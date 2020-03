15 spectacles à regarder si vous avez aimé The Witcher

The Witcher de Netflix a été présenté en grande pompe, mélangeant comédie, action, fantaisie et drame pour avoir quelque chose pour tout le monde. Il suit les aventures de Geralt de Rivia (Henry Cavill), un célèbre tueur de monstres qui fait partie d’une mystérieuse confrérie connue sous le nom de sorciers, la princesse Ciri, une héritière en péril dont le destin est lié à Geralt depuis sa naissance, et Yennefer, une puissante sorcière avec un passé tragique.

Au cours des huit épisodes, les personnages sont réunis le long d’une chronologie parfois déroutante, jusqu’à ce que leurs chemins se croisent. En cours de route, des dragons ont été tués, des sorts ont été lancés et des citadelles sont tombées, ce qui fait que les téléspectateurs anticipent avec impatience les nouvelles aventures qui attendent le trio dans la saison 2. Ci-dessous, vous trouverez 10 séries similaires à binge pendant que vous attendez!

Mis à jour le 19 mars 2020 par Kayleena Pierce Bohen: Depuis la sortie de The Witcher en décembre 2019, il y a eu des développements passionnants dans plusieurs séries télévisées de genre qui présentent des similitudes avec le spectacle fantastique populaire. Castlevania et Penny Dreadful ont livré une troisième saison passionnante pleine de magie et de monstres, et The Mandalorian a terminé sa première saison avec un protagoniste qui a révélé des corrélations surprenantes avec le boucher de Blaviken.

15 LÉGENDE DU CHERCHEUR

Un peu plus lourd avec le camp, Legend of the Seeker combine néanmoins la construction du monde médiéval avec des manigances d’épée et de sorcellerie de la même manière que The Witcher. La série a suivi un bûcheron nommé Richard Cypher qui, avec Zedd le sorcier et le mystérieux Kahlan, a essayé d’empêcher un tyran de déchaîner un mal indicible sur le royaume.

La série a été adaptée des romans fantastiques populaires de Terry Goodkind et a utilisé efficacement la comédie et le drame pour raconter ses aventures épisodiques. Il n’a duré que deux saisons mais reçoit beaucoup d’attention en streaming sur Amazon Prime. Regardez-le pour le méchant de l’écran de Craig Parker, Darken Rahl.

14 LE DERNIER ROYAUME

Ce que The Last Kingdom manque dans la magie et la sorcellerie, il fait plus que compenser les combats à l’épée brutaux. Il suit Uhtred, un garçon orphelin qui assiste à la mort de son père lorsque les Danois ont massacré l’armée saxonne et ont marché à travers l’Angleterre. Le seigneur de guerre Earl Ragnar l’a élevé comme sien et lui a enseigné les voies du guerrier danois.

Lorsque la famille adoptive d’Uhtred est tuée, y compris Ragnar, il jure de se venger et se prépare à reprendre sa patrie. Avec son complice Brida, une guerrière à la langue acérée, il planifie de reprendre ses terres ancestrales, mais son allégeance sera mise à l’épreuve par les habitants de son pays natal et les personnes qui l’ont élevé. Les saisons 1-3 sont disponibles sur Netflix, avec une quatrième saison arrivant en 2020.

13 VIKINGS

Vikings est une saga historique épique qui suit le rusé guerrier Ragnar Lothbrok, un ancien fermier qui a défié son chef et fait la conquête du monde occidental. Avec son constructeur de navires Floki, son frère, ses fils et sa femme Lagertha, ils pillent le pillage de ce qui allait devenir l’Angleterre et la France.

Le mysticisme de la mythologie nordique est parsemé tout au long des batailles épiques et du développement dramatique des personnages. Les Vikings vous apprennent non seulement beaucoup d’histoire, mais ils font aussi que la culture viking se sent bien aujourd’hui. 5 saisons sont disponibles sur History Channel ainsi qu’à Hulu, avec une 6e (et dernière) saison arrivant en 2020.

12 GAME OF THRONES

Si vous n’aviez pas été pris dans l’engouement entourant Game of Thrones, le moment serait venu de commencer. Au cours d’une décennie, d’éminentes familles de Westeros se sont battues et sont mortes pour placer un membre de leur maison sur le trône de fer et gouverner les Sept Royaumes.

Connue pour son intrigue politique, son intrigue interconnectée tentaculaire et son développement de personnages profondément convaincant, la série HBO a conquis le public pendant 8 saisons. C’est devenu une série culturellement emblématique ainsi qu’une norme pour l’âge d’or de la télévision. Les 8 saisons sont disponibles sur HBO Now.

11 HERCULES: LES VOYAGES LÉGENDAIRES

Basé sur le héros de la mythologie grecque et romaine, Hercules: The Legendary Journeys mettait en vedette le puissant Hercules (Kevin Sorbo) combattant toutes sortes de monstres, sirènes et tyrans alors qu’il parcourait le pays en pleurant la perte de sa femme et de son enfant aux mains de le meurtrier Héra.

Si vous avez apprécié la camaraderie de Geralt et Jaskier, vous apprécierez la comédie situationnelle d’Hercule et de son ami mortel Iolaus – qui agit comme son acolyte ainsi que son meilleur ami – car ils rencontrent toutes sortes de chaos magique. La série a duré 6 saisons et est disponible sur Amazon Prime.

10 XENA: LA PRINCESSE GUERRIÈRE

Un spin-off de Hercules: The Legendary Journeys, où Xena (Lucy Lawless) a été introduite pour la première fois, Xena: Warrior Princess s’est avéré être un succès massif à lui seul. Il a suivi les aventures de Xena, une princesse grecque qui, avec son barde et son amie Gabrielle, a parcouru les terres en combattant pour le plus grand bien.

Cela a commencé comme un jeu comique au début, mais est devenu plus sombre et plus dramatique au cours des saisons suivantes. Xena avait un passé sombre en tant que seigneur de guerre et a été épargnée par Hercules à condition qu’elle aide ceux qui sont en danger. Regardez-le pour les leçons mythologiques et la chimie entre Xena et Gabrielle.

9 GALAVANT

Si vous avez aimé l’aspect musical de The Witcher, il existe plusieurs chansons aussi accrocheuses que “Toss A Coin To Your Witcher” dans Galavant, le conte de fées musical. La série tire son nom de son héros Galavant, qui se bat pour que sa dame aime Madalena de retour des griffes de l’arrogant et méchant roi Richard.

Bien qu’il n’ait eu que deux saisons, il a accumulé un fandom considérable pour ceux qui ont apprécié son mélange de comédie, d’accompagnement musical et de fantaisie médiévale. En regardant Galavant, vous ne saurez jamais à quoi vous attendre en tant que personnages, dansez, combattez (parfois dansez combat!), Et chantez leur chemin à travers une variété de situations folles.

8 CRISTAL FONCÉ: ÂGE DE RÉSISTANCE

Vous vous souvenez peut-être du film fantastique populaire des années 80, The Dark Crystal, créé par la société Jim Henson à partir de marionnettes et d’effets pratiques. Il mettait en vedette des Gelflings ressemblant à des elfes essayant de restaurer le pouvoir du Cristal, une ancienne relique que le maléfique Skesis utilisait pour attirer leur pouvoir immortel et couvrir les terres de Thra dans l’obscurité.

The Dark Crystal: Age of Resistance jette un regard sur le monde avant que l’obscurité ne se propage, lorsque les Gelflings étaient beaucoup plus nombreux et se sont levés contre les Skesis en pleine force. La série prequel a reçu des critiques élogieuses sur Netflix pour être à la fois assez imaginative pour les enfants et assez complexe pour les adultes. Le mélange de marionnettes et de CGI transporte vraiment le spectateur.

7 RANG CARNAVAL

Carnival Row allie l’intrigue du néo-noir à l’émerveillement de la fantaisie, créant une série riche qui pose ce qui se passerait si des créatures mythologiques vivaient côte à côte avec les humains. Alors que les tensions montent entre les deux groupes, le détective Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) est chargé d’enquêter sur une série de meurtres impliquant des fées qui menacent de conduire à une violence écrasante dans la ville.

Alors qu’il découvre des indices sur le meurtrier en vrac sur Carnival Row, qui abrite une population dense de fées, il rencontre son ancienne amante Vignette Stonemoss, qui rejoint à contrecœur sa lutte. La série Amazon Prime fait un travail fantastique de construction du monde, ainsi que de suspense, et présente une distribution incroyable. La saison 2 tombe à l’automne 2020.

6 MERLIN

La légende familière du roi Arthur et du royaume de Camelot est racontée dans Merlin, une série de la BBC qui se concentrait sur Arthur et son conseiller Merlin quand ils étaient de jeunes hommes essayant de déterminer leur destin. Le prince Arthur est conscient de ses responsabilités envers le trône, et Merlin découvre ses capacités magiques.

Merlin propose de nombreuses créatures magiques et mythiques, mais le drame émouvant et le développement du personnage ne sont pas éclipsés par son utilisation abondante de la sorcellerie. Au cours des cinq saisons, les garçons deviennent des hommes et leur loyauté est mise à l’épreuve, en particulier lorsque le roi Uther promulgue sa grande purge, interdisant l’utilisation de la magie.

5 CASTLEVANIE

Un trio de ratés, dont l’héritier disgracié du clan Belmont, autrefois réputé pour ses combats de démons, une prêtresse mystique, et le fils mi-humain mi-vampire de Dracula affrontent le prince des ténèbres lui-même à Castlevania. L’émission à succès Netflix est basée sur la populaire série de jeux vidéo du même nom, qui oppose le joueur à Dracula et à ses hordes de démons.

À la deuxième saison, le scénario implique Trevor Belmont et Sypha à eux seuls, combattant des démons, des monstres et d’autres créatures de la nuit terrifiants en échange d’une pièce. Finalement, les hordes de vampires les rattrapent et elles doivent à nouveau sauver l’humanité du mal. La saison 3 a récemment été diffusée sur Netflix.

4 LE MANDALORIEN

Bien que The Mandalorian puisse ne pas sembler avoir beaucoup de points communs avec The Witcher, étant donné ses racines de science-fiction dans l’univers Star Wars, il existe des similitudes frappantes lorsque le genre est ignoré. Comme The Witcher, la série Disney + se concentre sur un guerrier solitaire qui parcourt le pays à la recherche d’emplois pour de la monnaie, jusqu’à ce que sa vie de mercenaire et de chasseur de primes soit interrompue.

Sa dernière prime devient sa pupille, et il devient la figure paternelle peu probable d’un enfant aux pouvoirs inhabituels. Comme le sorceleur, le Mandalorien voudrait que tout le monde autour de lui pense que son cœur est imprenable, mais au fur et à mesure que la série progresse, son inquiétude pour The Child expose ses vulnérabilités, et un partenariat hilarant est né.

3 LES CHRONIQUES DE SHANNARA

L’épée de Shannara La trilogie de romans fantastiques a été transformée en une série passionnante appelée The Shannara Chronicles, qui a placé le sort de ce qui restait de l’humanité des milliers d’années après sa chute entre les mains des elfes. Le trio de héros chargés de sauver les humains était composé d’Amberle la princesse elfique, d’Eretria humaine et du demi-elfe Wil.

Avec l’aide du dernier druide Allanon, le trio entreprend une quête pour aider à sauver l’Ellcrys, un arbre ancien qui empêche le Forbidding (un monde démoniaque) de s’ouvrir sur les Quatre Terres. La série n’a été diffusée que pendant deux saisons, mais parvient à emballer beaucoup d’excitation en peu de temps.

2 PENNY DREADFUL

Situé à l’époque victorienne, Penny Dreadful raconte les aventures d’une équipe d’experts chargés de traquer une variété d’ennemis surnaturels. Dirigés par Sir Malcolm Murray, un aventurier, Mme Ives, une voyante, et Ethan Chandler, un tireur d’élite américain, ils fournissent chacun des compétences différentes.

Ce qui commence comme une quête pour localiser la fille de Sir Malcolm dans les entrailles d’une grotte de vampires, se transforme en une rencontre après l’autre avec les célèbres visages d’horreur. Victor Frankenstein et son monstre, le comte Dracula et Lord Dorian Gray font tous des apparitions, bien que les humains ordinaires se révèlent très dangereux. La saison 3 a récemment été diffusée sur Showtime.

1 SPARTACUS

Comme The Witcher, Spartacus n’a pas peur du sang, de la nudité ou de la violence excessive. Les fans du boucher de Blaviken qui se sont toujours demandé à quoi ressemblaient ses essais de sorceleur feraient bien de voir comment Spartacus, un esclave de l’Empire romain, a appris à être le plus grand gladiateur de tous les temps.

La série a duré 4 saisons sur Starz et n’a pas seulement raconté l’histoire de Spartacus, mais l’Odyssée de tous ses compagnons de gladiateurs. Alors qu’ils s’entraînaient à faire honneur à leur maison et à leur maître à travers des épreuves au combat, ils ont développé l’humour et la camaraderie qui, combinés aux superbes séquences d’action, ont élevé cette série dans une catégorie incontournable.

