15 spectacles à regarder si vous aimez les esprits criminels

C’est toujours une déception quand l’une de vos émissions préférées de tous les temps se termine. Parfois, cependant, il arrive à un point où il nous a donné tout ce qu’il pouvait, et nous devons aller de l’avant. Criminal Minds nous a emmenés dans des voyages sérieusement tordus et terrifiants au cours de ses quatorze saisons. La quinzième et dernière saison devant être diffusée l’année prochaine, les fans recherchent déjà des émissions qui pourraient potentiellement étancher leur soif de crime et de mystère.

En relation: Criminal Minds: les 10 suspects les plus tordus de la série

Parce que nous savons exactement comment vous vous sentez, nous avons fait la recherche pour vous. Bien sûr, chaque spectacle est différent et apporte quelque chose de nouveau et d’excitant à la table. Bien que nous soyons sûrs qu’aucune série télévisée ne pourra remplacer Criminal Minds, il y a quelques émissions qui méritent votre attention. Voici dix émissions similaires que les fans apprécieront à coup sûr.

Mis à jour le 31 mars 2020 par Mariana Fernandes: La popularité de la criminalité montre que les esprits criminels aiment toujours. Il en résulte une poignée de spectacles incroyables du genre, tellement que les fans peuvent à peine suivre! Si vous avez fini de revoir toutes les émissions que nous avons répertoriées au début (avec peut-être quelques nouvelles montres sournoises entre les deux), nous avons mis à jour cette liste pour vous. Découvrez toutes les séries que vous devez simplement regarder si Criminal Minds est votre go-to préféré!

15 Esprits criminels: au-delà des frontières

Il est rare que les suites et les émissions dérivées soient à la hauteur de l’original. C’est un fait pour tout, des livres aux films et, bien sûr, aux émissions de télévision. Mais même si Criminal Minds: Beyond Borders n’était pas aussi populaire que l’original, ne fonctionnant que pendant deux saisons, cela vaut toujours la peine d’être regardé.

Nous disons cela parce que ce spin-off particulier prend une prémisse similaire, mais cette fois, il va plus loin en supprimant les frontières et en envoyant les personnages à des chasses passionnantes loin de chez eux. Avec Gary Sinise et Alana De La Garza, Criminal Minds: Beyond Borders pourrait vous surprendre.

14 CSI: Enquête sur les lieux du crime

Certains spectacles parviennent à s’imposer comme des classiques dès le départ. Criminal Minds l’a fait, au point de durer plus d’une douzaine de saisons. Mais cinq ans avant que la série n’atteigne nos écrans, une autre jouissait de ce statut classique et emblématique – CSI: Crime Scene Investigation.

Le spectacle a duré une quinzaine d’années, a été nominé pour six Golden Globes et s’est déroulé sur une série de spin-offs. Si les émissions criminelles sont votre truc, et surtout celles qui ont plus de trois cents épisodes pour satisfaire votre soif de suspense, alors CSI devrait certainement être sur votre liste!

13 Numb3rs

Chose intéressante, Numb3rs est une émission que beaucoup de gens semblaient manquer lors de sa diffusion entre 2005 et 2010. Même si la série a connu un succès modéré et a duré six saisons, elle n’est toujours pas entourée de tout le battage médiatique qu’elle méritait. . Que ce soit parce que le public était satisfait du genre ou d’autre chose, nous ne le saurons jamais.

Mais si vous aimez les locaux qui impliquent des étrangers avec des talents exceptionnels à rejoindre les enquêtes du FBI, alors Numb3rs est pour vous. Il suit un mathématicien qui utilise en fait des équations pour aider le Bureau à résoudre plusieurs crimes. Cela n’a rien à voir avec ce que nous avons vu auparavant, et nous sommes prêts à parier que vous non plus!

12 Lie To Me

Sur une note similaire à Numb3rs, nous vous présentons l’émission révolutionnaire Lie To Me. Maintenant, il y a plusieurs raisons que nous pouvons vous proposer pour que vous essayiez ce spectacle. Tout d’abord, il y a l’incroyable représentation du personnage principal, Cal Lightman, par l’acteur Tim Roth. Deuxièmement, vous pouvez profiter de trois saisons.

Et enfin, mais non le moindre, tout est question de comportement. Cal est le principal expert du langage corporel et des expressions faciales, les connaissances qu’il utilise pour aider à résoudre les cas. Quoi de mieux pour un fan de Criminal Minds qu’une émission qui va encore plus loin dans le comportement des criminels et des témoins?

11 Château

Que se passe-t-il lorsque vous réunissez un célèbre écrivain de roman mystère avec un détective du NYPD? Vous obtenez Castle! Oui, le spectacle a un caractère beaucoup plus léger que tous les autres présentés dans cette liste. Mais ce qui distingue le spectacle, c’est la chimie incroyable entre les deux pistes et la maîtrise avec laquelle ils portent l’intrigue.

De plus, avec huit saisons prêtes à regarder, nous promettons qu’il y a beaucoup de crimes horribles et intéressants, souvent associés à des complots, des gouvernements et même le surnaturel. Si rien d’autre, assurez-vous de vous connecter pour profiter de la merveilleuse plaisanterie entre Nathan Fillion et Stana Katic, les acteurs derrière les personnages principaux.

10 La liste noire

Si vous n’avez pas encore envie de quitter les royaumes du FBI, alors la liste noire est certainement quelque chose que vous devriez vérifier. Nous ne voulons pas en dire trop, mais disons simplement que c’est une histoire assez intéressante d’un espion du gouvernement qui devient un cerveau spirituel et impitoyable.

La performance stellaire donnée par James Spader est une raison suffisante pour regarder le spectacle, bien qu’elle soit pleine de grands personnages en plus. Le crime, le drame et le mystère s’unissent magistralement dans cette série de sept saisons qui ne manquera pas de captiver de nouveaux téléspectateurs.

9 Dexter

Peut-être que ce qui vous captive le plus dans Criminal Minds, c’est la chance de voir le fonctionnement interne du cerveau d’un tueur en série en action. Bien sûr, c’est terrifiant et dérangeant, mais c’est la moitié de ce qui le rend si intéressant. Si c’est le cas pour vous, il n’y a pas de meilleure série à regarder que Dexter, mettant en vedette l’un des tueurs en série les plus en vue à la télévision.

Même si le spectacle a déjà pris fin, il reste un incontournable pour les fans du genre. La perspective à partir de laquelle l’histoire est racontée vous donne l’occasion de comprendre plus profondément comment fonctionne l’esprit d’un criminel.

8 NCIS

NCIS: Naval Criminal Investigative Service pourrait être un peu plus léger que Criminal Minds n’a jamais osé l’être. Cependant, c’est toujours un grand spectacle qui a réussi à toucher le public. À tel point, en fait, que cela dure depuis dix-sept saisons, en conservant la plupart des acteurs originaux.

En relation: Esprits criminels: 10 détails cachés sur les personnages principaux que tout le monde a manqués

Pour certains fans de Criminal Minds, c’est l’équipe de base et les interactions entre les membres du BAU qui rendent le spectacle si intéressant. Quand il s’agit de jouer en équipe pour résoudre des crimes, le NCIS semble juste le faire sortir du parc!

7 Sans trace

Cependant, le FBI n’est pas uniquement composé du BAU. Si vous le savez et que vous appréciez vraiment n’importe quelle unité sortant du Bureau, alors Without A Trace est le spectacle pour vous. Tout aussi suspense et inconfortable que Criminal Minds, cette série se concentre sur une unité du FBI spécialisée dans les enquêtes sur les personnes disparues.

Avec sept saisons diffusées à l’origine de 2002 à 2009, c’est définitivement un spectacle digne de la frénésie. De plus, cela montre un côté complètement différent du spectre en ce qui concerne le travail d’enquête.

6 Law & Order: Unité spéciale pour les victimes

Law & Order était une émission extrêmement populaire qui a abouti à un certain nombre de retombées tout aussi réussies. Cependant, aucun n’a eu autant de succès que Law & Order: Special Victims Unit. Diffusant maintenant sa vingt et unième saison, la série est acclamée depuis des années pour sa représentation du système judiciaire.

Ce n’est pas un spectacle heureux, et ce n’est pas censé l’être. C’est une série précise de contes qui racontent les histoires tragiques des victimes des pires types de crimes. Si vous aimez vos émissions sur le côté percutant et acharné, c’est un incontournable.

5 Cold Case

Cold Case est le type de spectacle qui vous laisse toujours un mauvais goût dans la bouche, au meilleur sens du terme. D’une part, le fait de voir l’unité résoudre des meurtres survenus il y a 10, 20, parfois même 50 ans, est extrêmement excitant. D’un autre côté, il est toujours extrêmement inconfortable d’apprendre les tenants et aboutissants de ces crimes horribles.

Connexes: Les 10 meilleurs épisodes d’esprits criminels, classés

Il a le même esprit d’équipe que Criminal Minds et la même sensation étrange tout au long du spectacle. Même si les formules sont loin d’être similaires, c’est toujours une excellente série à regarder si vous êtes vraiment plongé dans le mystère.

4 Les éléments suivants

Encore un autre spectacle absolument incroyable à essayer, si vous voulez vous immerger dans l’esprit d’un tueur en série pour essayer de les comprendre, est The Follow. Il raconte l’histoire d’un tel personnage: un homme effrayant et formidable qui parvient à construire un groupe composé d’autres personnes dangereuses qui suivent ses moindres ordres.

L’émission n’a duré que deux saisons et n’a pas reçu autant d’acclamations que les autres figurant sur cette liste. Cependant, c’est toujours une excellente étude de caractère pour ceux qui regardent Criminal Minds uniquement pour les criminels.

3 Luther

Idris Elba est un talent d’acteur vraiment impressionnant, comme le prouve la série policière Luther. Jouant le rôle d’un brillant détective qui a une amitié improbable et troublante avec un tueur, la série a des nuances de Mindhunter qui le traverse tout au long.

Les fans de Criminal Minds se délecteront de l’obsession du personnage principal pour son travail, et encore plus de la relation qu’il établit avec cet étrange allié. Ça vaut vraiment le coup d’oeil!

2 Sombre

L’obscurité ne ressemble pas à tout ce que vous avez vu auparavant. C’est assez loin du domaine de Criminal Minds en ce qui concerne la formule, mais il s’inscrit en quelque sorte sur cette liste comme un gant sur mesure. Peut-être que ce sont les meurtres horribles. C’est peut-être le sentiment de malheur persistant et éternel.

En relation: Personnages MBTI® Of Criminal Minds

Quoi qu’il en soit, cette émission de télévision allemande devrait certainement figurer en haut de votre liste si vous manquez le frisson de Criminal Minds. Bien sûr, il ne s’agit pas de tueurs en série, mais c’est toujours crasseux, effrayant et plein de suspense, ce qui signifie qu’il vérifie la plupart des cases liées à Criminal Minds.

1 Mindhunter

Honnêtement, y a-t-il un meilleur spectacle à regarder que Mindhunter si vous êtes obsédé par Criminal Minds? Ce spectacle Netflix est le moyen idéal pour retracer les origines du BAU jusqu’à sa création. Avec des performances stellaires, à peu près tous les événements qui se produisent dans la série sont tirés d’événements réels.

Avec des cas encore plus effrayants (et un cadre encore plus déprimant et gris) que nous l’avons vu sur Criminal Minds, c’est la série parfaite à regarder si vous cherchez à répondre à votre besoin désespéré de plus de tueurs en série et Action du FBI.

Suivant: 10 acteurs que vous avez oubliés sont apparus dans des esprits criminels

Prochain

Quel personnage d’amis êtes-vous basé sur votre zodiaque?