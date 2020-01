18 nouveaux jeux Android des deux dernières semaines: The White Door, 60 Parsecs !, et Table Top Racing: World Tour

Bienvenue dans le tour d’horizon des nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérés au cours des deux dernières semaines. Aujourd’hui, j’ai un jeu d’aventure point-and-click intéressant qui se joue entièrement en écran partagé, un coureur qui a traversé de nombreuses itérations dans de nombreux ports qui est revenu à Android en version premium, et un jeu d’aventure sur le thème de l’espace extra-atmosphérique agréable qui ressemble beaucoup au classique de la classe The Oregon Trail. Alors sans plus tarder, voici les derniers jeux Android sortis au cours des deux dernières semaines.

Veuillez attendre que cette page soit entièrement chargée pour voir les widgets, qui incluent les notes et les informations sur les prix.

Vous recherchez les éditions précédentes de Roundup? Trouvez-les ici.

Jeux

La porte blanche

Couverture Android Police: The White Door est un jeu d’aventure pointer-cliquer élégant des créateurs de la série Cube Escape

The White Door vient de Rusty Lake, un développeur bien connu qui publie des jeux d’aventure de type pointer-cliquer sur le Play Store depuis de nombreuses années. En règle générale, les jeux de Rusty Lake offrent un thème d’horreur, mais cette fois-ci, vous pouvez vous attendre à un récit légèrement plus accessible sur un homme qui a perdu la mémoire et qui vit coincé dans les soins d’un établissement de santé mentale. Ce sera à vous d’aider cet homme à restaurer ses souvenirs tout en ajoutant de la couleur au monde en noir et blanc dans lequel il vit actuellement.

Monétisation: 3,49 $ / pas de publicité / pas de PAI

Ma famille Pizza

My Pizza Family est un titre éducatif pour les enfants où ils apprendront le vocabulaire, les nombres et les formes à travers des puzzles dispersés tout au long de cette aventure en monde ouvert. Il y a un total de trois chapitres à explorer, et le jeu est entièrement exprimé, donc bien que les graphismes ne soient pas les meilleurs, la conception du jeu est sur le point si vous cherchez un jeu éducatif agréable pour vos enfants.

Monétisation: 2,99 $ / pas de publicité / pas de PAI

60 Parsecs!

60 Parsecs est la suite de 60 secondes! Atomic Adventure, et un peu comme l’original, cette suite propose une aventure sur le thème de l’espace extra-atmosphérique qui ressemble beaucoup à The Oregon Trail. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à un jeu d’aventure de science-fiction sombre et comique se déroulant dans l’ère spatiale atomique, alors ce sera à vous de diriger un équipage d’astronautes non qualifiés dans un voyage à travers le cosmos.

Monétisation: 3,99 $ / pas de publicité / pas de PAI

Table Top Racing: World Tour

Il y a quelques années, Playrise Digital s’est fait un nom en lançant Table Top Racing sur les plateformes mobiles tout en se vantant d’avoir été créé par quelques personnes qui ont travaillé sur la série Wipeout. À l’époque, c’était un coureur mobile compétent alourdi par les achats intégrés, bien qu’une version premium ait finalement été publiée sur le Play Store. Eh bien, il semble que Playrise Digital y soit de retour, avec la sortie de Table Top Racing: World Tour, un port mobile du port Nintendo Switch qui a été créé à partir de la version mobile d’origine de 2014. Donc, si vous cherchez à revisitez un coureur compétent avec un thème adorable maintenant qu’il a été peaufiné deux fois, Table Top Racing: World Tour est non seulement un excellent choix, mais l’un des rares coureurs premium actuellement disponibles sur le Play Store qui valent le coup d’être joué.

Monétisation: 5,99 $ / sans publicité / sans IAP

Audio Spring

Audio Spring est un jeu de rythme mignon où vous dirigerez un ressort de plateforme en plateforme au rythme de la bande-son du jeu. C’est un titre qui joue principalement comme un coureur sans fin, mais la mécanique rythmique ajoutée aide à garder le gameplay engageant. Sur le plan positif, Audio Spring est totalement gratuit à jouer, ce qui en fait un bon choix pour tous ceux qui recherchent un jeu de plateforme basé sur le rythme assez monétisé qui est agréable en courtes rafales.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

GrimmHeroes

GrimmHeroes est un jeu inactif, car nous n’en avons clairement pas encore assez. Comme vous pouvez le voir, ce jeu inactif contient un thème d’anime, et il se jouera comme un RPG au tour par tour de collectathon parce que nous n’avons clairement pas encore assez de ces types de jeux. À tout le moins, le titre semble toujours en cours de test, c’est pourquoi il ne contient pas encore d’achats intégrés. Alors, c’est probablement le meilleur moment pour vérifier ce titre avant qu’il ne soit monétisé à fond, comme tous les autres RPG inactifs basés sur une collection sur le Play Store.

Monétisation: gratuit / pas de publicité / pas de PAI (pour le moment)

Chess Ace

Chess Ace est une version à accès anticipé qui combine le jeu d’échecs avec la mécanique des cartes pour créer quelque chose d’unique et de plaisir à jouer. Vous voyez, chaque tour distribuera quelques cartes avec des pièces d’échecs, et afin de capturer les clubs affichés sur le tableau, vous devrez choisir judicieusement vos cartes car les règles d’échecs s’appliquent toujours à vos cartes .

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Camion d’action

Action Truck est une réédition d’un ancien jeu mobile, et vous pouvez le voir par les graphiques datés. Le gameplay s’articule autour de la tâche simple d’atteindre l’objectif de chaque étape avec votre véhicule sans laisser tomber votre cargaison. Lorsque vous courez dans de nombreux environnements différents, cette cargaison peut tomber de votre voiture, grâce aux bosses et aux sauts sur la route. Ainsi, ce sera à vous d’assurer une conduite stable pendant que vous vous dirigez vers chaque objectif. Oh, et ce n’est pas le seul titre Triniti Interactive à revenir sur le Play Store au cours des deux dernières semaines, alors assurez-vous de consulter le reste du catalogue du développeur si vous recherchez une dose de nostalgie.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Repassage parfait

Perfect Ironing est un jeu d’arcade décontracté consacré à l’art du repassage des vêtements. L’objectif du titre, tout comme dans le monde réel, est d’aplatir vos vêtements pour vous assurer qu’il n’y a pas de rides. Maintenant que c’est un jeu conçu pour offrir une expérience relaxante, vous pouvez vous attendre à aplatir toutes sortes de vêtements numériques avec un assortiment d’articles qui peuvent passer comme fer à repasser, comme une boisson chaude.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Tappy Bear

Tappy Bear est un jeu basé sur le temps simple où vous tapoterez sur l’écran pour déplacer l’ours de gauche à droite, puis en arrière, pendant que vous collectez du poisson dans une cascade. Si vous manquez un poisson, le jeu est terminé, alors assurez-vous d’apporter des doigts rapides si vous voulez aller loin dans cette version décontractée.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Paper.io 3D

Paper.io 3D est un jeu agréable qui me rappelle le titre classique de Taito Qix, mais au lieu d’éviter un méchant contrôlé par CPU, vous devrez éviter les autres joueurs lorsque vous dessinez des lignes pour agrandir la zone couverte par votre couleur particulière. Je trouve que c’est un mécanicien agréable, probablement parce que je l’aimais tellement dans ma jeunesse, bien que le stress supplémentaire de jouer avec de vrais joueurs donne définitivement un coup de fouet à l’expérience. Pour une fois, je suis ravi de jouer à un jeu io, alors félicitations au développeur.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 3,49 $ pièce

Tournage sur bois

Pour un jeu décontracté de VOODOO, Woodturning apporte en fait quelque chose de nouveau à la table avec son thème de travail du bois. Donc, même s’il s’agit d’un jeu occasionnel rempli de publicités (qui peuvent être supprimées via un IAP), j’ai été réellement intrigué par le gameplay car je l’ai trouvé légèrement rafraîchissant pour façonner le bois en tenant mon doigt sur l’écran. Sans aucun doute, de nombreux clones apparaîtront si ce titre devient populaire, il pourrait donc aussi bien entrer au rez-de-chaussée avant que le tournage sur bois ne devienne un genre en soi.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 3,49 $ pièce

Tap Tap Fish – Pôle Abyssrium

Tap Tap Fish – Abyssrium Pole est un jeu inactif sur la collecte d’adorables animaux de l’Arctique. Vous commencerez par niveler un iceberg, puis vous pourrez collecter et regarder un large assortiment d’animaux dans un jeu que les développeurs décrivent comme une expérience relaxante. Bien sûr, il s’agit d’une version gratuite, donc elle est également pleine d’achats intégrés, ce qui semble aller à l’encontre de l’atmosphère relaxante, mais profite certainement de la peur de manquer. Maintenant, je ne connais personne d’entre vous, mais la peur n’est pas quelque chose que je ressens pour se détendre, mais c’est peut-être juste moi.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

Mob Psycho 100: Psychic Battle

Mob Psycho 100: Psychic Battle est une sortie de Crunchyroll Games et le troisième titre mobile du studio. Comme la plupart des jeux mobiles de marque, cette version offre une tentative superficielle de copier des bagarreurs en équipe réussis comme MARVEL Strike Force. Les critiques des utilisateurs pointent déjà vers une monétisation gourmande, sans parler des animations sans expression qui se traduisent finalement par un titre terne, et il n’est même pas encore officiellement disponible, ce n’est qu’une version à lancement progressif. Je suppose que rien de tout cela n’est une surprise, car ce genre de déchets résume l’état actuel du jeu mobile à un T.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

Vengeance

Vengeance est un RPG d’action solide, et ses développeurs visent un système de monétisation de qualité qui devrait correspondre à Path of Exile, un ARPG free-to-play notable sur PC. Cela signifie que tous les IAP que vous trouverez dans le titre sont destinés aux cosmétiques et ne devraient jamais interférer avec le gameplay ni faciliter le jeu. Bien que je ne sois toujours pas fan des IAP aussi élevés qu’ils le font dans cette version, à tout le moins, le gameplay est agréable tout en ne nécessitant pas de fonds sans fin des joueurs pour rester compétitif.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Cluck Night

Cluck Night est un jeu de compétition asymétrique qui met en vedette un personnage qui ressemble étrangement au colonel Sanders, et bien sûr, le seau à rayures rouges et blanches illustré dans la bande-annonce renforce cette hypothèse. Ignorant l’apparente violation du droit d’auteur du titre, ce jeu joue comme la plupart des autres titres asymétriques gratuits. Un joueur remplira le rôle du colonel alors qu’il traque les autres joueurs du match qui devront éviter le colonel pour survivre à la manche. Maintenant, j’ai eu un peu de mal à me connecter à ce titre, donc si comme moi, vous ne pouvez pas vous connecter, essayez d’utiliser la connexion invité. Oh, et ne soyez pas découragé par le texte chinois non traduit dans la mendicité. Le reste du jeu est traduit, bien que l’anglais qui s’y trouve puisse être difficile à lire.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Des espions déguisés: des agents en fuite

Spies in Disguise: Agents on the Run est le dernier auto-runner à arriver sur le Play Store, et c’est un titre de marque qui se rattache au film Spies in Disguise récemment sorti en salles. Comme vous vous en doutez, ce jeu est une saisie d’argent destinée aux enfants, ce qui signifie que le gameplay est peu profond, et oui, le titre est monétisé jusqu’à la poignée. De toute évidence, rien de tel que de payer des sociétés louches pour jouer à travers des publicités superficielles déguisées en jeux vidéo.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Upland – Un jeu d’échange de propriété virtuelle

Upland – Un jeu de commerce de propriété virtuelle n’est que cela, un jeu où vous allez acheter, vendre et échanger des propriétés virtuelles basées sur des adresses du monde réel. Ce type de configuration permet aux gens de découvrir ce que cela peut être d’acheter et de vendre leur chemin vers le haut du monde immobilier. Principalement, vous collecterez autant de propriétés que possible pour gagner un revenu, qui peut ensuite être utilisé pour acheter plus de propriétés, puis vous répéterez cette configuration jusqu’à ce que vous soyez fatigué du jeu.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 4,99 $ à 99,99 $

Connaissez-vous une nouvelle application digne? Faites le nous savoir!

Si vous avez une application en tête pour le prochain numéro du tour d’horizon, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail et à nous le faire savoir.

Important: il y a 2 exigences pour que l’application soit prise en compte, listées ci-dessous.

la date de lancement de l’application ne doit pas dépasser il y a 2 semaines

il doit être original, révolutionnaire, bien révisé, intéressant, amusant, etc. – la crème de la crème

Maintenant, si et seulement si les conditions ci-dessus sont remplies, envoyez un e-mail à cette adresse: [email protected].

1 placement sponsorisé par semaine est disponible (votre application sera présentée en haut et marquée comme sponsorisée) – veuillez nous contacter pour plus de détails.