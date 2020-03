24 heures avec le Samsung Galaxy S20: ce que nous avons appris dès le premier jour

Le Samsung Galaxy S20 est l’un des téléphones les plus attendus de l’année, et il est maintenant en vente aux États-Unis (d’autres territoires, dont le Royaume-Uni, devraient recevoir le téléphone le 13 mars).

Nous passons du temps de qualité avec notre propre Galaxy S20 depuis un peu plus d’une journée maintenant. Nous sommes en train de préparer notre examen complet – nous espérons l’avoir avec vous à un moment donné la semaine prochaine – mais pour l’instant, nous voulions partager certaines de nos premières réflexions sur le dernier produit phare de Galaxy.

Il est très difficile d’avoir une idée claire de la qualité d’un téléphone en une journée – d’où la raison pour laquelle nos évaluations prennent souvent environ une semaine – mais nous pouvons vous donner quelques conseils sur ce à quoi vous attendre si vous prévoyez de choisir le Galaxy S20.

1. Il est beaucoup plus facile à manipuler que le Galaxy S20 Ultra

(Crédit d’image: Future)

Si vous recherchez un téléphone facile à manipuler, le Galaxy S20 est la meilleure option des trois nouveaux combinés de Samsung.

En regardant les statistiques sur papier, cela ne sera pas une surprise majeure, mais le Galaxy S20 est un appareil relativement petit par rapport au S20 Plus ou S20 Ultra. Nous venons d’échanger après avoir passé quelques jours à utiliser le Galaxy S20 Ultra, et le Galaxy S20 est nettement plus facile à utiliser dans une main.

Il est beaucoup plus léger – le S20 pèse 163 grammes, tandis que le S20 Ultra était l’un des téléphones les plus lourds que nous ayons jamais utilisés avec 222 grammes – et cela le rend évidemment plus facile à tenir, tandis que sa taille signifie que nous pouvons le tenir confortablement. d’une part.

Bien sûr, la plupart des gens ne viendront pas sur le S20 à partir d’un combiné avec un énorme écran de 6,9 ​​pouces (c’est ce que l’Ultra propose), mais nous trouvons ce téléphone beaucoup plus facile à manipuler – et il ne pèse pas descendre notre pantalon n’importe où autant que l’Ultra.

2. Vous ne manquerez probablement pas un zoom 100x

Les capacités de zoom de l’appareil photo standard du Galaxy S20 seront probablement suffisantes pour la plupart des gens.

L’un des principaux arguments de vente du S20 Ultra est un zoom 100x qui est ahurissant lorsque vous l’utilisez pour la première fois. Nous avons beaucoup écrit sur la fonctionnalité ici, mais bien qu’il s’agisse certainement d’une fonctionnalité révolutionnaire, nous avons trouvé qu’elle avait une valeur limitée dans l’utilisation quotidienne.

Le S20 ne monte que jusqu’à un zoom 30x, mais cela en soi est tout à fait remarquable. Au cours de notre bref essai de la fonctionnalité, nous avons été impressionnés par la qualité que vous pouvez obtenir. Voici notre principal exemple pour vous montrer:

Image 1 de 5

Une prise de vue en mode automatique sur le Samsung Galaxy S20 (Crédit image: Future) Image 2 sur 5

Zoom 3x (Crédit image: Future) Image 3 sur 5

Zoom 10x (Crédit image: Future) Image 4 sur 5

Zoom 20x (Crédit image: Future) Image 5 sur 5

Zoom 30x (Crédit image: Future)

Donc, même si vous n’obtiendrez rien d’aussi révolutionnaire qu’un zoom 100x, si vous n’avez pas eu de téléphone avec un zoom 30x dans le passé, vous êtes sûr d’être satisfait du type de résultats que vous pouvez voir ci-dessus.

3. Le poinçon selfie est minuscule

(Crédit d’image: Future)

Le Galaxy S10 possédait l’une des plus petites caméras selfie à perforation du secteur lors de son lancement en 2019, mais le Galaxy S20 le bat avec une ouverture encore plus petite.

La caméra selfie du S20 est très similaire à celle du Galaxy S10, mais le trou lui-même a été considérablement réduit, au point où nous ne l’avons pas vraiment remarqué lors de l’utilisation du téléphone.

C’est particulièrement surprenant, car Samsung a décidé de déplacer le selfie shooter au centre du bord supérieur de l’écran, plutôt que de le placer dans le coin supérieur droit comme il l’était sur le Galaxy S10.

4. Nous ne manquons pas le bouton Bixby

(Crédit d’image: Future)

Le bouton Bixby a été supprimé pour les téléphones Galaxy Note 10, mais il s’agit du premier téléphone Galaxy S depuis quelques générations à ne pas avoir de bouton matériel dédié pour appeler l’assistant vocal Samsung.

On ne nous a pas donné de raison précise pour laquelle Samsung a laissé tomber le bouton Bixby de ses appareils, mais si vous échangez depuis un appareil Galaxy S8, Galaxy S9 ou Galaxy S10, cela sera probablement un soulagement que vous n’ayez plus accidentellement appuyez dessus lorsque vous essayez de modifier le volume de votre téléphone.

C’est quelque chose que nous trouvions assez régulièrement – et le bouton ressemblait également assez au bouton d’alimentation, il était donc facile de lancer accidentellement Bixby au lieu de réveiller l’écran du téléphone.

5. 120Hz est notre changement de paramètres de référence… jusqu’à présent

(Crédit d’image: Future)

Un taux de rafraîchissement d’affichage élevé est l’une des mises à niveau de choix pour de nombreux fabricants de téléphones en 2020. Cela signifie essentiellement que vous pouvez profiter d’une expérience plus fluide lorsque vous jouez à des jeux, et même juste lorsque vous faites défiler votre flux Twitter.

Il est probable que votre téléphone actuel ait un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais certains appareils augmentent cette technologie à 90 Hz ou 120 Hz. Le Galaxy S20 a un écran de 120 Hz, mais étrangement, la société n’a pas activé la fonctionnalité par défaut – vous devrez la modifier dans les paramètres d’affichage.

Nous imaginons que c’est parce qu’un taux de rafraîchissement plus rapide décharge généralement la batterie plus rapidement, et Samsung ne veut pas que vous viviez une vie moins que satisfaisante à moins que vous ne souhaitiez particulièrement profiter de la fonctionnalité.

Nous en avons cependant profité – c’était l’un des premiers changements que nous avons apportés lorsque nous avons sorti le téléphone de la boîte, car il offre une bien meilleure expérience lors des jeux, ainsi que lors du défilement des flux ou des articles sur les réseaux sociaux.

C’est une fonctionnalité à laquelle nous nous sommes habitués sur d’autres appareils haut de gamme, comme le OnePlus 7T Pro, et c’est quelque chose que nous pensons très bien fonctionner sur le Galaxy S20 – si cela a un impact significatif sur la durée de vie de la batterie est une question à laquelle nous répondrons dans notre examen complet, ainsi que le partage de plus de résultats de notre processus de test approfondi.