200 $ pour une Nest Cam? Amazon vous offre une caméra à domicile de 20 $ et 6 mois de stockage gratuit dans le cloud – .

Les caméras de sécurité à domicile sont devenues de plus en plus abordables au fil des ans, mais les modèles bas de gamme comportent généralement plusieurs compromis par rapport aux alternatives plus coûteuses.

La YI Smart Home Camera 3 est un exemple rare d’un appareil photo domestique ultra abordable qui ne fait aucun compromis, et Amazon propose actuellement la meilleure offre que nous ayons jamais vue sur ce modèle.

Un code promo spécial réduit le prix de la caméra à seulement 19,50 $, plus une offre spéciale qui offre gratuitement 6 mois de stockage dans le cloud.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Vous vous souvenez quand la Nest Cam à 200 $ est sortie pour la première fois et cela semblait être un excellent rapport qualité-prix? Malheureusement pour Nest, ces jours sont révolus depuis longtemps. C’est un excellent appareil photo qui s’intègre parfaitement avec le reste des produits pour maison intelligente de Nest, mais 200 $ est un prix absolument absurde à payer pour une seule caméra de sécurité domestique lorsqu’il existe des dizaines et des dizaines d’alternatives qui sont tout aussi bonnes pour une fraction du prix.

Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur une seule des alternatives susmentionnées: la Yi Smart Home Camera 3. C’est l’une des caméras domestiques les plus vendues car elle offre toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin pour un prix incroyablement bas. Vous obtenez une excellente application, une résolution de 1080p, un son bidirectionnel, une détection de mouvement et même des fonctionnalités avancées telles que la détection humaine et l’analyse sonore, le tout pour seulement 27 $. Si vous en achetez un aujourd’hui sur Amazon, vous pouvez économiser un ensemble et obtenir un bonus supplémentaire formidable.

Utilisez le code de coupon GAXSJC8C à la caisse et vous réduirez le prix de cette caméra de sécurité domestique déjà abordable à seulement 19,50 $. De plus, il s’agit d’un ensemble spécial qui comprend gratuitement 6 mois de service de stockage cloud payant de YI. Aucun autre appareil photo ne se rapproche de cette valeur, mais l’offre n’est disponible que jusqu’à la fin du mois.

Voici plus de détails sur l’appareil photo et ses spécifications sur la page produit d’Amazon:

Version dédiée fournie avec 6 mois de stockage cloud YI: profitez de 6 mois de stockage cloud YI sans frais supplémentaires! Ce plan comprend un stockage de 7 jours pour tous vos clips vidéo de détection de mouvement extra-longs. Ne manquez jamais un instant, dès que la YI Home Camera 3 détecte un mouvement, elle commencera à enregistrer et se terminera une fois le mouvement arrêté. Avec des vitesses d’avance rapide pouvant atteindre 32x et une récupération graphique, accédez directement aux événements importants de la journée.

Obtenez une assistance immédiate avec un service d’intervention d’urgence 24/7 – En un seul clic, impliquez instantanément les répartiteurs d’urgence certifiés de Noon light, qui se coordonnent avec la police, les pompiers et les agences EMS pour garantir que les personnes ou les choses que vous aimez sont saines et sauves. (Service payant en option)

Système d’alerte amélioré avec détection sonore anormale / détection humaine – Identifiez les sons dans une plage de 16 pieds. Personnalisez l’alerte sonore entre 50 dB à 90 + dB et les niveaux de sensibilité du capteur de haut en bas en fonction de votre demande de moniteur pour chien / animal. La détection humaine par IA filtre les «faux positifs» causés par des objets indésirables ou des insectes volants.

Mode confidentialité avec planification de la mise hors tension – Personnalisez le temps de veille de votre caméra pour chaque jour de votre semaine, afin qu’il fonctionne lorsque vous travaillez et se repose lorsque vous vous détendez à la maison.

Facile à afficher et à partager avec l’application YI Home – Surveillez et contrôlez votre appareil photo dans une seule application téléphonique pratique. Personnalisez les paramètres selon vos préférences et profitez des fonctionnalités utiles: alertes d’activité, partage de l’appareil photo avec les familles, partage d’enregistrement amusant sur les réseaux sociaux et plus encore. (Le client PC / Mac prend en charge l’affichage de 4 flux de caméras en direct sur un seul écran)

Votre caméra peut non seulement se tenir sur sa base, mais aussi être montée sur des objets métalliques avec une base magnétique et n’importe quel mur ou plafond. 1. Séparez la caméra de la base. Tournez la base dans le sens antihoraire pour séparer la caméra de la base. 2. Percez des trous de positionnement sur la base.

Comment activer le service cloud 6 mois: Ouvrez l’application YI HOME, choisissez cette caméra / Paramètres / Mon cloud YI / Activez le cloud YI semestriel.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.