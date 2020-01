1917 & # 039; s One Shot Cuts s’appuient sur une astuce bon marché | .

Avertissement: cet article contient des SPOILERS pour 1917.

En plus de remporter les deux premiers prix des Golden Globes la semaine dernière, la campagne de marketing pour l’épopée de la Première Guerre mondiale de Sam Mendes 1917 s’est largement appuyé sur les incroyables réalisations techniques du film. Mais même si elle est certainement impressionnante visuellement, l’approche “one-shot” de 1917 n’est vraiment pas aussi fluide qu’elle ne le semble. Piloté par l’ancien directeur de Skyfall et Road to Perdition, 1917 renforce un casting et une équipe impressionnants. Mettant en vedette de jeunes inconnus George MacKay et Dean-Charles Chapman, le film comprend également des apparitions en camée des acteurs britanniques Colin Firth, Benedict Cumberbatch et Mark Strong. Ensuite, bien sûr, il y a le maître cinéaste Roger Deakins à considérer.

Situé au plus fort de la Première Guerre mondiale, le film suit deux soldats britanniques (MacKay et Chapman) alors qu’ils se lancent dans un voyage pénible à travers No Man’s Land. Cet effort remarquable, une randonnée de 24 heures à travers le territoire ennemi, est réalisé quand ils apprennent qu’une autre compagnie à proximité, sous l’impression que leur attaque imminente fera une forte percée dans l’effort de guerre des Allemands, se trouve vraiment dans un piège. Leur général (Firth) les avertit que s’ils échouent, le résultat ne sera rien de moins qu’un massacre.

Cette mission héroïque, légèrement basée sur les histoires que le grand-père de Mendes lui a racontées quand il était enfant, est capturée et annoncée sur le film comme un plan homogène. La plupart du temps, le résultat est magnifique et englobant, permettant à l’atmosphère méticuleusement conçue de respirer et de parler d’elle-même des horreurs de la guerre. Mais d’autres fois, les coupes du film sont répétitives et remarquablement distrayantes, s’appuyant souvent sur les mêmes indices visuels pour passer au plan suivant.

Aussi convaincante que cela puisse paraître, une production “à un coup” est pratiquement impossible à réaliser, surtout quand il faut considérer et articuler la nature brutale de la bataille. En regardant 1917, le public constatera que les coupes coïncident toujours avec les personnages qui entrent dans une pièce sombre, ou avec le panoramique de la caméra et la vue entièrement prise en charge par un objet ou une personne. Tout en réalisant ce regard unique à travers un long métrage n’est pas un mince exploit, lorsqu’il est mis en conversation avec d’autres films qui ont fait la même chose – en particulier le gagnant du meilleur film de 2015 Birdman ou (La vertu inattendue de l’ignorance) – le gadget se sent aussi s’il triche parfois.

Il convient également de mentionner que l’une des scènes les plus tendues du film brise en fait le “one-shot” de 1917. Vers l’apogée du film, Schofield (MacKay) s’engage dans une fusillade avec un éclaireur allemand à travers une ville déchirée par la guerre. Après avoir tagué son adversaire et infiltré la maison dans laquelle l’Allemand tirait, Schofield monte les escaliers pour confirmer le meurtre. Alors qu’il ouvre la porte avec son fusil, la caméra révèle que l’Allemand n’est pas encore mort, et juste au moment où Schofield termine le travail, l’ennemi riposte, renvoyant Schofield sur les marches et tombant droit sur le dos. Le soldat britannique perd connaissance et ce faisant, la caméra passe au noir. Au moment où le héros de Mendes se réveille, le jour est devenu la nuit et la chronologie transparente de 1917 est enfin cassé.

