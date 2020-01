2020 WWE Royal Rumble PPV Match Card, heure de début, date, prévisions et comment regarder

Le Royal Rumble PPV 2020 de la WWE est enfin là, et vous pouvez consulter nos mises à jour en direct et les résultats de l’événement ainsi que la critique de GameSpot sur le spectacle. Si vous êtes intéressé par la carte de match pour le spectacle et comment regarder gratuitement, continuez à lire pour toutes les informations dont vous avez besoin. Que la route de Wrestlemania commence.

Le Royal Rumble de 2020 a déjà quelques surprises, sans compter que R-Truth se déclarant membre de l’événement pour ne pas être déclaré quelques secondes plus tard dans l’un des segments les plus agréables de la mémoire récente. En plus de cela, chaque année, les matchs de grondement ont de nombreuses surprises, et au moins une fois par an, il y a au moins un participant surprise vraiment bizarre que personne ne voit venir.

L’événement de cette année arrive à Minute Maid Park à Houston, au Texas, le dimanche 26 janvier. Selon l’endroit où vous vivez dans le monde, vous pourrez regarder l’événement à une heure raisonnable ou au milieu de la nuit jusqu’au tôt le matin – désolé l’Europe. Ci-dessous, vous trouverez les heures de début de la carte principale du Royal Rumble de cette année.

Heure de début du Royal Rumble:

16 h 00 PT6 PM CT7 PM ET12 AM GMT (27 janvier) 11 AM AEDT (27 janvier)

Les heures de début sont pour la carte principale, et il est important de noter que tous les PPV de la WWE ont également un Kickoff Show. Avec des événements plus importants comme Royal Rumble, ledit préshow commence généralement deux heures avant la carte principale. Habituellement, il y a aussi quelques matchs au Kickoff Show, mais au moment d’écrire ces lignes, rien n’a été annoncé pour le préshow.

Comment regarder:

Si vous êtes intéressé à regarder le Royal Rumble de cette année, il existe deux façons de le faire. Vous pouvez l’acheter auprès de votre fournisseur de câble ou de satellite; cependant, le coût de cet événement peut varier entre 45 et 55 $, selon votre fournisseur. C’est le seul moyen pour certaines personnes de regarder qui n’ont pas accès à Internet haut débit.

Vous pouvez en fait regarder le Royal Rumble de cette année gratuitement sur le réseau WWE, tant que vous êtes un nouvel abonné. Si vous vous inscrivez pour la première fois au service de streaming, vous bénéficiez d’un mois gratuit et vous pouvez annuler à tout moment. Vous pouvez donc diffuser le PPV ce dimanche gratuitement. Si vous aimez ce que le réseau a à offrir, cela coûte 10 $ par mois.

Si vous préférez assister à l’événement en direct à Houston, des billets sont toujours disponibles pour le Rumble. Les sièges les moins chers disponibles sont de 75 $, et si vous recherchez une action au bord du ring, il y a six sièges en arrière pour 700 $.

Carte de match:

En ce qui concerne les matchs confirmés pour le Rumble de cette année, une chose qui est intéressante à propos de l’événement de cette année est que le champion de la WWE Brock Lesnar s’est déclaré membre du match Rumble à la première place. S’il dure tout le match – qui dure normalement au moins une heure – il pourra affronter le champion universel à Wrestlemania. Normalement, nous ne voyons pas de champion de l’événement principal dans ce match, il sera donc intéressant de voir comment tout cela se déroule. Espérons que Lesnar ne remporte pas le Rumble. Nous n’avons pas besoin d’un champion à temps partiel tenant les deux ceintures de l’événement principal.

Le reste de la carte se rassemble lentement. Au moment où nous écrivons, il y a huit matchs sur la carte, ce qui peut ne pas sembler beaucoup. Cependant, les matchs du Royal Rumble masculin et féminin peuvent durer plus d’une heure chacun, donc nous ne nous attendons pas à ce que le Rumble de cette année ait beaucoup plus de 10 matchs sur la carte principale. Ci-dessous, vous trouverez tous les matchs sur la carte jusqu’à présent, et à ce jour, rien n’a été réservé pour le coup d’envoi.

Andrade (c) contre Humberto Carrillo (Championnat des États-Unis) Shorty G contre SheamusBayley (c) contre Lacy Evans (Championnat Smackdown Féminin) Roman Reigns contre King Corbin (Match Falls Count Anywhere) Becky Lynch (c) contre Asuka (Championnat féminin brut) “The Fiend” Bray Wyatt (c) contre Daniel Bryan (Championnat universel) Match Royal Rumble féminin Match Royal Rumble masculin

De plus, nous vous tiendrons au courant des personnes confirmées pour les matchs Rumble masculin et féminin. Vérifiez-les tous ci-dessous.

Participants au Rumble féminin:

Charlotte FlairAlexa BlissNikki CrossSarah LoganNatalya

Participants au Rumble masculin:

Brock Lesnar (participant n ° 1) Roman ReignsKing CorbinDolph ZigglerShinsuke NakamuraBraun StrowmanKofi KingstonBig EErick RowanAJ StylesRandy OrtonEliasRey MysterioRicochetDrew McIntyreOtisTuckerRusevBobby LashleyAleister BlackSudyev

Prédictions:

Une partie du plaisir de l’événement Rumble consiste à prédire les gagnants et les perdants de l’événement. Plus tard cette semaine, GameSpot aura ses prédictions officielles, mais voici un avant-goût de ce que nous pensons se produire avant cette date.

Royal Rumble Hommes:

Tout indique que Lesnar a remporté le match, ce qui m’amène à croire qu’il y aura une unification des championnats de l’événement principal de Raw et de Smackdown. Il n’y a rien que je veuille moins que Lesnar pour gagner, mais avec la préparation du match, c’est là que cela semble aller.

Cependant, ce serait un bon moment pour la WWE de tirer quelque chose de vraiment cool, comme donner à Drew McIntyre un gros coup de pouce. À la fin du Rumble, cela pourrait revenir à McIntyre et Lesnar, et McIntyre pourrait éliminer la bête, devenant le vainqueur de Rumble cette année. En fin de compte, il défierait ensuite Lesnar pour le titre à Wrestlemania, mettant déjà en place une belle histoire entre les deux.

Royal Rumble féminin:

Contrairement au match masculin, il n’y a pas eu beaucoup de lutteurs confirmés pour le match Rumble féminin. Plus que probablement, la WWE peut prendre une grande chance avec quelqu’un qui n’a pas été à l’honneur du championnat féminin. Ce pourrait être le moment pour Nikki Cross de briller. Cependant, ce qui est beaucoup plus probable, c’est que Charlotte remporte le Rumble, seulement pour défier Becky Lynch à Mania pour ce qui sera sûrement un grand match.

Revenez à GameSpot le dimanche 26 janvier pour une couverture en direct de l’émission.

