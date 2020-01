2019 a été la deuxième année la plus chaude de la planète

NASA: 2019 n’a pas été l’année la plus chaude pour la planète entière

Alors que la Terre se réchauffe en moyenne, l’effet n’est pas réparti uniformément sur la planète. 2019 n’a été que la 34e année la plus chaude jamais enregistrée pour les États-Unis contigus, par exemple. Pendant ce temps, la région arctique s’est réchauffée jusqu’à trois fois le rythme du reste de la planète.

NAOO a récemment découvert que 2019 n’était pas seulement la deuxième année la plus chaude de tous les temps, c’était aussi deuxième plus humide , grâce aux inondations historiques et aux ouragans extrêmes. Alors que les signes du changement climatique deviennent plus explicites et immédiats, son danger est devenu de plus en plus difficile à nier. Nous espérons que ces effets déclencheront une action plus drastique et proactive de la part des gouvernements et des entreprises.