelle des récits d’outre-tombe et nous l’aimons. Cette liste est pleine d’histoires superstitieuses de malheurs, de morts horribles et de thrillers psychologiques qui rendent les intrigues des films d’horreur américains pâles en comparaison. Voici 10 des meilleurs films d’horreur thaïlandais, alors préparez votre couverture de sécurité et vos couches pour adultes.

Mis à jour par Madison Lennon le 16 mars 2020: Maintenant que Parasite a remporté le prix du meilleur film aux Academy Awards, il semble que davantage d’Américains commencent enfin à réaliser combien de films étrangers fantastiques existent dans l’industrie. Si vous ne vous limitez pas aux films occidentaux, vous constaterez qu’il existe un grand nombre d’options pour tous vos besoins de frénésie.

Nous avons décidé que c’était le moment idéal pour mettre à jour la liste suivante avec plus de films d’horreur en Thaïlande à consulter. Certaines sont des histoires de fantômes, certaines sont sanglantes, et d’autres sont plus horribles et comiques, mais il devrait y avoir quelque chose qui convient à tout le monde!

Pee Mak

Pee Mak est en fait un film d’horreur et très divertissant. Si vous voulez avoir une idée de la popularité de ce film, c’est actuellement le film le plus rentable de Thaïlande de tous les temps. Il y a de fortes chances que vous en ayez déjà entendu parler.

Il a un petit quelque chose pour tout le monde: horreur, romance, comédie, ne manquez pas ce film. Cela commence lorsqu’un homme nommé Mak revient de la guerre et invite ses camarades à rencontrer sa femme et son fils. Mais quand ils arrivent, les camarades de Mak commencent à réaliser que quelque chose ne va pas dans sa famille.

Baiser inhumain

Inhuman Kiss est l’un des films d’horreur les plus récents de cette liste, car il vient de sortir l’année dernière. Il a même été sélectionné en tant que candidat potentiel aux Oscars, mais malheureusement, il n’a pas fait la sélection officielle.

Une krasue – qui est un type d’esprit féminin nocturne du folklore – vit une vie normale, sauf la nuit. La nuit, sa tête se détache et part à la recherche de nourriture sous forme de chair et de sang. C’est effrayant, mais le film est aussi étonnamment émouvant.

Jeu fantôme

Imaginez le jeu de téléréalité le plus meurtrier auquel vous puissiez penser, c’est en quelque sorte l’intrigue de Ghost Game. Onze candidats sont envoyés dans une prison militaire abandonnée où des choses terribles se sont produites dans le passé.

Ils sont filmés et suivis alors qu’ils tentent de survivre au jeu pendant que l’équipe de production met en place des pièges et des alertes. Le gagnant remportera un prix de 5 millions de dollars. Le film vous gardera certainement sur le bord de votre siège, vous ne vous attendez pas à ce qui se passera ensuite ou vivra ou mourra.

Films sur l’art du diable

Si vous êtes un fan de magie noire et de sang, alors vous voudrez regarder les trois films de la trilogie Art of the Devil. Soyez prévenu, ce sont des films très sombres avec un sujet horrible. Certains téléspectateurs peuvent trouver les films difficiles à regarder, mais ils sont très divertissants et effrayants.

L’histoire tourne autour d’une maîtresse méprisée qui se tourne vers l’art de la magie noire comme moyen de se venger de l’homme qui l’a abandonnée alors qu’elle était enceinte. Les films de suivi utilisent également des thèmes similaires de vengeance et de magie noire.

Hachoir à viande

Comme le titre le suggère, il s’agit d’un film d’horreur thaïlandais qui n’est pas pour les faibles de cœur. Il conviendrait probablement aux personnes qui aiment les franchises Saw et Hostel. Il est très sanglant et a reçu un accueil controversé lors de sa sortie, mais il a gagné quelque chose d’un culte au fil des ans.

L’histoire suit une jeune femme mentalement malade qui ouvre un étal de nouilles et utilise les parties du corps humain comme ingrédient principal. Comme si ce fait n’était pas assez grossier, les clients commencent à se présenter par vagues pour manger la délicieuse nourriture et les choses se tordent de plus en plus au fil de l’histoire.

Obturateur

Shutter est un film d’horreur thaïlandais sorti en 2004 qui a gagné suffisamment de reconnaissance internationale pour être sorti en tant que remake en anglais sous le même titre en 2008. L’original a été un succès instantané au box-office et est considéré comme l’un des meilleurs films d’horreur à jamais sortir de Thaïlande. La prémisse? Après un délit de fuite, le couple responsable de la mort d’une femme commence à voir des images d’elle sur leurs photos personnelles. Ce qui suit est une série de mensonges, de destructions et d’apparitions qui vous feront comprendre pourquoi ce film est considéré comme un classique culte de l’horreur. En d’autres termes, préparez-vous à vous mouiller.

Siam Square

Siam Square est un film d’horreur thaïlandais de 2017 qui tourne autour d’une légende urbaine dans le soi-disant «Shibuya» de Thaïlande, ou le centre de Bangkok. Dans l’espoir de réussir leurs examens d’entrée à l’Université, les étudiants devraient adorer un diable et attacher des fils rouges sur une chaise spécifique pour leur porter chance. Quand un groupe d’étudiants met cette théorie à l’épreuve, leur scepticisme se retourne contre eux et ils se retrouvent hantés par l’esprit maléfique d’une jeune fille et se font prendre un à un. Un groupe de lycéens assassinés sans raison est le langage universel de l’horreur!

Seul

Alone est un film d’horreur thaïlandais sorti en 2007 qui met en vedette la chanteuse pop thaïo-allemande Marsha Vadhanapanich dans son premier rôle au cinéma depuis 15 ans. Le film parle de Pim, une jeune fille qui a récemment déménagé en Corée pour échapper à la culpabilité d’être la seule survivante à la suite d’une opération de séparation avec sa sœur jumelle conjointe. Quand elle revient en Thaïlande pour rendre visite à sa mère mourante, l’esprit en colère de sa sœur décédée revient la hanter. Semble assez simple, non? Pas exactement. Croyez-moi, Alone est plein de surprises et de terminaisons que même M. Night Shyamalan ne verrait JAMAIS venir.

4bia

4bia, également connue sous le nom de Phobia, est une série d’anthologie d’horreur thaïlandaise en quatre parties qui a été publiée en 2008. Le premier segment, intitulé “Bonheur”, traite de la correspondance d’une fille seule avec un inconnu. Le deuxième segment, “Tit For Tat”, traite de magie noire et de vengeance pour un écolier victime d’intimidation. Le troisième segment, “In The Middle”, suit un groupe d’amis après un accident de kayak bizarre. Le dernier segment “Last Fright” est un thriller psychologique impliquant une hôtesse de l’air volant en solo dans une cabine avec un cadavre. Oui, ce film a vraiment quelque chose pour tout le monde.

Long week-end

Long Weekend est un film d’horreur sur un garçon nommé Thongsook, un paria à l’école avec un seul ami, Nam, qu’il suit sans cesse. La torsion? À l’insu des autres amis de Nam, Thongsook est un médium spirituel qui le prend personnellement lorsque les amis de Nam planifient une escapade sans lui. Après une farce insensée, les mauvais esprits et fantômes sont libérés la deuxième nuit du “long week-end”, qui se trouve également être le vendredi 13. Les résultats sont à la fois horribles et inattendus, mais Thongsook est-il vraiment à blâmer? Regardez et découvrez.

La promesse

The Promise est un film d’horreur thaïlandais de 2017 qui a fait sensation après sa sortie, devenant le quatrième film local de l’année et remportant le 27e Suphannahong National Film Award du meilleur effet visuel. Le film suit deux adolescents qui décident de se suicider ensemble après que leurs deux familles ont été ruinées par la crise financière asiatique de 1997. En fin de compte, une seule fille donne suite au pacte de suicide et les actions passées de la survivante reviennent la hanter vingt ans plus tard.

Bientôt disponible

Réalisé par l’écrivain derrière Shutter and Alone, Coming Soon est un film d’horreur thaïlandais sur un film piraté hanté par un esprit vengeur. Les téléspectateurs sans méfiance se retrouvent hantés, enlevés et finalement aveuglés après avoir regardé le film, mais les victimes potentielles peuvent-elles comprendre ce qui se passe à temps pour sauver leur propre vie? La prémisse est étrangement similaire à The Ring, qui implique également un esprit vengeur qui n’apparaît qu’après avoir regardé un film. Étant donné que la version japonaise de The Ring (Ringu) est sortie dix ans avant Coming Soon, il n’est pas difficile de comprendre d’où vient leur inspiration.

The Eyes Diary

The Eyes Diary, basé à l’origine sur une bande dessinée, est une histoire d’amour tragique à propos d’un jeune homme, Nott, qui perd sa petite amie dans un horrible accident de moto, mais ce n’est pas fini. Le film suit Nott alors qu’il se porte volontaire pour récupérer les cadavres des épaves et conserve les souvenirs des corps qu’il trouve dans l’espoir qu’il sera en mesure de converser avec les morts et de revoir sa petite amie. Communiquer avec les morts n’est pas tout ce qu’il faut, cependant, et les peurs et les hantements finissent par s’accumuler pour créer un thriller terrifiant.

Fantôme de Mae Nak

Le fantôme de Mae Nak est un film thaïlandais de 2005 qui tourne autour d’une ancienne légende thaïlandaise qui a été racontée d’innombrables fois dans des livres, des émissions de télévision et des films. Selon le folklore thaïlandais, une belle femme enceinte nommée Nak est morte en couches en attendant que son mari, Mak, rentre de la guerre. À son retour, Mak trouve sa femme et son enfant qui l’attendent, mais chaque voisin qui essaie de l’avertir qu’il vit avec un fantôme est tué. Finalement, Mak se rend compte que sa femme est un fantôme et tente de fuir. Contrairement à d’autres récits, Ghost of Mae Nak a une touche rafraîchissante et moderne, mais certains éléments du conte bien connu restent les mêmes.

Ladda Land

Contrairement à certains des autres films de cette liste, Ladda Land a été le premier film du pays lors de sa semaine d’ouverture et a été présenté en première internationale au 17e Festival international du film de Busan. Ce film d’horreur primé suit une famille aisée qui déménage à Ladda Land, un ensemble immobilier haut de gamme dans la banlieue de Bangkok. Malheureusement pour les nouveaux résidents, Ladda Land n’est rien d’autre qu’une communauté fermée d’énergie sombre et d’événements terrifiants et paranormaux qui poussent ses résidents au bord de la folie.

