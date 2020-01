1920 Nordic Noir Draugen arrive bientôt sur PS4 et Xbox One

Draugen, un jeu d’aventure mystère à la première personne du développeur norvégien Red Thread Games, arrive sur PlayStation 4 et Xbox One. Il sera disponible le 21 février, après sa sortie sur PC en mai 2019.

Le jeu incarne les joueurs comme Edward Harden, qui fouille la ville norvégienne fictive de Graavik avec sa pupille, Lissie, à la recherche de sa sœur disparue. Alors que vous explorez la ville apparemment abandonnée, à la recherche d’indices, les secrets les plus sombres qui hantent la région commencent à apparaître.

Ne vous attendez pas à beaucoup d’énigmes lourdes ou à quoi que ce soit d’autre – il s’agit plutôt de découvrir le mystère.

Red Thread Games a également publié une bande-annonce du jeu – si vous voulez vous rafraîchir, cela vaut peut-être la peine d’être évité.

Le jeu a reçu un 7/10 dans notre critique. Jess McDonell a déclaré que le jeu était très prometteur, même s’il n’a pas tout à fait réussi l’atterrissage. “Laisser les questions sans réponse ne présente pas un échec dans le récit, mais plutôt la notion que Graavik se sent comme une ville avec tellement plus à dire, dont les habitants méritent d’avoir plus de leurs histoires racontées. C’est un thème que le jeu vocalise à travers Lissie dialogue à plusieurs reprises, et pourtant il apporte rarement des réponses concrètes à ce qui s’est précisément passé dans la ville. “

Red Thread Games est surtout connu pour avoir développé des chapitres Dreamfall.

