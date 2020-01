1917: tous les types de tirs utilisés

1917, Un drame de la Première Guerre mondiale sur deux soldats (Dean-Charles Chapman et George MacKay) qui doivent délivrer un message salvateur à une division attaquante profondément en territoire ennemi, a remporté dix nominations aux Oscars, y compris le meilleur réalisateur pour Sam Mendes et la meilleure photographie pour Roger Deakins. En effet, l’exploit le plus impressionnant de 1917 est son travail photographique et sa composition de plans, dirigés par le légendaire Deakins, qui a été nominé pour 15 Oscars, y compris sa seule victoire pour Blade Runner 2049, et l’examen des types de plans utilisés par 1917 révèle comment le film crée son immersif effet émotionnel.

La durée totale de deux heures de 1917 est conçue pour ressembler à un «one-shot» – une prise continue et ininterrompue – qui s’étend sur trois réseaux différents de tranchées, un bunker souterrain, deux quartiers bombardés, les intérieurs de deux maisons différentes , de nombreux domaines et des lieux encore plus variés. Bien que le film ressemble à un plan, il y avait des coupures cachées qui ont permis à l’équipe de se réinitialiser. Pour que l’illusion fonctionne, Mendes, Deakins et l’équipe de production ont dû communiquer toutes les informations qu’une disposition normale des plans donnerait au public et concevoir les plans pour servir la narration émotionnelle et pratique du film.

Dans l’ensemble, 1917 est la réalisation technique la plus impressionnante de l’année. Bien que Deakins et Mendes aient été relativement secrets sur la façon dont ils ont réussi l’impressionnant accomplissement technique du film, l’examen des types de plans utilisés et de la façon dont ils servent l’histoire peut mettre en lumière le remarquable succès de 1917. Voici tous les types de plans utilisés, y compris comment les cinéastes se sont déplacés en utilisant des plans typiques qui auraient nécessité des coupes.

Steadicam et plans de suivi traditionnels

Le «suivi» fait référence aux photos en mouvement qui voyagent avec les sujets. La caméra peut reculer lorsque les acteurs avancent, elle peut suivre les acteurs lorsqu’ils s’éloignent ou la caméra peut suivre les acteurs à côté. Dans la plupart des films, la caméra est montée sur un chariot, qui est un stabilisateur à roues qui roule sur des rails ou un autre type de gréement attaché à un camion pour une action rapide.

L’invention de Steadicam a révolutionné le suivi des tirs. Steadicam est le nom de marque d’un stabilisateur de caméra qui permet à l’opérateur de porter un harnais tandis qu’un cardan aide à contrebalancer le poids de la caméra en haut et un moniteur attaché sous la taille de l’opérateur de la caméra. L’effet est l’exactitude d’un tir à main levée combiné à la stabilité d’un tir de suivi monté sur un chariot.

La grande majorité des plans de 1917 sont des plans de suivi Steadicam. Alors que les deux soldats traversent les tranchées, l’opérateur Steadicam marche derrière ou devant les acteurs, et il y a un mouvement fluide vers la prise de vue ainsi qu’une mise au point continue sans le rebond saccadé d’une caméra portable.

De plus, l’équipage derrière 1917 a conçu une plate-forme Steadicam modifiée qui permettait de porter le harnais sur le dos de l’opérateur de la caméra avec le moniteur pivotant vers l’avant de l’opérateur. De cette façon, l’opérateur de la caméra pourrait fuir les acteurs pendant que les acteurs couraient vers la caméra. Lorsque Schofield (MacKay) traverse les tranchées pendant les moments culminants du film, le caméraman fait face de la même manière et court devant l’acteur.

Lorsque Schofield doit traverser un pont cassé, les opérateurs de la caméra le suivent avec une prise de vue Steadicam à main puis fixent la caméra à une grue d’attente qui capture le reste du voyage de Schofield. Un mouvement similaire se produit lorsque Schofield exécute des coupes à travers un champ de bataille actif pour se rendre de l’autre côté de la tranchée: deux opérateurs de caméra suivent le personnage hors de la tranchée, puis attachent la caméra à une plate-forme d’attente montée sur un camion, qui roule devant lui le reste du chemin.

Ces plans de suivi servent le récit du film en faisant ressentir au public la distance parcourue par les personnages. Avec son exposition clairsemée, 1917 n’a pas de substitut de public traditionnel – un personnage qui remplace le public – donc la caméra sert de remplaçant pour le public. Lorsque la caméra parcourt littéralement chaque étape des personnages, le public a l’impression d’avoir fait le même voyage. Chaque élément technique préserve le pastiche à un coup, qui est la principale méthode qui améliore l’immersion du film, mais les plans de suivi en particulier donnent au public l’impression qu’il a parcouru les mêmes kilomètres que les personnages.

Shot / Reverse Shots

Normalement, le dialogue est filmé en plans / plans inversés. La caméra est installée derrière l’un des acteurs, la scène est jouée, puis la caméra est installée derrière l’autre acteur. L’éditeur découpe les deux plans et le produit fini représente deux personnages qui se parlent avec deux angles de caméra différents.

Parce que 1917 ne peut pas couper, Deakins et Mendes ont dû trouver comment donner aux deux côtés d’une conversation en face-à-face une couverture adéquate. Cela se fait avec un blocage intelligent et un pivotement à 360 degrés. Par exemple, dans la scène où le général Erinmore (Colin Firth) donne aux soldats leur mission, la caméra suit les deux soldats dans un couloir pour trouver Erinmore qui se tient là. La scène serait statique si l’intégralité du monologue d’Erinmore est livrée dans ce plan, donc Mendes fait bouger Erinmore et se référer à une carte plus loin dans la pièce. Le fait de suivre initialement le personnage donne à la caméra une excuse pour déplacer la focalisation sur les deux soldats.

La scène se concentre exactement là où elle doit être pendant les deux temps de la scène: Erinmore fait face à la caméra pour donner au public et aux soldats les informations nécessaires sur l’histoire du film, et le public voit le poids de la mission sur Schofield et Blake ( Chapman) fait face à la fin de la scène. Ainsi, le public comprend la logistique de l’intrigue dans la première moitié de la scène et l’effet émotionnel de l’histoire dans la seconde.

Établir des plans

Comme pour les plans tournés / inversés, l’établissement de plans nécessite normalement une coupe: commencer par un plan large pour établir la géographie du cadre, avant de découper un plan plus rapproché. Afin de garder intact le plan unique, les cinéastes ont dû trouver comment communiquer le même type d’informations qu’un plan d’établissement donnerait au public sans couper vers ou depuis un plan d’établissement traditionnel.

C’est pourquoi la plupart des séquences sont en plans bas de trois quarts, qui montrent les acteurs à genoux. Contrairement aux gros plans, qui se concentrent sur la tête des acteurs, les plans bas des trois quarts ont suffisamment de place dans le cadre pour inclure l’arrière-plan et suffisamment de réglage pour faire le même travail qu’un plan d’établissement.

La séquence avant l’écrasement de l’avion se déroule presque entièrement en trois quarts, suivant les personnages qui regardent le champ et le ciel. Le faible angle révèle l’avion au-dessus de leurs têtes et son crash ultérieur. Cette méthode perpétue la qualité immersive du film, permettant au public d’être avec les personnages à chaque étape du parcours, tout en donnant au public tous les détails de l’histoire nécessaires pendant la scène de combat qui s’ensuit.

Il existe également une autre méthode que Mendes utilise pour construire la même échelle que celle d’un plan d’établissement. Les prises de vues traditionnelles donnent au public une impression d’étendue, montrant à quel point le cadre est vaste ou large, mais au lieu de tels angles, Mendes a l’étendue des paramètres enregistrés sur les visages des acteurs tout en donnant juste assez de fond dans le cadre pour laisser le public sait à quoi les personnages réagissent.

Cela se produit en particulier à l’arrière du camion qui transporte Schofield jusqu’à la division d’attaque. Schofield est cadré au centre du plan, regardant par l’arrière ouvert du camion, tandis que les autres soldats se concentrent l’un sur l’autre à l’intérieur du camion. Il y a un contexte émotionnel supplémentaire dans cette scène, mais l’une des choses qu’elle communique est l’étendue: en faisant Schofield regarder au milieu de la distance – la concentration de ses yeux différant de ceux qui l’entourent – Mendes permet au public d’imaginer tout ce qu’il est voir même si le cadre ne montre qu’un ruban du large champ traversé par le camion.

Dans l’ensemble, avec des prises de vue Steadicam, 360 tours pour capturer le dialogue et des prises de vue bas de trois quarts pour capturer la grande étendue de voyage de ces personnages, Mendes, Deakins et l’équipe d’opérateurs de caméras et de concepteurs de production ont créé l’un des films de guerre les plus immersifs de histoire du film – qui emmène le public à chaque étape d’un voyage incroyablement ardu. Le pastiche à un coup en 1917 peut sembler un gadget pour certains, mais une fois que l’équipe créative s’est engagée à tourner le film pour qu’il ressemble à une prise ininterrompue, ils ont dû relever des défis techniques présentés par un coup, et les fans du film reconnaître sa magie technique. 1917 est un film épuisant à regarder – presque aussi épuisant que le voyage de ses personnages.

