18 millions de courriels trompeurs par jour sur GMAIL

Des millions de personnes sont touchées chaque jour par courriels trompeurs Sur le thème du coronavirus, a déclaré Google. Gmail malheureusement c’est le moyen exploité par les auteurs de cette arnaque.

L’entreprise est obligée de bloquer 18 millions de messages par jour, alors que les cybercriminels tentent d’utiliser l’épidémie pour attirer les gens vers la fraude et d’autres types d’attaques. Les messages empêchent les personnes qui ils se présentent comme des autorités qui veulent diffuser des conseils utiles, par exemple. Ou ils essaient de profiter des personnes qui travaillent et étudient à domicile en faisant semblant d’envoyer des communications depuis le lieu de travail.

En réalité, cependant, ils proviennent d’internautes dangereux qui essaient de frauder les gens profiter de la panique autour de la maladie. Google a déclaré que “les attaquants créent chaque jour de nouvelles attaques et escroqueries qui tentent d’exploiter la peur et l’incertitude que la pandémie véhicule”. Les attaquants utilisent “la peur et les incitations financières” pour essayer de faire répondre les gens aux e-mails.

Gmail: Google sonne l’alarme, 18 millions de courriels dangereux par jour, les tentatives d’escroquerie augmentent

“Au cours de la semaine dernière, nous avons vu 18 millions de malwares par jour et les e-mails de phishing liés à COVID-19 “, indique la société. “Cela s’ajoute à plus de 240 millions de messages de spam quotidiens liés à COVID.” Les systèmes sont mis à jour pour éviter de tels messages et 99,9% ils sont arrêtés avant d’arriver dans les boîtes aux lettres des utilisateurs.

Dans de nombreux messages, les cybercriminels disent qu’ils sont venus de l’Organisation mondiale de la santé pour demander des dons ou distribuer des fichiers. Les messages peuvent commencer par un véritable message de préoccupation en cas de pandémie, mais continuer à demander que des dons soient envoyés en bitcoin à une adresse spécifique, par exemple. D’autres prétendent être des employés de la paie sur le lieu de travail. En fait, ils utilisent les informations collectées pour voler de l’argent au destinataire du courrier électronique écrit afin d’induire en erreur.