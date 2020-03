2021 Chevy Bolt véhicule électrique équipé de CarPlay sans fil, chargement Qi et USB-C

Le CarPlay sans fil est encore rare en 2020, c’est donc toujours une excellente nouvelle de voir de nouvelles voitures offrir la version premium de la fonction d’infodivertissement d’Apple. Comme le rapporte le site frère de ., Electrek, la nouvelle voiture de demain de Chevrolet sera équipée de Wireless CarPlay et de fonctionnalités plus modernes qui ne sont pas largement disponibles dans les nouvelles voitures.

Qu’est-ce que CarPlay?

CarPlay permet aux conducteurs d’interagir facilement avec l’iPhone tout en limitant considérablement les distractions grâce aux écrans intégrés dans les voitures. Il donne accès à Apple Music et Spotify, Apple Maps et Waze, ainsi qu’aux appels téléphoniques et à la messagerie via Siri.

La plupart des voitures exigent que le conducteur connecte son iPhone à la voiture à l’aide d’un câble Lightning pour démarrer CarPlay et charger.

Le véhicule électrique 2021 Bolt de Chevy sera livré avec Wireless CarPlay afin que la fonction d’infodivertissement d’Apple puisse prendre en charge l’écran intégré de la voiture dès que vous montez dans la voiture – même si votre iPhone est dans votre poche ou votre sac.

Chargement sans fil

Le Chevy Bolt 2021 est également livré avec un pad Qi intégré pour charger sans fil les nouveaux iPhones sans câble Lightning. Certaines voitures avec Wireless CarPlay manquent de charge sans fil, vous avez donc toujours besoin du câble pour l’allumer.

La charge sans fil fonctionne avec l’iPhone 8, l’iPhone X et les versions plus récentes.

USB-C

Autre rareté dans le nouveau véhicule électrique de Chevy: les ports USB-C. Les Mac sont passés d’USB-A à USB-C il y a quatre ans, et les nouveaux iPhones sont désormais livrés avec des câbles USB-C vers Lightning.

La plupart des voitures sont toujours livrées avec les anciens ports USB-A, et les nouvelles voitures ne sont probablement pas quelque chose que vous mettez à niveau aussi souvent que votre iPhone. Cela positionne la nouvelle Chevrolet Chevy Bolt EV 2021 comme une voiture du futur qui ne paraîtra pas longtemps dans la dent le premier jour.

