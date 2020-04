15 sitcoms des années 80 que tout le monde a oubliés

Les années 1980 ont été une décennie tourbillonnante remplie de bandes de cheveux métalliques, d’équipements d’entraînement en spandex lumineux, de films d’horreur emblématiques et de sitcom de bien-être pour toute la famille. Les années 80 nous ont apporté de nombreuses sitcoms qui sont devenues des icônes de la culture pop comme The Golden Girls, Married with Children et Cheers.

Il y avait plusieurs super sitcoms dans les années 80 qui faisaient que les fans se rassemblaient autour de la télévision avec toute leur famille et riaient chaque semaine, mais la plupart de ces émissions ont longtemps été oubliées. Mais aujourd’hui, nous sommes là pour les faire revivre, car il faut rendre hommage aux sitcoms des décennies passées. Voici les 10 sitcoms des années 80 que tout le monde a oubliées:

Mis à jour par Madison Lennon le 8 avril 2020:

Beaucoup de nos sitcoms préférées des dernières décennies ont été inspirées par des émissions des années 80 et même plus tôt que cela. Certaines personnes préfèrent toujours les émissions plus anciennes aux nouvelles et il est facile de comprendre pourquoi en parcourant la liste suivante. J’espère que vous trouverez ici quelque chose dont vous aimeriez vous souvenir.

15 Mes deux papas

My Two Dads était une sitcom de trois saisons qui a commencé à être diffusée dans les dernières années 1980. La série tournait autour de deux hommes qui se disputaient une femme qui, selon eux, était l’amour de leur vie depuis des années. Elle meurt alors subitement et laisse derrière elle sa fille de 12 ans.

Pour une raison quelconque, elle décide que les deux hommes qui soi-disant l’aiment, Joey et Michael, seront les meilleurs gardiens de la jeune Nicole et elle leur confie la garde conjointe sur elle. Ils doivent trouver la meilleure façon d’élever Nicole tout en se battant tout le temps.

14 Les Jeffersons

Les Jeffersons ont fonctionné pendant 11 saisons et plus de 200 épisodes sur CBS de 1975 à 1985. C’est l’une des sitcoms les plus anciennes de tous les temps. La série a été créée par Norman Lear et traitait d’une grande variété de sujets allant du racisme au contrôle des armes à feu et au-delà.

Il a suivi la famille Jefferson après leur déménagement du Queens à Manhattan grâce au succès de la chaîne de nettoyage à sec de George Jefferson. C’était un spin-off de All in the Family. Il a joué Isabel Sanford et Sherman Hemsley dans les rôles principaux de George et Louise Jefferson.

13 Three’s Company

Three’s Company était une sitcom populaire qui a duré huit saisons sur ABC de 1977 à 1984. Elle était basée sur la série britannique Man About the House. Il s’est concentré sur trois amis vivant ensemble dans une maison située à Santa Monica, en Californie.

Il a eu beaucoup de membres différents au fil des ans, mais reste un favori pour beaucoup de gens. La série mettait en vedette John Ritter, Suzanne Somers, Joyce DeWitt, Audra Lindley et Norman Fell. Il était assez populaire pour gagner une syndication et avoir trois séries dérivées, dont Three’s a Crowd.

12 Laverne et Shirley

Laverne & Shirley est une sitcom américaine classique qui a été diffusée sur ABC de 1976 à 1983. Elle a joué Penny Marshall et Cindy Williams dans les rôles titulaires et a même donné naissance à une série dérivée animée.

C’était l’une des émissions de télévision les plus regardées à l’époque et elle a été nominée pour plusieurs prix tout au long de sa diffusion. C’était un spin-off de Happy Days et se déroulait à la même époque. Il a suivi les aventures quotidiennes de Laverne et Shirley de leur domicile à Milwaukee, bien qu’ils aient finalement déménagé en Californie au cours des dernières saisons.

11 227

227 est une sitcom classique et hilarante qui a duré plus de 5 saisons après sa première en 1985. Elle aide à lancer la carrière de stars notables comme Jackée Harry et Regina King. Le personnage de Harry, Sandra Clark, a fait une percée dans la série et on se souvient toujours d’elle avec émotion pour sa représentation hilarante des décennies plus tard.

Elle a remporté un Emmy Award pour sa performance dans la série et a été nominée pour plusieurs autres et en plus d’être nominée pour un Golden Globe. La série a été adaptée d’une pièce de théâtre et a tourné autour de la vie de plusieurs habitants dans un appartement de classe moyenne au numéro 227.

10 ALF

La plupart des enfants d’aujourd’hui roulaient des yeux sur la marionnette irréaliste qui représentait Alf. Mais dans les années 1980, Alf était considéré comme de la haute technologie et les fans ne se souciaient pas du tout qu’il ne ressemblait pas vraiment aux créatures de science-fiction d’aujourd’hui.

Les fans ont adoré la marionnette extraterrestre sarcastique, car ses retours impertinents et ses tentatives de manger le chat de la famille faisaient rire tout le monde. Alf a été diffusé pendant 4 saisons de 1986 à 1990. Alf était un étranger de la planète Melmac qui s’est écrasé dans un quartier de banlieue. Avec son vaisseau spatial irréparable, il est obligé de rester avec la famille des palissades blanches, les Tanneurs.

9 douleurs de croissance

Chaque décennie a besoin d’une sitcom de bien-être sur une famille moderne surmontant les difficultés quotidiennes d’élever des enfants et de surmonter les obstacles que la vie leur lance. Pour les années 80, cette sitcom était Growing Pains. La série a été diffusée pendant 7 saisons de 1985 à 1992 et est souvent décrite comme le “Father Knows Best” des années 80.

La série concernait un père, le Dr Jason Seaver, qui déménage son cabinet de psychiatrie à leur domicile de Long Island afin que sa femme, Maggie, puisse retourner travailler comme journaliste. La famille est composée de 4 enfants, Mike, Carol, Ben et Chrissy. Les Seavers s’attaquent à des problèmes tels que la drogue, la pression des pairs et le suicide. Ils apprennent à surmonter les défis de la vie de famille.

8 réalités de la vie

Bien avant il y avait Pretty Little Liars, Gossip Girl ou Secret Life of the American Teenager, il y avait The Facts of Life. La sitcom a duré 9 saisons de 1979 à 1988. Les faits de la vie se sont concentrés sur les filles fréquentant l’Eastland School for Young Women à New York.

La série s’est concentrée sur quatre filles principales, Blair, Jo, Tootie et Natalie et leur mère au foyer, Mme Edna Garrett. Les fans ont adoré le lien entre les filles et leur concierge et ont écouté chaque semaine pour apprendre une précieuse leçon de vie de Mme Garrett et des filles.

7 Qui est le patron?

Un joueur de baseball professionnel devenu femme de ménage est aussi drôle que vous l’imaginez. Qui est le boss? diffusé de 1984 à 1992 avec un total de 8 saisons. La série s’est concentrée sur un ancien joueur de baseball, Tony Micelli joué par Tony Danza, qui prend un emploi de femme de ménage pour une femme d’affaires divorcée Angela Bower, joué par Judith Light.

CONNEXES: Groupes pop de 10 ’80 qui sont dus pour un retour

La série a fait craquer les fans alors que les personnalités conflictuelles entre Angela et Tony, et entre la fille de Tony Samantha et le fils d’Angela Jonathan, créaient constamment des situations hilarantes. Ajoutez la mère d’Angela, Mona, qui était toujours à l’affût de l’homme, et vous vous êtes procuré une sitcom qui ne manquera pas de faire sourire tout le monde.

6 TAXI

Pour beaucoup de gens, l’idée de rouler dans un taxi de New York jaune vif ressemble à un rêve, mais dans les coulisses, les choses ne sont pas toujours aussi glamour que des séries comme Sex and The City voudraient vous le faire croire. La sitcom Taxi des années 1980 a jeté un coup d’œil à la vie quotidienne d’une entreprise de taxi.

La série s’est déroulée de 1978 à 1983, gagnant plusieurs Emmy’s pour tout, de la comédie au montage. Taxi a suivi la vie des employés de la Sunshine Cab Company qui ont tous des projets plus importants pour leur vie, comme devenir boxeurs et acteurs.

5 Concevoir des femmes

Les sitcoms axées sur les femmes ont commencé à gagner en popularité dans les années 80 et les Golden Girls n’étaient pas les seules à soutenir ce mouvement. Designing Women concernait un groupe de femmes qui travaillent toutes à la firme de design d’intérieur Sugarbaker and Associates à Atlanta.

CONNEXES: 10 sitcoms à succès des années 80 qui ne voleraient pas aujourd’hui

Les femmes étaient le propriétaire de l’entreprise Julia, sa reine de beauté sœur Suzanne, la divorcée Mary Jo et la directrice du bureau Charlene. La série est également fréquentée par le livreur Anthony et leur vieil ami Bernice. Concevoir des femmes était révolutionnaire car il se concentrait davantage sur les carrières des femmes plutôt que sur leurs relations.

4 La famille de maman

Avant Golden Girls, Betty White et Rue McClanahan ont joué dans une série de sitcom appelée Mama’s Family avec Vicki Lawrence avec Thelma Harper ou simplement “Mama”. Mama’s Family a été diffusé pendant 6 saisons de 1983 à 1990. La sitcom est issue de croquis que Vicki Lawrence a interprétés lors du Carol Burnett Show.

La famille de Mama était amusante pour toute la famille car tout le monde pouvait rire des manigances des personnages de la famille, y compris le fils, la belle-fille, le petit-fils de Mama et d’autres. Mama est une femme forte et volontaire qui aime sa famille, mais ne tolère pas leur mauvais comportement ridicule. L’amour parfois dur est la seule réponse.

3 Punky Brewster

Ne pas avoir le sourire aux lèvres en regardant Punky Brewster est presque impossible car la série était l’une des sitcoms les plus réconfortantes des années 80. Le spectacle a été diffusé de 1984 à 1988 avec un total de 4 saisons. Penelope “Punky” Brewster était une petite fille qui, avec son meilleur ami à quatre pattes, Brandon, a rappelé à tout le monde la douceur de vivre.

CONNEXES: 10 films des années 80 qui méritent une série en streaming

Punky a été abandonnée par ses parents et prise en charge par un photographe grincheux de Chicago, a joué George Gaynes, mais elle ne l’a jamais laissé tomber. La série mettait en vedette d’autres personnages de bonne nature tels que l’infirmière autorisée Betty et sa petite-fille Cherie. Si jamais vous vous sentez bleu, Punky Brewster est sûr de mettre un sourire sur votre visage.

Court de 2 nuits

Le bureau des années 1980 était Night Court qui a été diffusé pendant 9 saisons de 1984 à 1992. La sitcom mettait en vedette de nombreux personnages loufoques tels que le juge excentrique Harry Stone, le gardien de la salle Bull, le procureur Dan et la défenseur public Christine, et le greffier Mac. La dynamique du lieu de travail entre les divers personnages a eu tous les fans liés à la série et rire.

Les gens peuvent penser qu’une émission sur les personnes qui travaillent dans une salle d’audience peut être sérieuse et pleine de drame, mais pour Night Court, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. La sitcom était pleine de pitreries idiotes, parfois provoquées par le juge et parfois par le criminel, qui faisaient rire tout le monde.

1 liens familiaux

Dans la plupart des cas, il semble que les parents soient les conservateurs hétérosexuels et les enfants les libéraux radicaux de la famille, mais ce n’était pas le cas pour la sitcom Family Ties des années 80. La série a duré 7 saisons de 1982 à 1989. Family Lies une sitcom hilarante sur les parents, Steven et Elyse, qui étaient autrefois des hippies des années 1960 et tentent maintenant d’élever une famille de banlieue traditionnelle.

Mais la parentalité ne leur est pas facile car leurs enfants ont des points de vue très différents, en particulier leur fils Alex, qui s’est déjà identifié comme républicain. La série a fait rire tout le monde et a incité les parents d’enfants en désaccord à hocher la tête par solidarité.

