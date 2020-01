16 applications et jeux temporairement gratuits et 23 en vente pour vendredi

Bienvenue à vendredi, tout le monde. La fin de la semaine est enfin arrivée, il est donc temps de consulter les dernières ventes du Play Store. De toute évidence, les choses ont un peu ralenti maintenant que nous sommes presque au milieu de janvier, mais cela ne signifie pas que je n’ai pas quelques ventes notables à partager aujourd’hui. Comme toujours, j’ai mis en évidence les titres les plus intéressants en gras pour faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 16 applications et jeux temporairement gratuits et 23 en vente pour le milieu de la semaine.

Gratuit

applications

Partiture Live – Apprendre à lire des partitions faciles 5,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Jeux

Chemin de civilisation 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Brick Breaker: Evolution RPG 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Superhero Robot Premium: Hero Fight – RPG hors ligne 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

NOUVEAUX puzzles mathématiques 2 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Rusty Memory VIP: Survival 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Fill Deluxe VIP 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Tuiles Mystère 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

NOUVEAU Logic & Math Puzzles PRO 2020 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

The House: Action-horror 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

The Weapon King VIP – Fabrication d’épées légendaires 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Angel Fish: Super VIP 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Dead Rain: Nouveau virus zombie 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Devil Twins: Super VIP 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Magnet Balls 2: Physics Puzzle 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Onyx Pixel – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Vente

applications

TerraTime Pro 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 8 heures

Systèmes d’équations linéaires 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Éditeur de texte Pro 16,99 $ -> 4,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Apprenez l’anglais avec Listening Master Pro 10,99 $ -> 5,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Apprendre la programmation R – PRO 3,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

J’apprends à calculer 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Trine 2: histoire complète 16,99 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 5 jours

Games Logo Quiz Pro 5,99 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Nemo_D.O 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

C’est la police 2 7,99 $ -> 5,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Zombie Night Terror – Jeu de zombies primé 7,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

A Street Cat’s Tale: édition supportée 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

CODE D’ACCÈS: CIEL 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Dungeon Escape 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Electric Energy Tycoon 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Slaughter 2: Prison Assault 5,00 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Sudoku PRO 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

BlackSánRed Circle | Xperia ™ 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 8 heures

MIUI 11 CARBON – PACK ICÔNE 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

MiX UI – ICON PACK 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

One4KWGT Pro – widgets pour KWGT 1. 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

P Icon Pack pour Pixel 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

XPERIA – ICON PACK 1,99 $ -> 1,19 $; La vente se termine dans 6 jours