15 spectacles à regarder si vous aimez les Peaky Blinders

Nous ne pouvons pas parler pour tout le monde, mais personnellement, lorsque nous n’avons pas une émission télévisée fantastique à regarder, nous ne la gérons pas trop bien. Nous vivons pour un marathon, mais c’est incroyable à quelle vitesse vous brûlez à travers ces épisodes. Même avec une série aussi divertissante que Peaky Blinders, vous ne pouvez revoir que bien des fois avant de vouloir quelque chose de plus.

Prêt à mettre fin au dilemme du marathon post-Peaky Blinders? Eh bien, vous avez de la chance, mon ami! Continuez à lire et découvrez ces 10 séries incroyables dont les fans de Peaky Blinders (et tout le monde, d’ailleurs) sont assurés d’obtenir un coup de pied!

Mis à jour le 19 mars 2020 par Alyssa Avina. Peaky Blinders est un spectacle fantastique écrit et interprété sur une famille de gangsters et sur la façon dont ils ont construit un empire à Birmingham, en Angleterre, après la Grande Guerre. C’est l’un de ces spectacles que vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder de façon excessive au moment où vous le trouvez. Le pire, c’est que vous finissez la série bien avant que la prochaine saison ne sorte.

C’est à ce moment qu’il vous faut trouver un nouveau spectacle et rapide. Celui qui est aussi bien fait que Peaky Blinders. Depuis que la dernière saison vient de sortir il y a quelques mois vers la fin de 2019, nous avons du chemin à parcourir, alors voici les émissions que vous devriez utiliser pour vous aider avec vos retraits Peaky.

15 Breaking Bad

Breaking Bad a peut-être mis fin à ses années de fonctionnement, mais c’est toujours un spectacle dont nous ne pouvons pas arrêter de parler. Walter et Jesse Pinkman étaient l’équipe de rêve peu probable qui a fini par cuisiner la meilleure méthamphétamine que le Nouveau-Mexique ait jamais vue après que Walt a reçu un diagnostic de cancer grave. Walter – le professeur de sciences réservé – est devenu une cheville ouvrière dans le monde de la drogue tandis que son ancien élève devenu trafiquant de drogue est venu pour le trajet cahoteux.

Tout comme Peaky, il a de l’action, un développement approfondi du personnage et, surtout, un criminel pour lequel vous ne pouvez pas vous empêcher de vous enraciner. Il n’y a vraiment aucun moyen de vous tromper avec celui-ci.

14 Animal Kingdom

Animal Kingdom se concentre sur un jeune homme nommé “J”, dont la mère vient de mourir d’une overdose d’héroïne et doit emménager avec ses proches. Ces proches de sa mère se révèlent être une famille de criminels et bientôt l’adolescent est impliqué dans les crimes qu’ils commettent.

Non seulement c’est une autre grande émission sur une famille du crime, un peu comme Peaky, mais la star de la série qui joue J n’est autre que Finn Cole, que vous reconnaîtriez comme Michael Gray de Peaky Blinders.

13 Ozark

Ozark se concentre sur Marty Byrde et sa famille, qui doivent déménager de Chicago dans un complexe des Ozarks après que Marty est devenu par inadvertance partie d’un stratagème de blanchiment d’argent qui a mal tourné. Cela signifie que c’est à lui de rembourser une énorme dette envers un seigneur de la drogue mexicain afin qu’il puisse garder sa famille et lui-même en vie.

Au fil du temps, les actions criminelles deviennent une seconde nature pour Marty et sa femme, qui tentent toujours de réparer leur relation brisée. Il y a des rebondissements tout au long de la série et ce crime familial inattendu échappe le plus souvent à la mort. C’est un spectacle captivant dont vous avez besoin de se gaver, maintenant.

12 Bad Blood

Bad Blood est un drame policier canadien centré sur un patron de la mafia à Montréal. Vito Rizzuto est libéré de prison après avoir purgé trois décennies pour meurtre et doit s’occuper de ses affaires.

Son objectif, maintenant, est de se venger de ceux qui ont attaqué et tué sa famille et ses amis alors qu’il était en prison. Mettant en vedette Kim Coates de la célébrité de Sons of Anarchy, c’est un drame criminel qui vaut vraiment le détour et vous mettra au bord de votre siège à chaque épisode.

11 Frontière

Cette série Netflix dirigée par Jason Momoa est un drame historique sur l’industrie du commerce des fourrures au Canada dans les années 1700. Cela peut ne pas sembler avoir beaucoup d’action et de drame, mais c’est certainement le cas.

Tout comme Peaky, il existe différents groupes de personnes en guerre les uns contre les autres. Dans Frontier, c’est pour obtenir leur propre participation dans l’industrie du commerce des fourrures. De plus, comme Peaky, c’est bien plus que l’action violente, avec sa fantastique narration et son aspect de fiction historique, c’est un spectacle que vous devez diffuser immédiatement.

10 Boardwalk Empire

Si vous descendez du sommet de Peaky Blinders, Boardwalk Empire est la meilleure chose à faire. Créé par Terence Winter (Les Sopranos, Le Loup de Wall Street) et présenté aux téléspectateurs par HBO, celui-ci a tout pour plaire. Beaux décors et costumes, drame, crime, jeu A + et un scénario qui ne s’arrêtera pas.

Boardwalk Empire se concentre sur Nucky Thompson (Steve Buscemi), le trésorier d’Atlantic City, New Jersey, et il est également le plus gros bootlegger de l’État. D’autres gangsters célèbres font des apparitions, comme Al Capone, Arnold Rothstein, Charles “Lucky” Luciano et Meyer Lansky. Avec cinq saisons à apprécier, Boardwalk Empire est un spectacle où frapper “jouer le prochain épisode”.

9 Fils d’Anarchie

Sons of Anarchy n’est peut-être pas un drame d’époque, mais ce qui lui manque dans le premier, il le compense pour le second. Dans cette série FX, Charlie Hunnam (Pacific Rim) incarne Jackson “Jax” Teller, qui est le vice-président du Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original (SAMCRO).

Nous ne voulons pas en donner trop car cela gâcherait des choses pour vous et pour tous. Mais, si vous êtes un grand fan des westerns modernes qui présentent des motos et explorez la corruption et la vigilance du gouvernement, mettez cette série en haut de votre liste.

Oh! Et effacez votre emploi du temps, car c’est une série que vous voudrez regarder en boucle.

8, rue Ripper

Situé dans l’Angleterre victorienne à la suite des meurtres de Jack l’Éventreur, Ripper Street suit l’inspecteur-détective Edmund Reid (Matthew Macfadyen) et son équipe d’enquêteurs qui composent la division H de Whitechapel. Avec le sergent-détective Bennet Drake (Jerome Flynn) et Pinkerton, le capitaine d’agent Homer Jackson (Adam Rothenberg) enquête sur les nombreux crimes et homicides dans l’East End de Londres.

Ripper Street commence en 1889, et même si ce n’est pas le cas en 1919, il a toujours une sensation de Peaky Blinders, donc vous vous sentirez comme chez vous dès le premier épisode. Vous pouvez même regarder cette émission sur Netflix.

7 Le pécheur

Hé, pendant que vous êtes sur Netflix, vous devriez également consulter The Sinner. Avec Jessica Biel dans le rôle de Cora Tannetti (une jeune mère dérangée au passé troublant) et Bill Pullman dans le rôle du détective Harry Ambrose, il s’agit d’un homme qui doit aller au fond d’un crime que Cora n’a aucun souvenir d’avoir commis.

Si vous avez juste envie de vous enfoncer dans un autre conte passionnant, plein de mystère, d’intrigues et, bien sûr, d’une bonne dose de crime, consultez The Sinner la prochaine fois que vous aurez le temps de regarder sérieusement la télévision. Avec deux saisons et un total de 16 épisodes, vous pouvez facilement résoudre ce problème en un week-end ou deux.

6 Tabou

Nous aimons les drames policiers, mais savez-vous ce que nous aimons d’autre? Tom Hardy (à la Venom, alias Bane). Si vous êtes un fan de Peaky Blinders, vous savez que Tom Hardy est apparu dans la série sous le nom d’Alfie Solomons. Peu de temps après son passage sur cette pièce d’époque, il est passé à un autre – FX’s Taboo.

C’est sombre, c’est énervé, c’est intrigant. Situé à Londres pendant la guerre de 1812, James Keziah Delaney (Hardy) est un aventurier, mais il est rentré chez lui après avoir hérité de l’empire maritime de son défunt père. Dans sa quête pour rentabiliser l’entreprise, Delaney se rend vite compte qu’il a également hérité des nombreux ennemis de son père – des gens qui feraient n’importe quoi pour mettre la main sur ce qui lui revient de droit.

5 Mieux appeler Saul

Si vous ne regardez pas le prequel spin-off épique de Breaking Bad maintenant, alors que diable faites-vous même?! Mieux appeler Saul sur AMC pourrait bien être la meilleure chose depuis le pain en tranches.

La série raconte l’histoire de Jimmy McGill, l’homme qui allait devenir Saul Goodman, et explore les nombreux dilemmes moraux auxquels il est confronté (souvent de sa propre fabrication, BTW) ainsi que la façon dont il les traite. Plein de crimes et de criminels facilement reconnaissables, Better Call Saul vaut vraiment le détour

4 Impie

Mettant en vedette Michelle Dockery de Downton Abbey en tant que veuve Alice Fletcher, cet western américain se déroule dans les années 1880 et raconte l’histoire fascinante d’une ville qui, après une tragédie minière, est habitée presque entièrement par des femmes. Les ennuis frappent quand un hors-la-loi nommé Frank Griffin (Jeff Daniels) rend visite à une impitoyable chasse à son ancien protégé, Roy Goode (Jack O’Connell).

Si vous aimez les clichés magnifiques de la large plage ouverte, les confrontations à midi et les nombreuses bonnes actions de cow-boy à l’ancienne, Godless ne vous décevra certainement pas. Avec sept épisodes, cette série vient d’être faite pour la frénésie, et elle est prête à regarder sur Netflix.

3 La fabrication de la foule

Charles Luciano, surnommé Lucky, était un personnage de soutien dans Boardwalk Empire, mais dans The Making of the Mob, une série en huit parties sur AMC, M. Luciano est la star de la série. Racontée par Ray Liotta (Goodfellas), l’histoire commence en 1905 et, au cours de plus de 50 ans, suit la montée au pouvoir de Luciano.

Obtenez votre dose de gangster avec ce docu-drame captivant et riche en informations; une série si géniale, elle a inspiré une deuxième saison intitulée Chicago, qui raconte l’histoire d’Al Capone. Donc, lorsque vous avez terminé celui-ci, vous avez une sauvegarde prometteuse. N’est-ce pas apprendre tout en étant immensément diverti que le meilleur?!

2 milliards

(Psst. Hé, vous. Oui, vous! Écoutez, si vous pouviez lire ce qui suit dans la voix d’un gars annonceur de film, ce serait génial. Ce n’est pas obligatoire ou quoi que ce soit, cela rend juste cela plus amusant.)

La corruption. Avidité. Ment. Dans un monde où l’argent est la seule chose qui compte, un homme osera mettre le matérialisme de côté et se retrouver face à face avec le mal pur Avec Paul Giamatti et Damian Lewis, ne manquez pas Billions on Showtime.

D’accord, assez de gaffes. Passons aux punaises de laiton. Paul Giamatti incarne Charles Rhoades, un avocat américain qui s’est donné pour mission personnelle d’exposer Robert Axelrod, le gestionnaire super riche d’un fonds spéculatif qui s’appuie sur les délits d’initiés et la corruption pour développer son empire.

1 Penny Dreadful

Pendant que vous visitez Showtime, découvrez une autre série stellaire qu’ils ont à offrir appelée Penny Dreadful. Remplie d’une horreur effrayante et effrayante, cette série se déroule dans l’Angleterre victorienne. Il présente des personnages familiers de la littérature classique, comme Dorian Gray, le Dr Frankenstein et le fameux monstre de ce dernier.

Inspirée fortement par la fiction gothique et basée sur les horribles penny jadis populaires, cette série est pleine de ce fantasme sombre à glacer le sang que la plupart des fans de Peaky Blinders trouvent résistible. Avec trois saisons à son actif et un spin-off (Penny Dreadful: City of Angels) en préparation, celui-ci est incontournable.

