1Mobile étend à nouveau ses offres jusqu’au 15 avril 2020

L’opérateur de réseau virtuel Vodafone jusqu’à 4G LTE, 1Mobile, a de nouveau décidé de prolonger leurs offres rechargeables jusqu’au 15 avril 2020, sauf extensions supplémentaires.

Les offres concernées se caractérisent par le mécanisme qui conduit à une augmentation de Giga et à une baisse du prix après trois mois. Nous parlons de la Récompense 75XPlus et Récompense Large Plus, découvrons-les ensemble.

1Mobile prolonge à nouveau ses offres rechargeables jusqu’au 15 avril 2020

Commençons immédiatement avec l’offre nommée Récompense 75XPlus, qui comprend un forfait mensuel de minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, 50 SMS à tous les numéros nationaux e 75 Go du trafic Internet 4G pour le prix de 9,99 euros par mois. N’oublions pas que ce taux comprend également des tarifs spéciaux sur la consommation subventionnée dans certains pays. À partir du troisième mois, le trafic de données augmentera de 15 Go jusqu’à ce qu’il atteigne i 90 Giga et le prix de l’offre tombera à 7,99 euros par mois.

Parallèlement à ce qui vient d’être présenté suit la Récompense Large Plus, qui fournit à la place minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, 40 SMS à tous les numéros nationaux e 35 Go du trafic Internet en données 4G avec des tarifs internationaux facilités dans certains pays, tous 6,99 euros par mois. Encore une fois, après le troisième mois, le trafic de données atteindra le seuil de 50 Go au prix de 5,99 euros par mois.

Les deux offres qui viennent d’être présentées s’adressent à nouveaux clients en matière de portabilité par Tim, WindTre, Fastweb Mobile, Iliad et tout autre opérateur virtuel à l’exception de Vodafone Italia, dont il utilise le réseau comme prévu précédemment. La contribution de l’activation s’élève à 10 euros pour la première offre et 8 euros pour la seconde. Pour en savoir plus d’informations, visitez le site officiel de l’opérateur.