25 applications Android malveillantes à supprimer

Les applications malveillantes restent l’un des problèmes les plus importants du secteur mobile. Google et Apple ont tous deux vos propres mesures de sécurité pour empêcher l’arrivée de ce type d’applications dans leurs magasins officiels, Google Play Store et App Store, respectivement, mais aucun n’a réussi à les arrêter complètement.

À ce sujet, il est juste de reconnaître que nous l’aimons plus ou moins, Apple a un certain avantage Grâce aux particularités que la société Apple établit en matière de régulation de l’entrée et de la maintenance des applications dans sa boutique officielle. J’entends par là que, en général, le Google Play Store est plus affecté par l’arrivée d’applications malveillantes, une réalité qui a été remarquée dans le dernier mouvement que la société Mountain View a effectué.

Annonces :

Google a supprimé un total de 25 applications malveillantes qui étaient présents dans leur app store officiel. Dans l’image ci-jointe, vous pouvez trouver la liste complète des applications malveillantes qui ont été supprimées. On estime que, jusqu’à présent, tous ont atteint deux millions de téléchargements, ce qui signifie qu’ils auraient pu toucher un nombre considérable d’utilisateurs.

Pourquoi sont-ils considérés comme des applications malveillantes?

Eh bien, c’est très simple, car ils contiennent tous un type de malware spécialement conçu pour voler les informations d’identification de l’utilisateur sur Facebook. Est-ce ainsi que cela fonctionne:

L’application attend que l’utilisateur en ouvre un autre créé par Facebook (Messenger, Instagram ou WhatsApp).

Lorsqu’il le détecte, il ouvre un nouvel onglet de navigateur avec une page de connexion Facebook, ce qui est évidemment complètement faux.

Pour donner une plus grande image de véracité, cette page montre, en haut, l’application que l’utilisateur a voulu démarrer.

Si l’utilisateur tombe dans le piège et entre ses données d’accès, le malware présent dans l’application les copie et les envoie à un serveur spécifique.

Bien qu’il semble quelque peu peu sophistiqué pour l’époque, la vérité est que ce type d’applications malveillantes ils fonctionnent toujours très bien, car ils savent s’entourer de ce halo « minimum » de crédibilité nécessaire à l’utilisateur pour se laisser emporter et finir par mordre le crochet. Dans ce cas, cela influence également la difficulté de faire les choses par inertie et sans s’arrêter de réfléchir un instant.

Nous devons garder à l’esprit que, en outre, dans ce cas, il s’agissait d’applications qui se trouvaient dans la boutique Google officielle, et que accumulé de nombreux téléchargements et évaluations positives, donc rien n’indiquait à l’utilisateur qu’ils pouvaient être malveillants.

Si l’une de ces applications est installée, vous devez procéder à sa suppression et si vous pensez que les informations d’identification d’accès à votre compte Facebook peuvent avoir été compromises vous devez procéder à leur modification (mot de passe et moyens de récupération).