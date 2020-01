20 $ rivaux AirPods, 25 $ Fire Stick 4K, 16 $ Wi-Fi extender, 6 $ smart plugs, plus – .

Bienvenue dans une édition spéciale week-end de notre offre quotidienne, car économiser beaucoup d’argent sur des produits populaires est certainement la meilleure façon de commencer votre week-end. Les points saillants de la rafle de samedi incluent le prolongateur de portée Wi-Fi d’Amazon le plus vendu avec 20000 notes 5 étoiles pour seulement 15,99 $, le modèle d’extension Wi-Fi amélioré qui est plus de deux fois plus rapide pour 22,99 $, une vente rare qui vous rapporte 60 $ PlayStation Plus 12 -mois codes pour seulement 44,99 $ (ce qui correspond au prix du Black Friday!), une offre spéciale uniquement disponible pour certaines personnes qui vous obtient un Fire TV Stick 4K pour 24,99 $ (prix le plus bas jamais!) avec le code coupon 4KFIRETV, les meilleurs écouteurs sans fil pour seulement 19,70 $ lorsque vous coupez le coupon sur place, l’ouvre-porte de garage intelligent MyQ pour seulement 29,98 $, les prises intelligentes Alexa et Google les plus vendues pour 6,37 $ chacune lorsque vous achetez un pack de 4, AirPods 2 chez Black Le prix de vendredi, le meilleur support de charge sans fil rapide d’Anker pour 12,99 $, 51 $ de réduction sur la caméra d’action GoPro HERO8 Black, et plus encore. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures affaires d’aujourd’hui.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.