200 utilisateurs en difficulté, pris avec Sky et DAZN pirate

Avec le monde IPTV de nombreux utilisateurs ont bénéficié à la fois du point de vue de leurs chaînes préférées et du point de vue économique. Économisez beaucoup d’argent chaque mois et disposez de tous les contenu payant disponible pour le monde est vraiment une panacée. Dans le même temps, il faut considérer que ce n’est pas un service juridique, donc la loi pourrait causer de gros maux de tête. En restant sur le sujet, en fait, le groupe de travail l’application des lois a considérablement augmenté et, ces derniers jours, de nombreuses personnes auraient été prises les mains dans le sac. Maintenant, ces probable vraiment gros surtout en ce qui concerne les dernières lois.

IPTV: c’est ce que tous les utilisateurs qui ont été capturés récemment risquent

Tous ceux qui ont été pris les mains dans le sac risquent l’emprisonnement et une amende qui commence à partir de 2000 €. De plus, des saisies du matériel utilisé pour regarder l’IPTV sont également prévues. On parle donc de smartphone, ordinateur et décodeur de toutes sortes. Dans l’intervalle, Luigi De Siervo, PDG de la Serie A League, a déclaré:

«Heureusement, nous vivons dans un pays civilisé, où ceux qui commettent des erreurs paient. Félicitations à la Guardia di Finanza et à l’autorité judiciaire pour le grand résultat obtenu avec cette opération – a déclaré De Siervo -. Pendant des mois, la Ligue de Serie A a déclaré la guerre au piratage car il s’agit d’un phénomène criminel souvent alimenté par des utilisateurs inconscients du crime qu’ils commettent et des graves conséquences auxquelles ils sont confrontés. Aujourd’hui, pour la première fois, plus de deux cents consommateurs finaux ont été dénoncés, ce fait représente un tournant historique dans la lutte contre ce fléau, pour protéger tous les clubs et supporters qui s’abonnent honnêtement pour suivre les matchs de notre championnat “