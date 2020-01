240 millions de smartphones expédiés et ont battu la concurrence 5G

Huawei aurait expédié plus de 240 millions de smartphones dans le monde en 2019, malgré l’interdiction américaine. Sur ces 240 millions, 6,9 millions étaient des smartphones 5G, ce qui signifie une part de marché record pour Huawei. La société prévoit des ventes de 850 milliards de yuans ou 123 milliards de dollars pour 2020.

La société chinoise a connu une année difficile; est entré sur la liste des entités des États-Unis, ce qui a empêché les entreprises américaines de faire affaire avec Huawei. Cependant, vous ne l’imaginez pas en regardant les chiffres de vente du géant chinois. Selon un récent rapport, Huawei a expédié plus de 240 millions de smartphones dans le monde en 2019. En particulier, les ventes de ses téléphones des séries Mate et P ont augmenté de plus de 50%.

Huawei a battu Samsung pour les chiffres de vente 5G

Ce qui est surprenant, c’est que même sans accès aux applications de Google et l’incertitude des mises à jour, Huawei continue à expédier des millions d’unités dans le monde. La société a également expédié 6,9 millions de téléphones 5G en 2019 pour une part de marché record. Cela enlève la première place à Samsung qui aurait expédié 6,7 millions de téléphones 5G en 2019.

Parallèlement aux ventes de smartphones, les ventes d’appareils portables Huawei semblent également bien se porter. Pour l’avenir, le président, Xu Zhijun, s’attend à une augmentation de 18% de ses revenus pour un total de 850 milliards de yuans (123 milliards de dollars) d’ici 2020, malgré la pression continue des États-Unis. Il a également souligné l’importance de développer la plateforme d’applications HMS de Huawei pour aider aux ventes à l’étranger après avoir perdu l’accès aux applications et services de Google.