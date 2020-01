24 applications et jeux temporairement gratuits et 57 en vente pour vendredi

Bienvenue à vendredi, tout le monde. Maintenant que la semaine de travail est presque terminée, il est à nouveau temps de consulter les dernières ventes d’applications et de jeux actuellement disponibles sur le Google Play Store. Comme toujours, j’ai mis en évidence les titres les plus intéressants en gras pour faciliter la découverte, et grâce à l’équipe 17 qui a mis en vente plusieurs de ses jeux, il y a plus que quelques hors concours cette semaine. Alors sans plus tarder, voici 24 applications et jeux temporairement gratuits et 57 en vente pour le week-end.

Gratuit

applications

White Noise Pro: Sleep Sounds & Relax 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Code Morse – apprendre et jouer – Premium 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Curseur de volume comme Android P Contrôle du volume 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Enregistreur d’appels intelligent PREMIUM 9,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

CPUz Pro 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Game Booster Pro | Game Bug Fix & Game Lag Fix 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Motive moi! Encourage moi! 0,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Photos Pro: Gestionnaire de photos et éditeur 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Up Left Out 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Into the Sky 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Black Game: Math Puzzles PRO 2020 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Blossom Clicker VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

FASTAR VIP – Shooting Star Rhythm Game 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Roll Turtle 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Survivalist: invasion PRO 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Animal Forest: Fuzzy Seasons (Start Pack Edition) 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Brumpfus Hopeless Chase 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Boxes Drop – Tower block 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Carte de score Kamikazee Dice 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

InfraRED – Pack d’icônes Stealth Red 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Widget de texte simple – Widget de texte pour Android 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Thin – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Vente

applications

Synthétiseur MuseLead 3,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 1 jour

Gamme laser 9,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

DecidApp – prise de décision 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 2 jours

EvoWallet – Money Tracker [Premium] 1,99 $ -> 1,39 $; La vente se termine dans 2 jours

Melody Sense Player – Propulsé par des gestes de la main 13,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

TXD Tool 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Bus Pucela Pro 🚍 Valladolid Bus 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Firefly Pro pour Aurora Nanoleaf 4,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Serveurs Ultimate Pro 8,49 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Widget photo animé + 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Météo YoWindow 9,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Budget Blitz Pro – suivi et planification de l’argent 14,99 $ -> 8,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Billets 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Private DIARY Pro – Journal personnel 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Simple Workout Log PRO Key 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Carte de l’Europe 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Apprendre à jouer à Piano PRO 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Identification des champignons 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Piano Sheet Reading PRO 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

LIRE MUSIC PRO 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Tournament Manager Pro 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

unitMeasure: Convertisseur d’unité de matériau hors ligne 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Wifi Auto PRO 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Dino Teacher 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Dragon Castle: The Board Game 5,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Chevaliers du Tartare 7,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 3 jours

The Black Dungeon RPG 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Kickass Commandos 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Cat Lady – Le jeu de cartes 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Deathtrap Dungeon Trilogy 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Fighting Fantasy Legends 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Siège de Dragonspear 9,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Talisman 3,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Talisman: Origins 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Talisman: The Horus Heresy 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Crystal Wars 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Flockers 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Hack, Slash, Loot 4,18 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Penarium 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

À l’abri 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

The Escapists: Prison Escape 6,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

The Escapists 2: Pocket Breakout 6,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Worms 2: Armageddon 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Worms 3 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Flare 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 1 jour

Fantasy Tunnel Live Wallpaper 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Nova Dark Icon Pack – Icônes en forme de carré arrondi 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Café pour KLWP 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Glitch – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Pack d’icônes S9 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Stracta pour KLWP 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Wavy pour KLWP 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Fond d’écran abstrait Gyro 3D Live 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Résumé Gyro 3 3D Live WP 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Pack abstrait Live Wallpaper 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Nova Icon Pack – Rounded Square Icons 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours