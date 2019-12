2019: L'année de passage à trop de services de streaming

Les jours du streaming dans l'ouest sauvage touchent à leur fin, et nous entrons dans une nouvelle ère où chacun et sa mère ont leur propre service, rivalisant pour votre attention et votre argent. Ces services ne fonctionnent plus sous le couvert de «Nous avons tout». Ils travaillent tous vers la spécialisation comme objectif principal, avec des films et des émissions de télévision précédemment diffusés étant une offre secondaire, même si les services à venir dépensent des millions pour obtenir les droits d'émissions comme Friends et The Office.

En 2019, l'espace du service de streaming est devenu encore plus grand avec les lancements d'Apple TV + et Disney +. L'un est désormais un acteur majeur dans cet espace et l'autre a déjà été oublié car il a choisi de se lancer sans aucune sorte de bibliothèque de programmation pour attirer de nouveaux utilisateurs. Et cela ne fera qu'empirer. En 2020, trois nouveaux services seront disponibles: HBO Max, Peacock de NBC et Quibi autoproclamé «axé sur le millénaire».

Revenons sur 2019 et sur ce que le streaming avait à nous offrir. Nous ne discuterons pas des services qui se concentrent principalement sur le streaming TV en direct comme Sling ou YouTube TV, des services de cinéma comme Vudu, ou des quelques services de streaming câble / satellite qui existent – car ils ne sont rien de plus qu'un loup dans des vêtements de mouton pour le cordon coupeurs, et vous finirez par payer le même prix que le câble pour moins de canaux. Voici un résumé de l'année de trop de services de streaming.

Les trois grands

Netflix

Depuis que Netflix est le roi des services de streaming depuis des années, nous nous sommes tous demandé: "Qu'est-ce qui va être le" tueur de Netflix "? La réponse n'est pas un service unique, cependant. Il devient de plus en plus clair que tandis que tout le monde était Intensifiant leur jeu, Netflix était en train de rouler en roue libre, mais si rien ne change, il deviendra rapidement un navire en perdition. . Mais à part Stranger Things, Netflix n'a pas cette série "refroidisseur d'eau" qui fait parler tout le monde. Oui, il y a plein de super séries comme Mindhunter, BoJack Horseman, Master of None, Queer Eye, etc., mais rien avec le même attrait de masse que Stranger Things – qui est facilement l'une des émissions de télévision les plus importantes et les plus parlées de ce siècle. Pourquoi est-ce un problème cependant?

Bien que vous ne soyez peut-être pas d'accord avec cette critique de Netflix, vous devez regarder l'image plus grande. Netflix perd ou a perdu une grande partie de ses offres secondaires. Des amis partent pour HBO Max, The Office se dirige vers Peacock, et tous les films de Marvel, Star Wars, Pixar et Disney sont – ou seront très bientôt – exclusivement sur Disney +. Et avec plus de services de niche comme le Shudder sur le thème de l'horreur qui s'agrandit et obtient des offres exclusives avec des films et des séries télévisées, Netflix va bientôt choisir les morceaux de contenu pour compléter son service. 2020 sera une grande année pour Netflix, mais pour toutes les mauvaises raisons.

La grâce salvatrice pour l'entreprise sera soit les gens oubliant qu'ils ont un abonnement, soit le sophisme des coûts irrécupérables – où vous avez déjà investi tellement de temps, d'argent ou de ressources dans quelque chose que vous décidez de continuer, peu importe à quel point il est mauvais obtient. C'est la même raison pour laquelle nous continuons à regarder une saison complète d'une mauvaise émission de télévision après avoir déjà regardé quatre épisodes. L'ignorance peut être la façon dont Netflix reste à flot s'il ne change pas ses habitudes. C'est une erreur de coût irrécupérable à son meilleur. Cependant, chaque fois que les gens commencent à ressentir cela à propos de Netflix, le service abandonne quelque chose comme The Irishman, qui capte l'attention du monde pendant un mois.

Hulu

Contrairement à Netflix, Hulu n'est pas dans une position où il a du mal. À bien des égards, il prospère plus que jamais. Le service continue d'être un excellent endroit où aller pour regarder des émissions de télévision le lendemain de leur diffusion, et maintenant que Disney prend pleinement le contrôle, il sera beaucoup plus facile de regarder des émissions de télévision sous l'égide de cette société.

Plus de personnes ont accès à Hulu que jamais auparavant simplement parce que Disney a donné aux nouveaux abonnés la possibilité de le regrouper – avec ESPN + – avec le service de streaming Disney +. Alors que Netflix peut avoir le plus grand attrait grand public, c'est Hulu qui a le contenu de la plus haute qualité dans l'ensemble pour un service de streaming "catchall", même si un argument de vente majeur regarde de nombreuses émissions de télévision le lendemain de leur diffusion.

En 2019, Hulu a brillé exceptionnellement en ce qui concerne la programmation originale. Cette année a vu la saison 3 de Handmaid's Tale, qui a échappé au marasme de deuxième année de la saison 2, donnant un espoir réaliste au personnage principal de la série, June. De plus, la saison 2 de Castle Rock a fait ses débuts, s'appuyant sur les idées de la première saison tout en présentant une histoire complètement autonome et beaucoup plus intéressante que son offre d'ouverture. Mis à part ce qui devrait être considéré comme les piliers de Hulu pour la programmation originale, cette année a vu le lancement des comédies Pen15 et Ramy, qui ont toutes deux été acclamées par les critiques et les fans.

De plus, Hulu est désormais le site exclusif de la bibliothèque FX et du streaming de certaines séries FX. C'est en fait un gros avantage pour le service, car FX a diffusé des émissions de télévision sur la dynamite comme Sons of Anarchy, It's Always Sunny In Philadelphia, Legion, American Horror Story, et plus encore.

Amazon Prime Video

Sur le "Big 3 of Streaming", Amazon Prime Video a connu une excellente année pour le contenu original et une année lente pour tout le reste. Sa série originale The Boys a été lancée cette année, ce qui était étonnamment bon. De plus, Good Omens est arrivé et la comédie excentrique a été un succès auprès des fans. Pendant ce temps, The Marvelous Ms. Maisel, acclamée par la critique, a débuté sa troisième saison. C'est là que la bonne nouvelle se termine, cependant …

Bien sûr, Amazon a les droits de diffusion en continu sur Thursday Night Football est un gros problème, mais ce n'est pas si important quand il est également diffusé sur Fox, un réseau qui est déjà diffusé gratuitement – tant que vous avez une antenne ou un paquet câble / satellite . Et à part un jeu NFL par semaine, Amazon ne reçoit pas les mêmes mises à jour de contenu mensuelles que ses concurrents. Sa sélection de nouvelles versions mensuelles est au mieux terne.

Quoi qu'il en soit, la principale raison d'avoir Amazon Prime Video est que les clients bénéficient d'une livraison gratuite de deux jours lorsqu'ils achètent quelque chose sur Amazon, et pendant la saison des vacances, cela est très pratique. Cependant, lorsque le principal argument de vente pour votre service de streaming est la livraison gratuite par un énorme détaillant en ligne, cela ne fait pas beaucoup confiance à ce que vous fournissez.

L'histoire de deux lancements très différents

La plus grande actualité en streaming de l'année a été le lancement de Disney + et Apple TV +. Le 1er novembre, Apple TV + a été lancé, à peine 11 jours avant le service de Disney, et le dernier service de streaming d'Apple n'offrait rien de notable. Bien qu'il ait beaucoup de contenu original, il n'a pas attiré la même attention que les autres services, et comme Apple TV + n'a que du contenu original et rien d'autre, il peut ne pas être suffisamment intéressant pour le fan de streaming occasionnel. Neuf nouvelles séries ont été présentées le jour du lancement, mais à part The Morning Show, il n'y avait pas vraiment de buzz à leur sujet. GameSpot a donné à See un 7/10 après avoir regardé les trois premiers épisodes de la saison 1, mais une semaine après le lancement d'Apple TV +, tout le monde semble avoir oublié son existence.

Le 11 novembre, le service de streaming le plus attendu à ce jour est devenu public, Disney +. Il offrait un large catalogue de films et d'émissions de télévision Disney, Pixar, National Geographic, Star Wars et Marvel pour lancer les choses, ainsi que du contenu original. La plus grande émission originale à noter n'était autre que la série Star Wars The Mandalorian, et même si la qualité de la série différait selon les épisodes, c'est toujours une série incontournable pour la plupart des fans de Star Wars. En plus de cela, de nombreuses autres séries originales ont contribué au lancement de Disney +, notamment High School Musical: The Musical: The Series, Le monde selon Jeff Goldblum et The Imagineering Story – un documentaire retraçant l'histoire des parcs à thème de Disney.

Mais tout avec Disney + n'était pas parfait. Dès la sortie de la porte, il manquait des fonctionnalités comme une fonctionnalité "continuer à regarder", quelque chose que tout service de streaming devrait avoir. De plus, le premier jour était un gâchis, car Disney ne s'attendait pas à ce que tant de personnes essaient de bénéficier du service en même temps. Ensuite, il y avait des choses plus petites comme les premiers épisodes de The Simpsons en écran large, alors qu'ils auraient dû être au format 3: 4, et en raison du zoom avant pour s'adapter à l'écran large, certains gags visuels ont été manqués.

Comparativement, Disney + était un lancement et un service bien pensés et planifiés, et il méritait tout le battage médiatique derrière. Apple TV + était un jeu de puissance hâtif, essayant de battre Disney sur le marché avec un catalogue skin-and-bones à offrir à ses clients. Ce sont deux services des deux côtés de la médaille.

Les services de niche

Il existe de nombreux services de streaming qui s'adressent à un public en dehors du courant dominant. Les plus notables de ces services sont Shudder, DC Universe et le WWE Network. Shudder continue d'être un service incontournable pour les fans d'horreur. En 2019, Shudder a lancé un contenu plus original et exclusif à son service, et c'est le meilleur endroit pour regarder l'horreur indie et étrangère. L'année dernière, le service a créé sa série originale Creepshow, qui a été un hommage amoureux et divertissant au film original. Si Creepshow est une indication, 2020 sera une excellente année pour Shudder.

L'avenir de DC Universe semble être remis en question – car il y a eu des rumeurs plus tôt cette année que le service fermerait avec HBO Max à l'horizon – ce qui est une pensée folle car 2019 a été une si bonne année pour la programmation originale du service, y compris la série animée Harley Quinn, l'annulation de Swamp Thing, Doom Patrol, Young Justice: Outsiders et une nouvelle saison de Titans. Parallèlement à la programmation originale, DC Universe a également ajouté des dizaines de milliers de bandes dessinées à son service. Si vous êtes un fan de bandes dessinées, DC Universe continue d'être un service incontournable. Et en 2020, une nouvelle saison de Doom Patrol fera ses débuts sur DC Universe et sur HBO Max après son lancement, donc plus de gens auront la chance de voir ce que ce service a à offrir, mais s'abonneront-ils?

Les fans de catch ont continué à investir leur argent dans le réseau WWE en 2019. L'année dernière, il a eu un lifting très nécessaire, mais il a eu du mal à fournir un contenu toujours bon en dehors des PPV en streaming et à pouvoir regarder de vieux spectacles de catch. Oui, il y a toujours du contenu original, mais il n'y a pas beaucoup de points forts de l'année dernière. De plus, la WWE ne semble pas prête à s'en tenir au contenu original qu'elle propose – en dehors des offres documentaires en cours – laissant le service sans grande diversité, en ce qui concerne les types d'émissions. Le prix de 10 $ par mois en vaut la peine si vous prévoyez de regarder les PPV pendant leur diffusion, mais les clients en veulent sûrement quelque chose de plus.

2019 a été une grande année pour le streaming. Outre les services susmentionnés, il y en a beaucoup d'autres qui ont leurs propres mérites et défauts: YouTube Premium a Cobra Kai – l'une des meilleures émissions "à la télévision" – CBS All Access a eu une année solide avec de grandes émissions comme The Twilight Zone et The Criterion Channel permettent à ses utilisateurs d'accéder à des films acclamés par la critique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Cependant, ces services sont des poneys à un tour qui n'offrent pas trop d'autre chose.

Il y a maintenant trop de choix en matière de services de streaming, car la grande majorité d'entre eux propose au moins une série incontournable. Pour ceux qui ont coupé le cordon des fournisseurs de câble et de satellite, vous pourriez vous retrouver à payer le même prix que le câble pour tous ces services chaque mois. 2020 marquera donc l'ère de la sélection et du choix plutôt que de s'abonner à tout. Mais tous ces services seront en lice pour votre attention, et ce sera une décision difficile – et quotidienne – de déterminer ce qui vaut votre argent.