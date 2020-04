18 jeux gratuits avec peu d’exigences pour PC

L’enfermement provoqué par la pandémie de COVID-19 a suscité un intérêt pour les jeux PC gratuits qu’ils ont également contenu des exigences et n’entrent pas dans la catégorie de “payer pour gagner”. C’est une question très importante, car il est inutile de télécharger des jeux gratuits s’ils vont sortir, finalement, plus chers qu’un jeu standard en raison des micropaiements qui sont intégrés.

Dans cet article, nous voulons partager avec vous une sélection de 18 jeux PC gratuits qui ont non seulement des exigences assez abordables, mais aussi ils se laissent bien jouer même si on ne veut pas dépenser un seul centime sur eux. Dans certains cas, l’expérience sera parfaite, tandis que dans d’autres, nous devrons peut-être faire un petit effort supplémentaire pour avancer sans payer, mais sans tomber dans des excès qui ruinent le plaisir.

Avant d’aller voir la sélection de jeux gratuits que nous avons réalisés je tiens à souligner une question importante, et c’est que tous les jeux que nous avons collectés dans cet article fonctionne bien sur un PC de milieu de gamme 2012 composé d’au moins les éléments suivants:

Le coût approximatif d’un PC avec ces spécifications aujourd’hui ne dépasse pas 100 euros en moyenne, donc oui, nous remplissons ce qui a été promis, ce sont des jeux gratuits dont nous pouvons bien profiter sans dépenser d’argent en micropaiements et qui fonctionnent bien sur n’importe quel PC de milieu de gamme monté au cours des huit dernières années.

Jeux PC gratuits: 25 titres à ne pas manquer

1.-Destiny 2

Un jeu de tir à la première personne amusant avec de petites touches de RPG qui J’ai passé d’innombrables heuresEn fait, j’ai commencé à y jouer quand il fallait l’acheter et j’ai eu toutes ses extensions.

C’est l’un des meilleurs jeux de sa catégorie, idéal pour ceux qui ne veulent pas de complications et préfèrent profiter de leur temps libre sans avoir à faire face à de grandes doses de frustration, car la peine est minime.

Sans aucun doute l’un des meilleurs jeux gratuits qui existent actuellement, car il offre une grande quantité de contenu et vous permet de jouer parfaitement sans micro-paiements. Vous devriez essayer, si ce n’est déjà fait. Vous pouvez le télécharger sur Steam.

2.-Laissez-le mourir

Fortement recommandé, en fait c’est l’un des nouveaux jeux PC sans lot que j’ai le plus aimé, et aussi l’un des plus exigeants. Au niveau technique et jouable combine les concepts de Dark Souls et Code VeinMais il a réussi à se forger sa propre personnalité et présente un concept original et bien exécuté.

C’est un jeu d’action, mais le composant rolero a un poids important, et il en va de même avec la fatigue, qui dans ce cas est représentée à travers le rythme cardiaque du protagoniste. Si notre personnage est fatigué, il finira par être exposé aux attaques des ennemis, donc nous ne pouvons pas attaquer comme des fous, nous devons bien planifier et exécuter nos mouvements.

Si vous avez aimé la franchise Dark Souls et que vous recherchez quelque chose de similaire mais avec une touche d’originalité très marquée, n’hésitez pas, Let it Die est votre meilleure option. Tu peux téléchargez-le gratuitement via Steam.

3.-Guild Wars 2

Un autre des meilleurs jeux PC gratuits qui existent actuellement pour PC, dans ce cas dans le genre MMORPG. Il est arrivé sur le marché en 2012, mais grâce aux améliorations introduites par ArenaNet, il a connu une évolution très positive, tant sur le plan technique qu’en termes de contenu et de gameplay.

Il ne fait aucun doute que La qualité graphique de Guild Wars 2 est toujours superbe, Et c’est quelque chose qui impressionne, non seulement en raison du temps dont il dispose, mais aussi parce qu’il est limité à DirectX 9. Cela a un avantage et un inconvénient: fonctionne très bien même sur des ordinateurs plus anciens, comme la configuration de base que nous avons indiquée, mais elle n’est pas capable de tirer parti du matériel actuel.

Dans sa version gratuite, il permet d’accéder à une grande quantité de contenu et peut vous avoir accroché pendant longtemps. Nous pouvons acquérir des améliorations avec des gemmes, une monnaie de paiement que nous pouvons obtenir avec de l’or (monnaie du jeu), sans avoir à recourir à de l’argent réel. Les micropaiements n’ont pas d’impact majeur sur Guild Wars 2. Vous pouvez le télécharger sur le site officiel d’ArenaNet.

4.-Chemin de l’exil

Un titre qui n’a pas besoin d’être présenté, et sans aucun doute l’un des meilleurs jeux RPG d’action gratuits. Nous avons affaire à une œuvre d’art authentique qui s’est considérablement améliorée au fil des ans et qui a accumulé beaucoup de contenu.

Son objectif est le même que celui de la franchise Diablo, en fait la perspective est identique (isométrique), mais Path of Exile est bien plus qu’un simple clone de la célèbre saga Blizzard. Il a réussi à développer sa propre essence grâce à son excellente section technique et son design, qui mise sur une esthétique beaucoup plus sérieuse et sombre.

Il offre des paramètres très larges, de nombreuses aventures et différents personnages (duelliste, sorcière, chasseur, templier, guerrier, ombre et héritière) avec de nombreuses options de personnalisation. Le butin est très important, mais heureusement les micropaiements n’affectent que le contenu esthétique. Il est également disponible sur Steam.

5.-League of Legends

Un autre des meilleurs jeux gratuits qui existent et qui n’a pas besoin non plus de présentation. A présent, nous connaissons tous très bien ce jeu, mais il est essentiel que ne peut être absent d’aucune sélection des meilleurs jeux gratuits pour PC.

Dans mon cas, j’ai commencé à le jouer peu de temps après avoir fait le saut au format gratuit, mais il m’a fallu plusieurs mois pour obtenir la pratique nécessaire pour vraiment en profiter, quelque chose de tout à fait normal, car c’est un MOBA et jusqu’à ce que vous commenciez à acquérir des compétences, vous ne commencez pas à l’aimer.

L’idée de base derrière League of Legends est simple: Gardiens contre Gardiens dans Summoner’s Rift avec un seul but, pour détruire le Nexus de l’équipe adverse. Riot Games a introduit beaucoup de nouveaux personnages au cours des dernières années, ainsi que de nouvelles cartes, modes et éléments qui affectent le jeu, mais les micropaiements ont toujours un impact minimal et vous pouvez en profiter sans dépenser un sou.

Pour commencer à jouer, il vous suffit de créer un compte et de le télécharger sur le site officiel de Riot Games. La seule note négative ressort la forte présence d’utilisateurs toxiquess. Si vous êtes un nouveau venu, gardez cela à l’esprit, vous aurez besoin de patience pour profiter de League of Legends.

6.-Warframe

C’est un grand classique pour lequel il semble que le temps ne passe pas. Les mises à jour qu’il a reçues, tant au niveau technique qu’au niveau du contenu, l’ont conservé l’un des meilleurs jeux de rôle d’action coopérative que l’on retrouve dès maintenant sous le modèle «free to play».

Ses possibilités, à la fois pour le contenu et la jouabilité, sont si énormes que si vous commencez dès maintenant, vous aurez mois d’aventure et de plaisir. Contrairement à d’autres titres gratuits La communauté Warframe est plutôt bonneJ’irais jusqu’à dire que c’est encore mieux que Guild Wars 2.

Vous pouvez le télécharger gratuitement via Steam, et ne vous inquiétez pas, fonctionnera parfaitement sur votre PC si vous respectez le minimum que nous avons indiqué au début.

7.-Star Wars: The Old Republic

Elle a subi le passage du temps, c’est clair, mais elle offre quand même une valeur très solide, surtout pour les amoureux de la franchise Star Wars. Sa facture technique s’est améliorée grâce aux mises à jour qu’elle a reçues, mais elle brille surtout pour le contenu qu’elle propose, pour son paramétrage et pour son gameplay.

Un titre très abordable que vous pouvez apprécier même avec une équipe inférieure à celle que nous avons prise comme base, et qui vous permet de jouer parfaitement même si vous ne dépensez pas un sou.

Voulez-vous commencer à jouer? Eh bien, patience, vous devez d’abord créer un compte via ce lien.

8.-CrossOut

Nous sommes face à un jeu MMO qui apporte une bouffée d’air frais au genre. On retrouve un cadre post-apocalyptique qui rappelle très Univers Mad Max où notre voiture est le protagoniste et l’action atteint des sommets vraiment effrénés.

Nous avons la possibilité de créer des voitures uniques en utilisant beaucoup de pièces, améliorez-les et accédez à un armement très riche et varié qui comprend des armes à feu classiques aux perceuses, tronçonneuses et drones. La composante sociale est également assez marquée, car nous pouvons échanger et collaborer avec d’autres joueurs.

Au niveau matériel, il n’est pas exigeant et pourtant il a une assez bonne section technique. Les micropaiements ne vous limiteront pas de manière importante, mais vous devez garder à l’esprit que vous devrez passer du temps si vous voulez avancer. Nous pouvons également le trouver sur Steam.

9.-Starcraft II

L’un des grands classiques de Blizzard. Il offre une bonne quantité de contenu entièrement gratuit et reste aussi amusant et stimulant que le premier jour.

Si vous ne l’avez pas encore joué, vous ne savez pas ce qui vous manque. Non seulement c’est l’un des meilleurs jeux PC gratuits qui existe aujourd’hui, mais c’est aussi l’un des meilleurs du genre (stratégie en temps réel).

La version gratuite de ce jeu comprend la campagne Wings of Liberty (mode histoire), mode multijoueur et la possibilité d’atteindre le rang cinq de commandant.

Fonctionne parfaitement dans le type PC que nous avons décrit et il a une communauté très solide. Pour jouer à Starcraft II, nous avons besoin d’un compte Blizzard et de l’application Battle.net.

10.-Héros et généraux

Un titre d’action de guerre à la première personne défini dans le Seconde Guerre mondiale qui se concentre sur la mode multijoueur, et qu’il a une composante stratégique marquée, ce qui lui donne un gameplay unique.

Pouvons choisir entre différents types de soldat (infanterie, reconnaissance, équipage de char, parachutiste ou pilote de chasse) et utiliser une grande variété d’armes et de véhicules de toutes parts qui ont participé à ce conflit armé, ce qui se traduit par une longue vie utile, et est laissé à jouer assez bien même si nous décidons de passer des micropaiements.

Si vous avez un PC au niveau de l’équipe de référence, vous pouvez y jouer parfaitement, mais vous devrez passer du temps pour débloquer des armes et des véhicules. Il est disponible sur Steam.

11.-Team Fortress 2

Une vieille connaissance qui ne nous a plus donné d’heures ou de semaines, mais des années de plaisir. Ça ne se démode pas, c’est clair, et c’est possible car c’est quand même très amusant et addictif.

Il se concentre sur une action débridée et insouciante. Très bien, surtout si nous jouons avec des amis, et très abordable même pour les nouveaux arrivants.

Si vous avez un ordinateur à la hauteur du PC que nous avons indiqué, vous pouvez le déplacer de manière optimale. Il est disponible sur Steam.

12.-DOTA 2

Pour beaucoup, c’est le MOBA par excellence, c’est-à-dire supérieur à League of Legends. Que puis-je dire c’est une question de goût, même si dans mon cas il est vrai que j’apprécie davantage avec le titre de RIOT.

Si vous cherchez un MOBA avec une base classique, bien finie et pleine de possibilités Mais vous en avez assez de League of Legends, ou vous voulez juste essayer quelque chose de nouveau, n’hésitez pas, DOTA 2 est votre meilleure option.

Vous pouvez le télécharger gratuitement sur Steam, et oui, fonctionne parfaitement dans l’équipement que nous avons indiqué au début de l’article. Les micropaiements n’affectent en rien le gameplay.

13.-Smite

C’est une réinterprétation très curieuse du genre MOBA, puisqu’elle se joue en troisième personne avec une perspective qui montre notre champion (ou “héros”) derrière son dos.

Un jeu très amusant et chargé qui offre une expérience hautement recommandée, même si vous n’êtes pas fan du genre et que vous n’avez jamais touché à un MOBA.

Il dispose actuellement d’une énorme communauté de joueurs, fonctionne parfaitement sur l’équipe de base et n’a aucun micropaiement qui affecte le gameplay. Ça oui, mieux commencer avec des amis.

14.-Shadow Warrior Classic Complete

Une révision du classique de la fin des années 90 qui apporte tout le contenu de l’original et conserve tout son charme. L’un des meilleurs jeux gratuits de sa catégorie car il offre un look rétro parfait, un gameplay frénétique et nous garantit des heures et des heures de plaisir.

Sur le plan technique, c’est probablement le titre le moins exigeant de tous les jeux gratuits que nous avons collectés dans cet article, car il fonctionnera sans problème même dans les configurations sans carte graphique dédiée.

Nous pouvons l’obtenir gratuitement, et Sans DRM, à Good Old Games.

15.-Instinct de tueur

Il existe également des jeux gratuits dans le genre de combattre un à un, et c’est l’un des meilleurs du genre. Au niveau technique c’est un vrai bonheur, tant pour la modélisation des personnages que pour le degré de détail des décors.

C’est vrai qu’il présente certaines lacunes plus marquées que les autres jeux gratuits Nous avons répertorié jusqu’à présent, la limitation de la sélection des personnages, mais nous pouvons en profiter pendant un certain temps, jouer tous les personnages grâce aux rotations et finalement acheter uniquement ceux qui nous intéressent ou que nous aimons.

Il offre de bonnes performances si nous respectons la configuration que nous vous avons donnée au début, et nous pouvons l’atteindre dans le Microsoft Store.

16.-World of Tanks

C’est l’un des jeux gratuits les plus populaires de cette liste, et aussi l’un des plus complets et des plus fréquentés. En ce moment, il a une base d’utilisateurs approximative de 110 millions de joueurs. Impressionnant, non?

La qualité graphique, à la fois des réservoirs et des scénarios, s’est beaucoup amélioré avec le passage du temps et l’arrivée des derniers patchs, et l’action (avec des teintes de rôle) est assez fluide et très réussie. Amusant et recommandé.

Les micropaiements ont gagné en importance au fil du temps, mais ils ne dérangent pas. Il fonctionne parfaitement sur l’ordinateur de base et nous pouvons l’obtenir sur Steam.

17.-Fortnite

Un autre jeu qui n’a pas besoin d’être présenté. Epic Games a trouvé en Fortnite sa “oie dorée”, et la vérité est que nous l’aimons plus ou moins il faut reconnaître qu’elle est Addictif, amusant et plein de possibilités.

Les performances de ce jeu sur l’équipe de base sont bonnes, même en résolution 1080p, vous n’aurez donc rien à craindre.

Les micropaiements sont très marqués, mais ils se concentrent principalement sur l’esthétique et nous pouvons profiter de Fortnite d’une manière acceptable sans avoir à faire de dépenses. Il est disponible sur Epic Games Store.

18.-Paladins

Ongle excellente alternative à Overwatchpar Blizzard. Action en abondance avec une section technique bien résolue, pleine de couleurs et de détails avec des personnages très charismatiques.

Il se laisse parfaitement jouer avec les équipements que nous avons indiqués, en fait correspond presque à vos exigences recommandéeset les micropaiements ont un impact minimal.

Comme beaucoup d’autres jeux gratuits que nous avons indiqués, il est disponible sur vapeur. Nous pouvons parfaitement jouer seul, mais si nous commençons tout de suite, c’est plus amusant de le faire avec des amis.