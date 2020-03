20 millions d’utilisateurs simultanés

Personne ne peut douter aujourd’hui que Steam est la principale plate-forme de distribution de jeux vidéo numériques. Peu se souviennent que, à l’origine, sa seule fonction était de fournir des mises à jour aux utilisateurs des titres de Soupape, société qui a créé le service. Cela s’est produit en 2003 (mère de Dieu, comment le temps passe). Depuis, avec des hauts et des bas divers, elle est parvenue à rester leader sur son segment, et même si la concurrence n’a cessé de croître, aujourd’hui son leadership ne semble pas remis en cause.

Un nouvel exemple de cela est que, si nous regardons les statistiques que Steam publie ici, nous pouvons voir que ce samedi, le nombre d’utilisateurs qui, simultanément, ont joué un titre acquis sur la plate-forme, s’est approché de 20 des millions. Le pic est survenu entre 15h00 et 17h00, et il reste encore des heures ce week-end pour que le jalon puisse être atteint entre aujourd’hui et demain.

Et avec quels titres ces chiffres ont-ils été atteints? Ce sont les dix jeux les plus actifs de la journée, avec le nombre maximal d’utilisateurs, données fournies par la société:

Counter-Strike: Global Offensive: 1 007 062

Dota 2: 694 829

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: 183 817

PLAYERUN ancla’S BATTLEGROUNDS: 525.462

Grand Theft Auto V: 170 024

Chemin de l’exil: 133 357

ARK: Survival Evolved: 134,311

Destin 2: 118,432

Rouille: 86303

Team Fortress 2: 84 728

Au-delà du fait qu’il y a plus d’un million de personnes jouant CS: GO (nombre que, humblement, je vais augmenter d’une unité quand j’aurai fini d’écrire cette nouvelle) il y a deux aspects qui me sont particulièrement remarquables à cet égard. La première est que, sans aucun doute, au moins sur PC, les jeux en ligne ont de loin gagné le jeu hors ligne.

Et l’autre, qui parle du muscle que la société entretient (ou, plus précisément, des titres de son catalogue), c’est que son nombre d’utilisateurs augmente, malgré le fait qu’au fil des ans (et la prolifération d’autres plateformes ), pas mal de titres triple A ont quitté la plateforme. L’exemple le plus clair est de comparer les titres les plus joués sur Steam avec les catégories les plus vues en ce moment dans Twitch:

Si nous excluons la catégorie Juste bavarder (talk), on voit que les trois titres les plus lus ne sont pas dans le catalogue Steam. Nous devons descendre en quatrième position pour rencontrer Counter Strike: Global Offensive (Par coïncidence un titre Valve), qui est évidemment dans le catalogue Steam. Si l’on compare la liste des 13 plus vues sur Twitch avec la plus jouée aujourd’hui sur Steam, on constate que seuls quatre titres (CS: GO, Grand Thief Auto V, Dota 2 et Path of Exile) coïncident sur les deux listes.