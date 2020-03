2 millions de ventes sont en fait faibles pour DBZ Games

Plus de deux millions d’exemplaires de Dragon Ball Z: Kakarot ont été vendus dans le monde entier, mais c’est en fait un peu moins que ce que les jeux vidéo de la franchise Dragon Ball ont généralement vendu à ce stade. Publié par Bandai Namco et publié en janvier 2020, Dragon Ball Z: Kakarot a offert aux joueurs une chance d’explorer l’univers et les intrigues de l’anime emblématique dans un format d’action-RPG en monde ouvert.

Dragon Ball Z: Kakarot a reçu des critiques mitigées à élevées de la part des critiques, certains joueurs notant que le jeu offrait un voyage divertissant et agréable à travers le monde de Dragon Ball Z, même si les éléments RPG du jeu n’étaient pas aussi robustes que beaucoup l’avaient espéré. . Le jeu s’est bien comporté à sa sortie, se vendant à plus de 1,5 million d’exemplaires au cours de sa première semaine seulement. Cependant, au cours des près de deux mois qui ont suivi, Dragon Ball Z: Kakarot n’a accumulé que 500 000 ventes supplémentaires. C’était le jeu le plus vendu en janvier, mais pas le jeu DBZ le plus vendu de tous les temps.

500000, c’est encore beaucoup de joueurs, surtout lorsqu’ils sont ajoutés aux achats précédents pour faire un total de 2 millions de ventes (comme Bandai Namco l’a fait dans son annonce Twitter hier), mais c’est encore moins que ce que d’autres jeux vidéo Dragon Ball ont vendu par le passé. Selon Kitguru, le jeu de combat Dragon Ball FighterZ a atteint les mêmes chiffres de vente que dans sa première semaine de sortie, et bien que Dragon Ball Xenoverse ait eu un modèle de vente similaire à Kakarot au cours de ses premiers mois, ce jeu finirait par se vendre à plus de cinq millions d’exemplaires. .

Il est encore temps pour Dragon Ball Z: Kakarot de rattraper certains des autres jeux de la franchise, tels que le populaire Dragon Ball Z: Budokai de la PlayStation 2, qui, selon WorthPlaying, a vendu plus de 3,5 millions d’unités. Cependant, la baisse drastique entre la première semaine de vente et les semaines suivantes signifie probablement que Dragon Ball Z: Kakarot a une pente raide à gravir pour atteindre des personnages comme Dragon Ball FighterZ.

Heureusement, il ne semble pas que les développeurs CyberConnect2 et Bandai Namco arrêtent bientôt de travailler sur Dragon Ball Z: Kakarot. Parallèlement à quelques petites corrections de bugs et corrections de bugs, la mise à jour de mars pour Dragon Ball Z: Kakarot a annoncé que le mécanicien tant attendu de Time Machine sera bientôt ajouté au jeu, ce qui permettra une rejouabilité beaucoup plus importante à l’avenir. Les fans de la franchise aimeraient voir plus de jeux du monde ouvert dans la même veine, montrant peut-être différentes parties de l’univers DBZ, donc j’espère Dragon Ball Z: Kakarot’s les ventes totales seront suffisantes pour garantir plus de jeux de ce type.

