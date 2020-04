15 mystères de meurtre britanniques à surveiller

De nos jours, les services de streaming comme Netflix et Hulu facilitent plus que jamais le visionnement des émissions de télévision produites dans d’autres pays. Que vous regardiez des documentaires, des drames ou des comédies, les émissions de l’autre côté de l’étang sont immédiatement disponibles pour le large bassin de personnes abonnées à ces services.

Le genre britannique du mystère du meurtre est l’un des choix les plus populaires en matière de télévision de choix, et heureusement, il y a beaucoup de choix. Avec des gens comme Sherlock et C. Auguste Dupin originaires de cette région, il va de soi que les anglais seraient en mesure de conceptualiser certaines émissions de télévision meurtrières. Découvrez ces 10 mystères de meurtre britanniques que vous devez regarder.

Mis à jour le 20 avril 2020 par Mariana Fernandes: Il est difficile d’obtenir suffisamment de charme britannique à la télévision. Et lorsque ce charme se retrouve transporté dans le monde des mystères du meurtre, les choses deviennent exponentiellement plus intéressantes. Les studios ont rapidement compris l’amour du public pour le genre, et le résultat est une myriade d’émissions de télévision passionnantes et passionnantes qui ont leur propre point de vue sur la question. Si vous avez parcouru la liste d’origine encore et encore, continuez à lire pour découvrir encore plus de mystères de meurtre britanniques à ajouter à votre liste de surveillance!

15 Poirot

Agatha Christie reste à ce jour la romancière la plus vendue de tous les temps, tout cela grâce à son approche unique de l’écriture de personnages et de mystères que même les plus malins d’entre nous ne peuvent pas tout à fait comprendre au début. Et son personnage le plus célèbre n’est autre que Hercule Poirot, le détective belge connu pour utiliser ses petites cellules grises.

De nombreux acteurs ont joué le rôle de Poirot, mais rien de mieux que David Suchet dans cette série télévisée qui a adapté chaque roman de Christie mettant en vedette le détective. Avec 70 épisodes à parcourir, les fans du genre se délecteront de ce spectacle.

14 Marple

Hercule Poirot était peut-être le personnage le plus célèbre créé par Agatha Christie, mais ce n’était pas le seul, ni le seul détective intéressant et captivant. Miss Marple joue également dans les romans de Christie en tant que vieille dame astucieuse qui se retrouve fréquemment impliquée dans des mystères de meurtre.

Le spectacle Marple met en vedette deux actrices prenant le rôle, et les deux apportent leur propre charme et caractère unique au personnage. De plus, les cas dans lesquels Miss Marple est présenté sont parmi les plus intéressants et les plus complexes de l’histoire de la télévision britannique.

13 Les aventures de Sherlock Holmes

Celui qui est amoureux des mystères du meurtre britannique ne peut tout simplement pas vivre une vie sans regarder au moins quelques épisodes de The Adventures of Sherlock Holmes. Bien que le jeune public ait pu avoir sa première rencontre avec le célèbre détective de Sherlock, également présent sur cette liste, cette adaptation des années 1980 ne devrait pas être ignorée.

Il place Holmes et le Dr Watson dans la période où ils ont été créés par Sir Arthur Conan Doyle et suit le célèbre duo pour 13 épisodes de mystère anglais pur et dur. Un incontournable!

12 Inspecteur Morse

L’inspecteur Morse, l’un des spectacles les plus anciens du genre, a commencé à être diffusé en 1987 et ne s’est arrêté qu’en 2000, plus d’une décennie plus tard. En effet, l’inspecteur Morse de John Thaw est devenu l’un des visages les plus reconnus de la télévision anglaise en raison de sa curieuse interprétation du personnage.

Charmante, pleine de suspense et tout à fait britannique, cette longue série de douze saisons est aussi intéressante que intéressante. Même ceux qui ne sont pas très intéressés par les mystères du meurtre trouveront quelque chose à aimer chez l’inspecteur Morse.

11 Mystères du meurtre de Miss Fisher

Le personnage de Miss Fisher n’est peut-être pas aussi immédiatement reconnaissable que Hercule Poirot, ni même aussi connu que Sherlock Holmes. Elle est cependant l’un des personnages de détective féminin les plus intéressants et les mieux conçus à avoir jamais figuré dans une série télévisée.

Murder Mysteries de Miss Fisher se déroule dans les années 1920 et suit Miss Fisher elle-même alors qu’elle se fraye un chemin à travers la vie en luttant pour ce qui est juste et bon, en éliminant les méchants en cours de route. Même si cela n’a duré que trois saisons et s’est terminé en 2015, les fans semblaient apprécier suffisamment le personnage pour justifier le long métrage de 2020 Miss Fisher et la crypte des larmes.

10, rue Ripper

Cela montre que l’équipe de rue parle d’elle-même. Avec une note minimale de 8 sur 10 et un score stupéfiant de 97% sur Rotten Tomatoes, Ripper Street est un incontournable pour les amateurs de mystère. L’histoire se déroule en 1889 à la suite de la folie meurtrière de Jack l’Éventreur.

En ces temps intimidants, il semble impossible d’établir un sens de la loi et de l’ordre dans ce quartier de l’Est de Londres. Le protagoniste principal de l’histoire est l’inspecteur-détective réel Edmund Reid, qui était à la tête de la division H à Whitechapel après les meurtres excessifs du Ripper.

9 La mort au paradis

En 2011, DI Richard Poole d’Ecosse Yard (Ben Miller) a commencé à enquêter sur une série de meurtres sur l’île des Caraïbes de Sainte Marie. Il déteste tout le sable, la mer et les tropiques, qui sert de toile de fond comique facile pour cette série de meurtres mystérieux.

Poole a été tué dans la troisième série, seulement pour être placé avec son détective enquêteur sur le meurtre, Humphrey Goodman (Kris Marshall). Goodman a également quitté la série et a été remplacé une fois de plus dans la sixième série par DI Jack Mooney (Ardal O’Hanlon) qui a depuis pris le relais de la série.

8 Sherlock

Le rôle le plus notoire de Benedict Cumberbatch, en dehors de Doctor Strange, est venu de son apparition principale dans l’émission Sherlock. C’est le même vieux mystère du meurtre qui a toujours suivi le fictif Sherlock Holmes, sauf que cette fois ses compétences en résolution de crimes sont utilisées dans les temps modernes.

Le spectacle s’est déroulé de 2010 à 2017 et a remporté de nombreux prix et nominations au cours de son époque. Cumberbatch est rejoint par d’autres acteurs de premier plan, dont Martin Freeman qui joue son bras droit, le docteur John Watson.

7 Rivière

Un autre ancien de Marvel, Stellan Skarsgård, dirige le conte dans la série télévisée britannique River. Il est apparu à l’origine sous la forme d’une série unique sur BBCOne en octobre et a été publié sur Netflix en novembre 2015. Au lieu de jouer un chimiste de renom comme il le fait à Thor, Skarsgård imite le personnage de l’inspecteur-détective John River.

River est hanté par une série de victimes de meurtre qui remet en question sa santé mentale malgré le fait qu’il soit un enquêteur accompli. Le spectacle aborde le crime, le drame, mais surtout, les tragédies personnelles qui jouent dans les émotions et les peurs du public.

6 Meurtres au milieu

Midsomer Murders était un mystère de meurtre britannique populaire qui a été diffusé à la fin des années 1990. L’histoire se déroule dans le comté fictif moderne de Midsomer où le détective en chef Tom Barnaby et son jeune disciple travaillent sans relâche pour résoudre les meurtres locaux. L’acteur John Nettles a pris le rôle principal de DI Barnaby avant de prendre sa retraite en 2011.

Pour continuer le spectacle, le cousin de Barnaby, John Barnaby (joué par Neil Dudgeon), a pris le rôle principal en tant que DCI du comté de Midsomer. L’émission a connu un succès continu même avec ce changement, et l’émission a diffusé sa 20e saison en 2019.

5 Happy Valley

Le sergent de police Catherine Cawood (Sarah Lancashire) prend son rôle au sérieux alors qu’elle patrouille dans les rues du West Yorkshire. Lors de la première saison, Catherine tente de ramasser les morceaux de sa vie après le suicide de sa fille et le divorce de son mari. Sa jeune fille a laissé un fils, Ryan, qui est le résultat d’un viol.

Catherine vit avec sa sœur toxicomane et est devenue obsédée par la traque du prisonnier récemment libéré, Tommy Lee Royce, qui a violé sa fille. Tout semble sombre jusqu’à ce que Kevin Weatherill arrive pour signaler un crime, qui est lié de manière inattendue à Royce.

4 Vera

DCI Vera Stanhope et son équipe d’enquêteurs travaillent pour résoudre une multitude de meurtres à travers le paysage du Northumberland à Vera. Le drame mystère du meurtre de 2011 s’appuie fortement sur l’esprit et le charme grivois de Vera pour équilibrer les intrigues impitoyables des assassins implacables dans sa juridiction.

Elle a une attitude sans prisonnier et est exceptionnellement intelligente, ce qui rend le personnage de l’actrice Brenda Blethyn encore plus fascinant. Cette série en cours est disponible pour les fanatiques obscurs à diffuser sur Hulu.

3 Broadchurch

Ce drame policier en série s’est déroulé sur trois saisons jusqu’en 2017. Dans la ville anglaise de Dorset, Alec Hardy de DI et DS Ellie Miller travaillent ensemble pour résoudre un meurtre à la fois. La distribution d’ensemble est composée de David Tennant de Doctor Who et Olivia Colman en tant que deux personnages principaux, avec d’autres apparitions de la distribution réalisées par Jodie Whittaker et Arthur Darvill.

La première saison suit la trace d’une liste de suspects pour le meurtre d’un garçon de 11 ans qui a provoqué une panique massive et une couverture médiatique dans la ville locale. Cependant, lorsque la piste mène à la famille du garçon en tant que principaux suspects, DI Hardy et Miller doivent agir rapidement pour attraper le coupable.

2 Luther

Joué par le légendaire acteur Idris Elba, John Luther est un détective de génie à la Serious Crime Unit au Royaume-Uni. L’éclat de Luther l’amène parfois à penser au même niveau que les criminels qu’il enquête, ce qui joue souvent dans ses propres tendances violentes. Le personnage de Luther est d’une obsession critique, de sorte que son travail de détective assassiner prime sur tout le reste de sa vie, y compris les relations personnelles.

L’émission a connu un succès incroyable après sa première diffusion en 2010, avec près de 6 millions de personnes passant à Luther pour chaque épisode. La série en est actuellement à sa cinquième saison sans aucun signe de ralentissement avec près de 10 millions de téléspectateurs britanniques à l’écoute des derniers épisodes.

1 inoubliable

Les détectives de Londres fouillent dans les dossiers de l’affaire froide dans ce mystère de meurtre britannique. Unforgotten est un spot télévisé de trois séries mettant en vedette Nicola Walker dans le rôle de DCI Cassie Stuart et Sanjeev Bhaskar dans le rôle de DI Sunny Khan.

Les deux se spécialisent dans les affaires de meurtre et de disparition qui ont été longtemps oubliées par le public mais résolues activement avec leur charisme et leur détermination sans faille.

