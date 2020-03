15 spectacles à regarder si vous aimez le miroir noir

Black Mirror est l’un des plus grands spectacles diffusés en ce moment. Mais comme Charlie Brooker travaille sans relâche pour que chaque épisode de Black Mirror soit spectaculairement divertissant, ouvre de nouveaux horizons en matière de narration et fasse un point perspicace sur la société sombre d’aujourd’hui, il peut lui falloir du temps pour écrire une nouvelle saison – et quand il le fera, nous n’avons que six nouveaux épisodes.

Donc, bien que nous puissions être amoureux du spectacle et en profiter à chaque seconde, nous nous retrouvons pendant des mois sans nouveau matériel. C’est très addictif et c’est un spectacle facile à manquer. Alors, voici 10 émissions à regarder si vous aimez Black Mirror.

Mis à jour par Ben Sherlock le 29 mars 2020: Black Mirror continue d’être l’une des séries les plus populaires de Netflix. À la suite de son acquisition de l’émission de son domicile britannique, Channel 4, Netflix a doublé le nombre d’épisodes par saison (malgré la cinquième et dernière saison) et livré trois nouvelles saisons, ainsi qu’une aventure interactive à choisir soi-même. spécial, Bandersnatch. Alors que les fans de Black Mirror attendent de nouveaux épisodes, nous avons mis à jour cette liste avec quelques entrées supplémentaires à surveiller en attendant.

15 Amour, mort et robots

A défaut de tenter de redémarrer le film d’anthologie animé trippy R Heavy Metal, le réalisateur de Fight Club David Fincher et le réalisateur de Deadpool Tim Miller ont plutôt rassemblé leurs têtes et réutilisé leur matériel à utiliser dans la série d’anthologie Netflix Love, Death & Robots.

Chaque épisode de Love, Death & Robots est animé dans son propre style unique, situé dans son propre monde unique, avec un scénario traitant de concepts de science-fiction nobles.

14 Westworld

L’un des principaux thèmes de Black Mirror est la peur de la société pour la technologie, en particulier la peur des effets d’une utilisation accrue de la technologie. Westworld de HBO, adapté du roman de Michael Crichton du même nom, traite du même thème.

Le spectacle se déroule dans un parc à thème futuriste inspiré du Far West dans lequel les invités peuvent vivre leurs fantasmes en s’engageant dans des duels avec des cow-boys robotiques et en ayant des relations sexuelles avec des prostituées robotisées dans des bordels. Cette série est beaucoup plus stimulante et existentielle que l’adaptation précédente du livre.

13 La zone crépusculaire (renouveau 2019)

Le dernier renouveau de The Twilight Zone n’est pas aussi magistralement créé, révolutionnaire ou intemporel nuancé que l’original de Rod Serling, mais alors, seulement une dizaine d’émissions dans l’histoire de la télévision l’ont été, donc c’est une barre injustement élevée à devoir effacer. La nouvelle version de l’émission met davantage l’accent sur les commentaires sociaux manifestes et les rebondissements choquants de Black Mirror que sur la narration plus cérébrale de la zone Twilight originale, donc c’est toujours un incontournable pour les fans de Black Mirror.

En guise de note secondaire, les thrillers sociaux du narrateur Jordan Peele, Get Out and Us, jouent comme des épisodes cinématographiques de longue durée de Black Mirror, bien qu’avec plus d’ancrage dans le genre d’horreur traditionnel (ce qui, le cas échéant, est un plus).

12 Misfits et monstres de Bobcat Goldthwait

Diffusé sur truTV, Bobcat Goldthwait’s Misfits & Monsters n’a duré qu’une saison de huit épisodes, mais c’était un joyau sous-estimé.

Dans l’esprit du comédien et cinéaste Bobcat Goldthwait, le spectacle avait un style unique qui mélangeait des histoires d’horreur alimentées par l’anxiété avec la marque particulière de comédie sombre de Goldthwait (trouvée dans ses films Sleeping Dogs Lie et God Bless America).

11 Les limites extérieures

L’influence derrière Black Mirror est généralement attribuée à The Twilight Zone, le détenteur de la médaille d’or pour la série d’anthologie de science-fiction socialement consciente, mais beaucoup d’inspiration est également venue de The Outer Limits, qui détient la médaille d’argent. En particulier, l’épisode Black Mirror “Men Against Fire” a beaucoup en commun avec “Hearts and Minds”, un épisode du renouveau des années 90 de The Outer Limits.

Alors que la narration de The Twilight Zone tournait souvent autour d’éléments surnaturels, The Outer Limits est fermement ancré dans la science-fiction, un peu comme Black Mirror.

10 choses plus étranges

De nombreux épisodes de Black Mirror – en particulier les plus effrayants – impliquent des gens ordinaires qui tentent de découvrir une conspiration gouvernementale. Si vous répondez à ces épisodes plus que d’autres, alors découvrez les autres étranges séries de science-fiction de Netflix, Stranger Things.

Inspiré par les films de John Carpenter et Steven Spielberg et les romans de Stephen King, le spectacle des frères Duffer est comme The Thing meets It meets Close Encounters of the Third Kind. La saison 1 commence avec un enfant disparu et toute la ville paniquée. Ce qui se dévoile est un conte surnaturel de monstres et d’expériences gouvernementales et de dimensions parallèles. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vérifiez-le.

9 humains

Humans est une autre série dramatique de science-fiction britannique qui joue avec des idées existentielles élevées sur les dangers de la technologie. C’est l’histoire d’une société proche de l’avenir dans laquelle des androïdes personnels sont disponibles sur le marché, avec les réalités et les craintes de cette possibilité explorées en détail.

Imaginez si votre Alexa ressemblait et ressemblait à une personne et qu’elle se promenait dans votre maison comme un majordome – puis cela fonctionnait mal et Amazon a commencé à les rappeler. Comme Black Mirror, Humans a commencé sur le réseau britannique Channel 4, et comme Black Mirror, il n’a pas fallu longtemps pour qu’il trouve un énorme public international et décolle.

8 Les rêves électriques de Philip K. Dick

Cette émission est souvent décrite comme “le miroir noir d’un pauvre homme”, et c’est une description assez appropriée, mais elle est assez bonne pour faire l’affaire pour tout fan de Black Mirror qui manque le drame d’anthologie surréaliste pendant la morte-saison. Chaque épisode est basé sur une nouvelle écrite par Philip K. Dick, dont les histoires ont déjà été adaptées dans des films comme Blade Runner et Minority Report.

Comme Black Mirror, certains épisodes de Electric Dreams ont des visages familiers que nous avons déjà vus dans des films et des émissions de télévision, comme Bryan Cranston et Steve Buscemi. Vous voyez un acteur que vous avez déjà vu et cela vous connecte à l’histoire.

7 L’homme dans le haut château

L’homme au château élevé est comme si quelqu’un avait pris pour prémisse un épisode étrange, moins axé sur la technologie et plus conscient de la société, de Black Mirror et l’avait traîné dans une série dramatique d’une heure avec quelques saisons. Le spectacle se déroule dans une histoire alternative dans laquelle les puissances de l’Axe ont remporté la Seconde Guerre mondiale, et maintenant, le monde entier est contrôlé par l’Allemagne nazie et le Japon.

Ils ont divisé l’Amérique en deux avec une «zone neutre» dans les Rocheuses. Le spectacle est actuellement de trois saisons et il a été renouvelé pour une quatrième, qui a été confirmée par Amazon comme étant la dernière.

6 Salle 104

Cette série HBO sombre et comique des frères Duplass – alias les pères fondateurs du mouvement de cinéma indépendant «Mumblecore» – est une série d’anthologie, tout comme Black Mirror, avec un nouveau scénario et un ensemble de personnages dans chaque épisode. Cependant, la distinction avec la chambre 104 est qu’elle ne quitte jamais une certaine chambre d’hôtel.

L’ensemble du spectacle se déroule dans cette même chambre d’hôtel. Mais les histoires sont chacune très différentes. L’un sera une histoire comique, l’autre sera une histoire d’horreur, et il pourrait y avoir de la science-fiction mélangée – comme Black Mirror, Room 104 a une gamme éclectique de styles.

5 Dead Set

Avant de devenir célèbre pour avoir écrit Black Mirror, Charlie Brooker s’est fait un nom avec cette mini-série sur une apocalypse zombie qui se produit lors de l’enregistrement d’une émission de télé-réalité. Certaines célébrités restent dans la maison Big Brother, puis soudain, les morts sortent de leurs tombes et commencent à manger des gens.

C’est un angle intéressant sous lequel raconter une histoire de zombies, et qui reflète la société et la technologie modernes. Toute cette mini-série est comme un épisode prolongé de Black Mirror. En fait, c’est pendant le tournage de Dead Set que Brooker a eu le germe de l’idée qui allait finalement devenir l’épisode “White Bear” de la saison 2 de Black Mirror.

4 Futurama

Black Mirror utilise un avenir exagéré pour satiriser le présent. C’était exactement le M.O. de Matt Groening et David X. La série de comédie de science-fiction animée Futurama. De toute évidence, le spectacle du créateur des Simpsons est plus ouvertement comique et absurde, mais sa satire est tout aussi nette et suscite la réflexion.

Black Mirror a des idées comme une police militaire soumise au lavage de cerveau et une punition œil-pour-œil vendue comme divertissement aux touristes, tandis que Futurama a des idées comme une cabine de suicide ou des scientifiques glamourisés en tant que célébrités lors d’un événement sur le tapis rouge. Il n’y a pas énormément de différence entre les deux spectacles, à part la différence tonale évidente.

3 Le conte de la servante

Black Mirror est d’une pertinence frappante dans le paysage sociopolitique d’aujourd’hui, et à cet égard, il est rejoint par The Handmaid’s Tale, la sombre adaptation en série de Hulu du classique littéraire de Margaret Atwood. Elisabeth Moss incarne Offred, une femme qui est essentiellement asservie pour son utérus dans une future société dystopique ultra-patriarcale. La série n’est pas pour les âmes sensibles, car elle dépeint des trucs assez déchirants.

Mais pour toutes les choses terribles qui arrivent aux gens dans The Handmaid’s Tale, ce qui lui donne vraiment son impact est le fait qu’Atwood n’a rien écrit qui n’ait déjà été fait aux gens de nos jours. C’est horrible mais révélateur – comme Black Mirror.

2 carbone modifié

Chaque épisode de Black Mirror fait un point sur la technologie et la société, mais généralement, ce point est que la technologie est mauvaise; la technologie entre les mains de notre société moderne est vraiment, vraiment mauvaise; et jouer à Dieu est mauvais. Altered Carbon, une série cyberpunk futuriste trippante sur Netflix, traite de ces mêmes problèmes car elle raconte une histoire sur les dangers du clonage et du transfert de la conscience humaine d’un corps à l’autre.

La saison 1 met en vedette Joel Kinnaman, tandis que la deuxième saison, qui sortira sur Netflix plus tard cette année, mettra en vedette Anthony Mackie en tant que même personnage dans un nouveau corps hôte. Ouais, ça devient bizarre.

1 La zone crépusculaire

Tout fan de Black Mirror doit regarder The Twilight Zone, le spectacle qui a inventé son format d’anthologie. Le narrateur Rod Serling nous emmène à travers chaque conte étrange, dérangeant ou autrement effrayant du surnaturel, du macabre, ou, dans les très, vraiment effrayant, une version de notre propre réalité. Chaque épisode fait un point surprenant sur la société de son temps à travers l’allégorie.

Il y a eu quelques reprises de la série, y compris une nouvelle narrée par Jordan Peele, et si vous aimez le style d’anthologie effrayant de Black Mirror, alors ils valent tous la peine d’être vérifiés (bien que l’original de Serling soit toujours le seul must- voir).

