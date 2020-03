2 offres secrètes sur le site et 2 services gratuits

L’arrivée de Très mobile sur le marché des opérateurs mobiles il ne semble pas s’être inquiété iliad. La société made in France fait ronger le nouveau venu en se proposant avec deux offrandes secrètes sur le site officiel. Mais ce n’est pas tout. Bien que les deux opérateurs partagent la présence d’un service très utile, l’aiguille à balancier continue de pendre en faveur du fournisseur de 4 millions et demi d’utilisateurs. Il ne sera pas facile pour Wind Tre de contrer i deux services offert gratuitement pour toujours par le rival. Voyons ce qu’ils sont.

Iliad: l’offre de 4,99 € par mois comprend également les deux meilleurs services gratuits de tous les temps

Fondamentalement, le portefeuille de Offres Iliad se résume en présence de Giga 40, Giga 50 et l’option Voix seule. Nous savons que dans leur intégralité, ces propositions commerciales couvrent un large éventail de besoins. Nous passons des options avec minutes illimitées et SMS SANS INTERNET de la proposition low-cost aux Giga 40 et 50 avec trafic inclus en Europe avec 4G Plus des versions respectives Giga 40 et Giga 50.

Dans tous les cas, le coût est bloqué indéfiniment et comprend la présence des services “Qui est Iliad?“- via un SMS informatif sur un téléphone éteint ou un numéro inaccessible – répondeur et aussi appeler gratuitement à l’étranger vers plus de 60 destinations internationales sans frais supplémentaires.

Par rapport au manager de Benedetto Levi, la société virtuelle née de la côte Wind Tre ne propose que le composant “Je te cherchais», Utile pour informer le destinataire d’un appel reçu mais perdu en cas de numéro inaccessible. Sinon, il n’y a pas d’autres options partagées. La seule option spéciale pour Very Mobile est représentée par “RingMe», Avec lequel vous pouvez réserver le rappel vers un numéro temporairement inaccessible.

L’offre unique du nouveau concurrent est proposée avec le réseau Wind Tre 4G pour minutes illimitées, SMS illimités et 30 Giga du trafic à vitesse maximale avec un service de point d’accès sans frais. Le prix demandé pour cette promotion de lancement n’est que de 4,99 € par mois tout compris (bloc actif pour les services VAS payants).