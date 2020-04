15 spectacles à regarder si vous aimez il était une fois

Avec Once Upon a Time, ABC s’est terminé après la diffusion de la dernière saison l’année dernière, cela a laissé un vide dans les réseaux de télévision, tout comme Game of Thrones. Donc, alors que la prochaine grande chose est en train d’être préparée, cela laisse les fans de Once Upon a Time en vouloir plus.

Heureusement, il existe de nombreux spectacles avec des prémisses similaires qui ont commencé après le succès de Once Upon a Time et même avant. Bien que certains aient été de courte durée, d’autres ont réussi à durer plusieurs saisons. Parmi ceux-ci, voici sans doute les meilleurs à regarder pour les fans de Once Upon a Time.

Mis à jour le 16 avril 2020 par Mariana Fernandes: Même si Once Upon A Time est terminé, cela ne signifie pas que le sens enfantin est étonnant. Tout le monde aime se sentir un peu plus jeune de temps en temps, et revisiter ces royaumes merveilleux où tout est possible et où la magie ne semble pas hors de portée. La réalité peut parfois être assez décevante, mais trouver un réconfort dans l’art qui nous fait croire à nouveau à la beauté est un bon baume pour l’âme. Jetez un oeil à cette liste mise à jour qui comprend plus de spectacles qui vous permettent d’échapper au monde réel juste un peu – et de revenir encore plus heureux.

15 Shadowhunters (2016-2019)

Cette longue série de trois saisons est basée sur les romans de Cassandra Clare, qui ont créé un monde fantastique où les fées, les vampires, les loups-garous et les mystérieux chasseurs d’ombres coexistent dans leur propre royaume, loin de l’œil humain. Il y a de l’action, du drame et toutes sortes de magie – ainsi que vos romances typiques.

Que vous tombiez amoureux de la relation entre Magnus Bane et Alec Lightwood ou que vous ne puissiez pas en avoir assez des séquences d’action incroyables, Shadowhunters vous accrochera dès le départ.

14 Tin Man (2007)

Tout le monde et leur chien connaissent bien le classique de L. Frank Baum “Le Magicien d’Oz”. Et en ce qui concerne les classiques, il existe d’innombrables reprises et versions pour apaiser le public du monde entier.

Cette mini-série de 2007 est une nouvelle interprétation de l’histoire séculaire de Dorothy, jouée par Zooey Deschanel, et de toutes les merveilleuses petites créatures qu’elle trouve en cours de route. Le casting comprend des noms comme Alan Cumming et Richard Dreyfuss, et c’est le petit régal parfait en trois épisodes pour les fans du fantastique et de l’aventure.

13 Neverland (2011)

Tout comme “The Wizard of Oz”, Peter Pan est l’un de ces classiques intemporels qui a connu plus de prises et d’adaptations qu’on ne peut en compter. Mais lorsque vous créez un monde comme Neverland, où les enfants ne vieillissent pas et où les sirènes nagent à côté des bateaux pirates, il n’est pas étonnant que les gens n’en aient jamais assez.

Neverland est l’une de ces adaptations, regardant le classique à travers une nouvelle paire de lentilles et emmenant le public dans un voyage attendu qui inclut la magie et Keira Knightley en tant que Tinkerbell. Dans l’ensemble, il y a beaucoup à aimer ici!

12 The Vampire Diaries (2009-2017)

Au milieu de la fièvre du crépuscule qui balayait le monde, The Vampire Diaries a fait sa première, offrant aux amoureux du genre vampire encore plus de contenu à découvrir. Mais contrairement à la série de films inspirés des livres de Stephanie Meyer, The Vampire Diaries s’étend au-delà du royaume. de créatures suceuses de sang.

Les sorcières, les loups-garous et les démons font tous partie du monde qui compose The Vampire Diaries, où l’amour, la haine et l’amitié sont souvent au premier plan des motivations des personnages.

11 Teen Wolf (2011-2017)

Et en parlant de loups-garous, une liste comme celle-ci ne pouvait tout simplement pas s’empêcher d’inclure la série fantastique Teen Wolf de MTV. Mais ne vous laissez pas tromper par le nom – même si la première saison se concentre sur le monde des gens qui deviennent des bêtes une fois la pleine lune frappée, il y a beaucoup d’autres créatures fantastiques jetées dans le mélange.

Banshees, démons, chasseurs et autres personnages mythologiques sont également présentés dans l’émission à succès qui a fait la renommée de Dylan O’Brien. Avec quelques pépites de comédie, Teen Wolf a beaucoup à offrir aux fans de fantasy et d’aventure.

10 Ville d’émeraude (2017)

Ceux qui ont aimé les interprétations de Once Upon a Time des personnages du Magicien d’Oz pourraient apprécier l’ambitieux spectacle Emerald City de NBC en 2017. Essentiellement, Game of Thrones reprend les livres d’Oz de L. Frank Baum, il suit l’histoire d’une Dorothy de vingt ans se retrouvant au Pays d’Oz.

Cependant, sa présence déclenche une terrible prophétie tandis que le Pays d’Oz lui-même est sous l’emprise du sorcier qui a interdit l’utilisation de la magie rendant les sorcières résidentes malheureuses. Après une saison, cependant, Emerald City a été annulée. Heureusement, il peut être regardé gratuitement sur NBC.com ou diffusé sur Amazon Prime.

9 Il était une fois au pays des merveilles (2013-2014)

Lorsqu’un spectacle devient incroyablement populaire, un spin-off suit généralement. Ce fut le cas avec Once Upon a Time in Wonderland, qui se déroule dans l’univers Once Upon a Time. Comme son titre l’indique, son objectif principal est Alice au pays des merveilles, mais avec des éléments d’Aladdin de Disney.

Comme les films de Tim Burton, la série a une Alice adulte de retour au pays des merveilles. Seulement dans ce cas, c’est pour retrouver son amant génie Cyrus tout en étant pris pour cible par la Reine Rouge et Jafar. Bien qu’il était une fois au pays des merveilles a finalement été annulé, certains de ses personnages sont apparus dans la série principale.

8 Sirène (2018 -)

Parmi les créatures magiques qui ne se sont pas beaucoup focalisées dans Once Upon a Time, il y avait les sirènes, malgré la possibilité de créer des portails vers d’autres mondes. Heureusement, il y a une émission en cours sur Freeform qui est dédiée au mythe des sirènes simplement intitulé Siren.

Situé dans une ville balnéaire fictive de l’État de Washington, le spectacle suit quelques biologistes marins qui découvrent une vraie sirène venue débarquer. De là, ils se plongent dans l’histoire cachée de la ville en relation avec les sirènes ainsi qu’avec une conspiration gouvernementale. Actuellement, Siren a deux saisons dont une troisième en développement.

7 Minuit, Texas (2017-2018)

Parce que les habitants de Storybrooke et d’autres endroits similaires de Once Upon a Time étaient piégés, ils étaient essentiellement des parias. Ils ne pouvaient pas retourner dans leurs vraies maisons ni vraiment faire partie du monde réel en dehors des villes maudites.

Maintenant, la ville titulaire de NBC Midnight, Texas est l’endroit où les parias viennent, peu importe si la personne est de nature surnaturelle ou non. Basé sur une série de livres de Charlaine Harris, qui a écrit les livres qui ont inspiré True Blood, Midnight parle d’un médium qui s’installe dans la ville. Là, il rencontre un groupe diversifié de personnages tout en les aidant à faire face aux menaces extérieures.

6 Sleepy Hollow (2013-2017)

Dès son jeune âge, de nombreux Américains ont appris l’histoire de «La légende de Sleepy Hollow» avec Ichabod Crane et le Headless Horseman. Depuis lors, il y a eu diverses adaptations de l’histoire, du court métrage d’animation Disney au film en direct de Tim Burton. Cela inclut même la série télévisée Sleepy Hollow, qui a duré quatre saisons sur Fox.

Se déroulant dans le vrai village de Sleepy Hollow dans l’État de New York, à l’exception de la quatrième saison qui a eu lieu à Washington, D.C., la série raconte le réveil d’Ichabod Crane à l’époque moderne. Mais le Cavalier sans tête apparaît également, le forçant à l’affronter aux côtés d’une femme flic.

5 Haven (2010-2015)

Avant que Castle Rock n’interprète les œuvres de Stephen King, il y avait un autre spectacle similaire qui a eu lieu au début des années 2010 appelé Haven. Première sur la chaîne Syfy, elle était vaguement basée sur The Colorado Kid, qui portait sur un étrange cas de personnes non identifiées dans le Maine.

Dans le spectacle, un événement similaire est utilisé comme incident déclencheur pour amener une femme agent du FBI dans la ville titulaire. De là, Haven prend un tour surnaturel alors que l’agent du FBI et un détective de la police locale se retrouvent pris dans une série d’incidents surnaturels qui ont déjà affligé la ville.

4 Lost Girl (2010-2015)

Bien qu’il s’inspire fortement de Buffy the Vampire Slayer, ce spectacle mérite tout de même d’être mentionné pour les fans de Once Upon a Time car il tourne autour de créatures surnaturelles. Seulement au lieu des vampires, il se concentre sur le monde caché des fées et sa politique intérieure.

Au milieu de cela, notre principal protagoniste Bo, qui se révèle être une succube. Maintenant, traditionnellement, une succube est un démon femelle qui entre dans les rêves des hommes et fait l’amour avec eux. Mais dans le cas de Lost Girl, c’est un type de fée qui tire l’énergie de quelqu’un par le baiser et / ou le sexe.

3 Grimm (2011-2017)

La même année que Once Upon a Time en première sur ABC, Grimm fait ses débuts sur NBC. Bien que les deux spectacles soient similaires en ce qu’ils tournent autour de contes de fées, leurs approches sont différentes.

Par exemple, Once Upon a Time avait tendance à s’en tenir aux versions Disney des contes de fées classiques tandis que Grimm s’inspirait davantage du livre Brothers Grimm. Leurs intrigues sont également différentes, car la première consiste à réaliser une prophétie et la seconde implique un équilibre communautaire. À savoir, entre les humains et un assortiment de créatures appelées Wesen qui est mis sur les épaules d’un détective homicide.

2 Merlin (2008-2012)

L’un des principaux arcs narratifs de Once Upon a Time a eu lieu dans la saison 5 lorsque les personnages ont dû se rendre à Camelot où ils ont rencontré Merlin et Arthur. Mais pour ceux qui auraient aimé voir une émission entière tourner autour des deux, il y a Merlin de BBC One.

Merlin se déroule dans une version de Camelot où la magie est interdite par son actuel roi Uther Pendragon. Cela affecte à son tour le protagoniste titulaire de la série, qui est un jeune homme, car il cache ses pouvoirs tout en se liant d’amitié avec le fils du roi, Arthur.

1 Le 10e royaume (2000)

Avant même de concevoir Once Upon a Time, il y avait une courte mini-série diffusée sur NBC en 2000 appelée The 10th Kingdom. Situé dans un pays fantastique basé sur les contes de fées des Grimms, l’histoire raconte l’histoire du petit-fils de Blanche-Neige transformé en chien par la Reine du Mal.

Il s’échappe alors dans notre réalité, qui est le 10e royaume titulaire, où il rencontre une jeune femme et son père qui l’aident à retourner dans son monde. Ensemble, ils se lancent dans un voyage à travers les royaumes pour vaincre la méchante reine tout en étant poursuivis par trois trolls maladroits.

